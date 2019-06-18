【大喜屋上市】食窮間舖只屬幻想？　招股書揭「煉金術」贏快餐店

食放題除了飽肚，「回本」亦是一大目標，不少人更不惜食少一餐「留肚」備戰。不過這種想法很可能只屬一廂情願，近日「元祖級」日式放題集團大喜屋申請上市，招股文件就揭示即使有不少食客銳意「食窮間舖」，公司真正落袋的利潤亦高達11%，意味其將收入轉化利潤的比例更勝一般快餐店，可說是餐飲界的王牌煉金術師！ 大喜屋佔據香港日式放題市場近4成收入，去年溢利高達9,220萬元，旗下13間分店更是穩賺不賠。但放題模式既是優勢也是局限，公司未來能否延續增長神話，好視乎兩大關鍵。

香港人食放題到底有幾癲？根據大喜屋招股書數據，去年全港日式放題餐廳的市場收入達到21.8億元，相當於740萬名香港人每年都至少會吃一餐。難怪有網民笑言，港人食放題不僅不能「食窮間舖」，反而「食到間公司上市」。

擁12間放題店 市佔率近4成

2010年成立的大喜屋可謂「放題界」吸金之王，由中環起家，至今已坐擁12間放題餐廳及1間自選菜餚餐廳，雄據香港日式放題市場近4成收入。截至今年3月底，大喜屋去年溢利達到9,220萬元，按年急增1.47倍，收入則增加17.6%。

不過溢利按年翻倍，並非因為香港人過於暴飲暴食！由於公司曾於2018財年向部分員工及合作企業派發股份，以作激勵之用，造成總值約3,600萬元以股份為基礎的付款開支，但去財年則未有此安排，令開支按年大減，變相推高去年溢利。

去年大喜屋溢利按年倍升，但其實內有乾坤。（公司網站截圖）

如果撇除此項因素，以其他一次性開支，公司去年經調整溢利為9,871萬元，按年增幅達34%，依然毫不失禮，勁過翠華（1314）的8,020萬元，但就少於大快活（0052）的2.16億元、太興（6811）的3億元及大家樂（0341）的5.9億元。以賬面數字比較，大喜屋的規模明顯不如其他餐飲股，但其收入的「含金率」卻有過之而無不及！

純利率勝太興逾倍 員工開支比例低

以純利率計，翠華僅4.4%，太興僅4.9%，大快活6.8%，大家樂亦僅約6.9%。反觀大喜屋去年經調整純利率高達11.8%，按年升1.5個百分點，僅跑輸一品雞煲母企一品發展（6862）的13.1%，所以若以「食窮間舖」為目標，放題其實屬於高難度挑戰。

純利較高，與日式放題模式或許不無關係，刺身、壽司、天婦羅等日式料理的烹調工藝，與傳統餐飲相比較為簡單，令放題餐廳只需較少人力即可運作。根據招股書，大喜屋去年員工成本為1.95億元，佔收入23%，而過往3年該比率均於2成左右徘徊，顯着低於太興的33%及大家樂的30%。

大喜屋去年純利率高達11%，較近日上市的太興高出超過一倍。（資料圖片）

雖然海鮮刺身的來貨價較高，令大喜屋去年食品及飲料成本佔收入比率高達44%，遠超太興及大家樂的約28%，但放題模式同時有利公司將成本轉嫁食客。此外，由於大喜屋可說是放題界的「巨無霸」，大量採購令食材成本連年下降，去年食品及飲料成本佔收入比例，已按年下跌3個百分點。

放題主打晚市 翻枱率易觸頂

但投資新股，着眼過去倒不如放眼將來。大喜屋的純利率遠勝一眾餐飲股，當中一大因素是公司主打放題模式，但這一點卻同時可能是公司的「軟肋」。雖然大喜屋幾乎全線分店均有提供午餐，但就未有午間套餐菜單，令公司的主要戰場集中於晚市，然而由於一輪放題動輒耗時2小時，變相為翻枱率「封頂」。公司去年平均翻枱率僅得2.6次，低於太興的5.4次，故此公司要保持增長，最可行的方法除了加價，便是繼續加開新店。

每個屋苑有一間大家樂、大快活，對不少人來說正常不過，卻未必人人都接受樓下有間大喜屋。故此，放題模式雖然帶來較高純利率，卻可能限制了大喜屋的擴張潛力，反觀快餐店雖然純利率較低，卻可憑藉大肆擴張「密食當三番」。

快餐店的純利率雖普遍低於大喜屋，卻可憑藉狂開新店「密食當三番」。（資料圖片）

旺區已插滿旗 擴張需考眼光

過去大喜屋於各個主要旺區大肆「插旗」，現於旺角、尖沙咀及銅鑼灣已分別有4間、3間及2間分店，未來必須另覓「地頭」發展。大喜屋於招股書透露，計劃於2021財年前加開5間放題餐廳，全數位處新界區，意味公司擬將戰場轉移至非傳統旺區。但對比起人流有保證的購物區，於住宅區甚至商業區開店，對管理層的眼光將是更大考驗，要維持「穩賺不賠」神話，挑戰肯定不會低於以前，是大喜屋業務前景的一大關鍵。

另一關鍵，則是大喜屋能否突破放題框框，尋找其他增長動力。2017年，大喜屋以「岩鹽」品牌開設首間日式自選菜餚餐廳，去年其經營溢利按年升1.8倍至794萬元，但佔整體不足4%。公司計劃於上市後加開兩間自選菜餚餐廳，意味公司或寄望傳統餐廳接力成為未來的增長引擎。但在放題市場呼風喚雨的大喜屋，能否於傳統餐廳複製其成功方程式，仍然言之尚早。

大喜屋於銅鑼灣等旺區已設立不少分店，未來計劃進一步打入非傳統購物區。（視覺中國）

新店裝修極燒錢 流動性依賴融資

增長前景存不少挑戰，而大喜屋投資新店之成本，亦不容低估。由於放題店較快餐店更重視樓面裝修，大喜屋去年折舊費用高達8,290萬元，按年大增3成，佔收入百分比11.6%，高於太興的4.7%、大家樂的4.1%超過一倍。但隨着餐廳及食物工場老化，估計未來折舊費用將會繼續攀升。

新店開張、舊店裝修，通通都是「燒錢遊戲」，恐怕將會令大喜屋的資本開支居高不下。公司透露，有意於上市後加開8間新店，涉資介乎500萬至1,920萬元，並翻新4間現有餐廳，估計總成本高達4,400萬元。

然而令人擔憂的是，大喜屋去年錄得2,440萬元淨流動負債，並坦言其流動性將須倚賴業務現金流及外部融資，例子是計劃加開的8間新店中，有5間均須依賴是次上市所籌集資金。換言之，一旦公司開新店的如意算盤未能打響，其擴張步伐可能受阻，甚至令現金流周轉受礙。