近視可抵消老花？成因＋症狀＋矯視方法及費用　滴眼藥水都得？

老花成因｜老花症狀｜看手機時發現影像愈來愈模糊，究竟是老花（英文：Presbyopia）症狀，還是原有的近視或遠視度數加深？《香港01》長者生活頻道「01金齡」為大家準備了最全面的老花懶人包，一文拆解老花成因、自我測試以及各大手術的價錢等詳細內容！即看下文！



老花是什麼？老花成因

不少人將老花與遠視混淆，但其實老花並非眼疾，而是每個人都無可避免的自然老化現象。根據美國眼科學會資訊，一般在40歲開始，眼球內的晶狀體隨年齡增長而逐漸變硬、失去彈性，導致其無法靈活改變形狀來對焦近物，從而造成視力模糊。

有近視就不會老花？拆解老花／近視／遠視常見迷思

【1】近視與老花可同時出現：近視／遠視屬於眼球長度或角膜弧度異常；而老花則是水晶體自然老化變硬。兩者的成因完全不同，但可以同時並存。

【2】近視無法長期抵消老花：很多近視患者發現，看近物時除下近視眼鏡會看得更清楚，這是因為近視度數剛好抵消了初期的老花。然而，隨着老花加深，很快便會失效，導致不戴眼鏡看不清遠處，戴上原有近視鏡又看不清近處的困境。

不少人將老花與遠視混淆，但其實老花並非眼疾，而是每個人都無可避免的自然老化現象（AI生成圖片）

老花、近視、遠視主要分別 成因 症狀 常見發病年齡 老花 自然老化：水晶體硬化、失去彈性，睫狀肌退化。 看近物（如手機、餐牌）難以對焦、字體化散。 約40歲或以上。 近視 結構異常：眼球過長，或角膜弧度過彎。 看遠物模糊，看近物清晰。 多於兒童及青少年時期起。 遠視 結構異常：眼球過短，或角膜弧度過平。 看近物吃力，度數深者看遠看近皆會模糊。 多屬先天性，自幼發病。

老花症狀｜老花初期4大隱形警號

初期的老花症狀容易被忽略。以下結合由美國眼科學會及梅奧醫學中心的臨床醫學症狀指引，整理出4個日常情境。不妨看看自己是否已經中招：

老花症狀【1】看近物要拉遠

看書、看手機或閱讀餐廳餐牌時，必須將物件拉遠至大半條手臂的距離，才能勉強看清字體。

老花症狀【2】昏暗環境視力驟降

在光線不足的地方（如關了燈的睡房、戲院），幾乎無法閱讀細小字體，必須依賴強光照明輔助。

老花症狀【3】視力轉換遲鈍（對焦慢）

看完電視（遠距離）再立刻低頭看手機時，眼睛需要好幾秒鐘時間才能重新對焦。

老花症狀【4】容易眼疲勞及頭痛

勉強在未佩戴老花眼鏡的情況下長時間閱讀或使用電腦，雙眼會很快感到痠澀、流眼水，甚至引發眉心及額頭隱隱作痛。

必須將物件拉遠至大半條手臂的距離，才能勉強看清字體，可能與老花有關。（AI生成圖片）

老花測試｜3步測試眼睛對焦能力

參考美國眼科學會的居家視力評估指引，大家可利用手邊的手機或書本，進行一個簡單的量化自我測試。只需3個步驟，可初步評估眼睛的對焦能力：

1. 確保身處光線充足的環境。如果你本身有近視或散光，請戴上平時佩戴的度數眼鏡。

2. 拿出一本書，或將手機螢幕設定為標準字體大小，然後將其放在距離眼睛正前方約35至40厘米的位置。

3. 先用手遮住左眼，用右眼凝視文字約10秒；隨後交換，遮住右眼測試左眼。



如雙眼看文字皆清晰銳利便沒問題；如發現其中一隻眼看字時，字體邊緣開始化散、難以對焦，甚至不由自主地想將手機拉遠才能看清，這很大機會代表水晶體已開始失去調節彈性，有可能患上初期老花。

如發現其中一隻眼看字時，字體邊緣開始化散、難以對焦，甚至不由自主地想將手機拉遠才能看清，這很大機會代表水晶體已開始失去調節彈性。（AI生成圖片）

老花改善｜矯視4方案優點／缺點／收費比較

確診老花，應該怎麼辦？除了佩戴老花眼鏡，現時醫學界主要有以下4大矯視方案，大家可按生活習慣、對視力的要求及預算選擇：

老花改善【1】老花隱形眼鏡 需時適應易眼乾

不想做手術，又不想佩戴老花眼鏡，其實亦可選擇具備「多焦距」或「漸進」設計的老花隱形眼鏡。

優點：毋須開刀，成本相對較低，且適合不希望佩戴有框眼鏡的人士。

缺點：由於鏡片同時具備遠近焦點，大腦初期需要較長時間適應，容易感到頭暈。此外，中年人淚水分泌逐漸減少，長時間佩戴容易眼乾及泛起紅筋。

費用：視乎配戴周期，每月拋棄型每月花費約$200至$350起；若選用衛生度較佳的每日拋棄型，每日配戴的每月開支約為$550至$750起。



老花改善【2】激光矯視 一隻眼看遠一隻眼看近

老花微單眼激光矯視（Presbyond LBV）改良自傳統的單眼融像（Monovision／鴛鴦眼）技術。醫生除了設定一隻眼負責看遠、一隻眼負責看近，更會利用獨特技術為雙眼製造一個「景深融合區」，使遠近視力自然過渡，填補中間的「視力斷層」。

優點：改善傳統矯視「立體感減弱」及「中距離視力斷層」的缺點，令遠、中、近視力過渡更平順，大腦適應期大大縮短。

缺點：無法阻止白內障發生，日後若患上白內障，仍需再次進行眼科手術。

費用：雙眼手術費大約介乎$40,000至$60,000起。



老花改善【3】換晶體手術 一次過解決老花／近視／遠視／散光問題

多焦人工晶體置換手術原理與白內障手術相同，透過微創超聲波技術將逐漸硬化或不再清晰的天然水晶體摘除，並植入高階的「多焦距人工晶體」。

優點：一次過解決老花、近視、遠視及散光，日後亦不會再患上白內障。

缺點：屬於入侵性微創手術，收費相對昂貴。術後夜間看街燈或車頭燈時，可能會出現輕微光暈或眩光現象。

費用：視乎選用的晶體款式及診所定價，單眼手術費約$30,000至$50,000起。



老花改善【4】FDA核准老花眼藥水

近年美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，簡稱 FDA）核准了專為老花而設的處方眼藥水，主要成分為毛果芸香鹼（Pilocarpine），適合不想戴眼鏡又怕做手術的初期老花及中年人士，但對老年人（65歲或以上）效果非常有限。

優點：滴眼藥水後，藥物會令瞳孔縮小，產生光學上的「針孔效應」，猶如相機收細光圈來拉闊景深，最快15分鐘便能短暫恢復近距離視力，藥效可維持數小時。

缺點：治標不治本，藥效過後老花會浮現。此外，因瞳孔縮小，昏暗環境下的視力會明顯變差，部分人初期亦會感到頭痛。

費用：由於屬處方藥物，必須先經眼科專科醫生評估及處方。連同診金及藥費，每月開支大約介乎$600至$1,000不等（視乎診所定價）。



＊隱形眼鏡弧度、激光矯視及人工晶體方案因個人角膜厚度與眼底健康而異，必須經眼科專科醫生全面散瞳驗光評估。

長者應定期驗眼，以防止眼疾惡化、視力受損等情況出現。（香港中文大學醫院）

老花可以預防嗎？3招日常保養延緩視力老化

雖然老花是無可避免的自然老化過程，目前並沒有方法可以完全預防，但透過以下3個日常護眼習慣，可減輕眼部疲勞，延緩老花惡化的速度：

預防老花【1】謹記「20-20-20」護眼法則

美國眼科學會建議，使用手機或電腦時，每隔20分鐘便應抬頭遠望20呎（約6米）外的景物，維持20秒，讓一直緊繃的睫狀肌得以徹底放鬆。

預防老花【2】確保閱讀光線充足

隨著年齡增長，眼睛對光線的敏感度會逐漸下降。美國眼科學會建議，閱讀或工作時應確保環境光線明亮，並避免在漆黑環境中玩手機，以減少雙眼為了對焦而產生的過度負擔。

預防老花【3】補充葉黃素及Omega-3

根據美國國家衛生院指引，多吃深綠色蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）與深海魚（如三文魚），有助於補充保護黃斑區的葉黃素以及舒緩眼乾、眼疲勞的Omega-3。

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

