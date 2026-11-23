葡萄糖胺功效｜膝蓋關節痛食咩好？每當長者面對退化性關節炎、軟骨勞損、上落樓梯痛等問題，很多人都會想起關節保健品「葡萄糖胺」（glucosamine）。到底葡萄糖胺是什麼？是否真的能有效止痛及修補軟骨？有沒有什麼副作用或禁忌？《香港01》長者生活頻道「01金齡」將為大家詳細拆解葡萄糖胺的功效及服用須知。



關節痛怎樣辦？（AI生成圖片）

葡萄糖胺（glucosamine）是什麼？

葡萄糖胺（glucosamine）是一種天然存在於人體內的胺基糖，是組成軟骨、關節液主要成分，人體可以自然生成，不過隨著年齡增加，身體生成葡萄糖胺的速度會減慢，因此，市面上便出現不同類型的葡萄糖胺補健品，有助紓緩退化性關節炎。

絕大部份保健品的葡萄糖胺都是從海洋甲殼類生物（例如蝦、蟹）的硬殼提取出來。但人體極難透過飲食攝取到足夠劑量，直接服用是最有效率的做法。近年亦有透過發酵技術提取的「植物性葡萄糖胺」，專供素食或海鮮敏感人士選擇。

葡萄糖胺保健品主要分為兩種 硫酸葡萄糖胺 Glucosamine Sulfate / Sulphate 藥用級 鹽酸葡萄糖胺 Glucosamine Hydrochloride（HCl） 保健級

葡萄糖胺功效｜紓緩退化性關節炎3大功效

葡萄糖胺主要針對「輕度至中度」的退化性關節炎患者，有效紓緩退化性關節炎帶來的不適，減慢關節退化，其主要功效可分為以下3點：

1. 紓緩關節疼痛

減慢關節軟骨變窄的速度，有效紓緩關節磨損帶來的不適。

2. 改善關節靈活性

有助補充關節液及修補關節軟骨，減少關節活動時的「咔咔」聲摩擦，改善早上起床時的關節僵硬。

3. 減輕發炎反應

若配合其他消炎成分，有助減退關節發炎情況。

坊間有眾多葡萄糖胺保健品，應如何選擇？（AI生成圖片）

葡萄糖胺功效｜哪類人最需要補充？

除了長者容易出現關節退化，以下幾類人士亦是關節勞損的高危一族，特別適合考慮補充葡萄糖胺來及早保養：

1. 輕度至中度退化性膝關節炎患者

隨著年齡增加膝關節液開始減少，導致關節活動時會聽到「咔咔」聲，上下樓梯膝蓋感到疼痛，甚至早上起床時感到關節僵硬，這些都是膝關節退化的情況。這時可透過服用葡萄糖胺補充品來減慢關節軟骨變窄的速度，有效紓緩關節不適。

2 肥胖或身體過重人士

假如身體過重，身體的重量會日積月累壓在膝關節，加速關節磨損、退化，最終引發關節炎症狀，引發關節痛。

3 長期勞動或搬重物工作者

因工作需要經常長時間站立、步行或搬運重物，令關節日積月累地受壓及勞損。

4 曾受關節創傷人士

曾經因為運動受傷（如十字韌帶撕裂）或意外導致關節受創，其關節退化的速度通常會比一般人快，需要多加留意關節保養。

經常搬運重物都有機會導致關節勞損。（AI生成圖片）

葡萄糖胺4大服用須知

葡萄糖胺屬於補充品（supplement）容易在坊間購入，服用前應仔細閱讀包裝說明書的指引，最好先獲得醫生的建議再購買。服用時須注意以下4點：

1. 服用時間：宜餐後忌空腹

由於葡萄糖胺有機會引起輕微腸胃不適，強烈建議隨餐或「飯後」服用，利用食物減少對胃部的刺激，切忌空腹食。 根據美國國家衛生院（NIH）指引，每人每日建議總劑量為1,500毫克，最理想的做法是分開早、午、晚三餐的飯後時間，每次服用500毫克。

2. 中西藥相隔時間：最少2小時

長者若需服用西藥（如血壓藥、膽固醇藥）或中藥，建議中西藥與葡萄糖胺相隔最少2小時服用，避免藥效在胃部互相干擾，或阻礙腸道吸收。

應與藥物相隔2小時再服用（AI生成圖片）

3. 見效時間：2至6個月

葡萄糖胺非即時止痛藥物，無法在短時間內消除關節劇痛，需長期定量補充才能發揮保養作用。一般需要連續服用2至6個月才開始發揮效用。如服用超過6個月仍無任何改善，代表關節磨損可能已甚為嚴重，應與醫生商討其他治療方法。

4. 最佳配搭成分：軟骨素、MSM、Omega-3、維他命C或D3

由於關節退化通常伴隨發炎，單獨服用葡萄糖胺止痛效果有限。根據瑞士多學科數字出版機構（MDPI）旗下醫學期刊於2024年發表的分析指出，葡萄糖胺＋Omega-3的止痛效果最好（前提是沒有服用薄血丸）。建議挑選添加了軟骨素、MSM、Omega-3、維他命C或D3等多元成分的補充品，以發揮最大功效。

葡萄糖胺有副作用嗎？

葡萄糖胺基本上安全，沒有強烈副作用，在部分人士身上，可能會出現以下輕微反應：

腸胃不適：例如腹痛、便秘、腹瀉、消化不良、噁心、嘔吐等；

過敏不適：部分人可能會出現皮膚泛紅、皮疹、痕癢。



葡萄糖胺禁忌：6類人慎服 服薄血藥／糖尿病注意

雖然葡萄糖胺基本上安全，但以下6類人士服用時要特別小心，為安全起見，服用前最好先向醫生查詢：

1. 海鮮過敏人士

部分葡萄糖胺產品的成分可能提取自海產的甲殼，對貝類或海鮮過敏者服用前應先留意成分標籤。或優先選擇由玉米等植物發酵製成的「純素葡萄糖胺」，服用初期亦應留意身體會否出現泛紅、痕癢等過敏情況。

海鮮過敏人士亦應留意成分。（AI生成圖片）

2. 糖尿病患者

葡萄糖胺有機會影響血糖代謝，若血糖指數偏高，或需注射胰島素者，服用前應先向醫生查詢，其間亦要留意血糖水平，如指數出現異常應立即求醫。此外，市面上的葡萄糖胺水劑一般會添加糖分方便入口，因此宜選膠囊或粉劑。

3. 服用薄血丸人士

如正服用薄血丸「華法林」（warfarin）人士，應向醫生了解是否需要調節劑量，過去有個案指出，兩者同時服用有機會增加出血風險。

4. 服抗癌藥物人士

葡萄糖胺可能會減低某些抗癌藥物療效（特別是針對大腸癌及卵巢癌細胞的藥物），為免影響治療，病人須先和主診醫生查詢。

5. 青光眼患者

葡萄糖胺有機會導致眼內壓上升，影響青光眼患者。有機會加速視覺神經受損，增加失明風險。如本身已經是青光眼患者，或有青光眼家族史，應避免長期服用。

6. 懷孕及哺乳期間

目前醫學界尚未有足夠的大型臨床數據，去證明葡萄糖胺對孕婦及胎兒百分百安全。為安全起見，一般會建議在這段時期避免服用。

做運動是不用花錢又最能改善關節痛的方法。（AI生成圖片）

除了服用葡萄糖胺減輕關節磨損所帶來的不適，亦可以透過運動、體重管理來改善。定期運動可以改善關節周圍肌肉的支撐力，或透過體重管理改善體重對膝關節帶來的壓力，減輕關節勞損、退化。