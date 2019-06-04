【太興發跡拆解】擁茶木敏華冰室等9品牌　邊間經營溢利率最高？

太興集團（6811）作為港人熟悉的品牌，其上市備受市場關注，不少人會認為太興的營運模式與同業翠華控股（1314）相近，但其實太興並非專注於單一品牌，而是走多品牌路線。

太興現時旗下有191間餐廳，共營運了9個品牌，分別是茶餐廳「太興」、粥舖「靠得住」、日式料理餐廳「東京築地食堂」、台式餐飲連鎖店「茶木」、連鎖港式茶餐廳「敏華冰廳」（前身為文華冰廳）、京川菜餐廳「漁牧」、越南人氣牛肉粉品牌「錦麗」、工廈快餐食堂「飯規」、以及今年新增的台式麻辣火鍋品牌「夫妻沸片」。

下圖睇清太興如何走向多品牌之路：

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太興︰多品牌策略 可互補長短

太興回覆《香港01》指，集團早於2008年起實行多品牌策略，迄今已超過10年，原因是多品牌策略能讓各品牌在不同方面互補長短，並可以廣泛的菜式針對不同需要及不同年齡層的客戶群，有助提升市場滲透率。

集團又指，今年推出的新品牌均以亞洲菜為主，其中主打台式麻辣火鍋的「夫妻沸片」已於今年1月在旺角開業，反應理想，而另一個即將推出新茶餐廳品牌，提供較精緻的食物。

信誠證券聯席董事張智威指，太興採用多品牌策略，如茶木有不少年輕人光顧，可拓闊顧客年齡層。（張浩維攝）

分析：未來業務增長動力逐漸轉移至副線品牌

信誠證券聯席董事張智威認為，太興採用多品牌策略，部分品牌知名度甚高，如茶木和靠得住，有助集團擴闊客源。加上全部品牌均走中高檔路線，可提高毛利率，連鎖快餐集團大家樂（0341）、大快活（0052）的食品定價低，其實毛利相當窄，一間舖賺到的錢可能只有數萬元。集團寧願交貴租，也要在旺區開店，搶攻市佔率。他又相信未來太興業務增長動力會逐漸由太興，轉移至茶木、靠得住、敏華冰廳等副線品牌。

鼎成證券投資策略總監熊麗萍指，太興的優勝之處是多品牌，太興品牌已佔集團六成多收入，近年集團積極拓展其他品牌，這些品牌的目標客戶跟太興有少許分別，有助集團開拓年輕人市場，而不倚重單一品牌，也可以分攤風險。

茶木在2018年財年，僅佔太興整體業務收益17.8%。

茶木為集團內最高經營溢利率品牌

根據太興招股書，在2018年財年，茶木是集團最高經營溢利率的品牌，達29.4%，但它佔整體業務收益17.8%；第二位是敏華冰廳，達25%，雖然目前僅佔整體業務收益3.9%，但估計將成為集團增長火車頭之一。翻查資料，「敏華」在短短3年已由1間變成13間分店，管理層亦指今年底會開設新的高檔冰廳品牌，印證新式冰廳在香港大有市場。

至於佔整體業務收益64.7%的太興，則以23.5%成為第三位。靠得住、錦麗和東京築地食堂分別是20.1%、21.2%和22.2%。不過，新開的品牌，如漁牧及飯規仍在「播種」階段，經營溢利率為-7.8%和-7.9%。

太興在招股書中提到，太興餐廳均配備各種自動機器，以便每日現場即製燒味。（林若勤攝）

食品廠房供應6成原材料等

太興旗下品牌主要提供中日台越菜式，集團的香港食品廠房支援約120間餐廳的供應。於2018財年，香港餐廳約有60%原材料、半加工或加工食材由香港食品廠房供應。張智威說因為集團設有「自動炒鑊機」，故集中做這些菜式可能是因為機器設計未有涵蓋西餐，不過中餐炒菜講究「鑊氣」，故他覺得太興的食品沒以前好吃，自動化或令菜式水準略有下降。

熊麗萍表示餐飲業自動化已是近年趨勢，在人手緊張，工資上升下，使用機器烹飪菜式至接近人手烹飪的水平，亦不是壞事，過往餐廳食物水準要靠公司管理，用機器可令質素標準化。她又指太興集中於某類菜式是好事，最重要是品牌毛利率，以及新增的品牌能否與現有業務有協同效應。