白內障手術懶人包2026｜確診白內障，面對市面上五花八門的手術種類及收費，到底應該怎樣選擇？白內障手術的術前、術後又有什麼要注意？《香港01》「金齡」頻道已為大家整理白內障手術的各大實用資訊，即睇下文了解！



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白內障｜幾時要做手術？

隨着年紀增長，眼球內的水晶體會逐漸老化、混濁，阻擋光線進入，形成白內障。不少長者誤以為，白內障要「熟透」（眼睛內的水晶體完全混濁、變硬）才開刀，但其實並不正確。據香港中文大學醫院資訊，過度成熟的晶體會變硬變厚，反而會大幅增加微創超聲波手術的難度。因此，只要視力衰退已影響日常生活，便應及早與醫生商討進行手術。

只要視力衰退已影響日常生活，便應及早與醫生商討進行手術。（醫院管理局）

白內障｜可否兩隻眼一次過做手術？

為了降低雙眼在術後的細菌感染風險，以及確保患者在康復初期，最少仍有一隻眼能應付日常生活及走路，醫生通常會先為視力較差的一隻眼開刀；待該眼角膜傷口癒合、視力穩定後（一般相隔1至4星期），才會為另一隻眼進行手術。

白內障｜如何選擇人工晶體？

切除混濁的晶體後，醫生會為患者植入人工晶體（IOL）。目前香港公立醫院的標準白內障手術中，一般只提供單焦距人工晶體，如患者希望選用多焦距或延伸焦距等高階晶體，可透過醫管局「耀眼行動」計劃資助或前往私營醫療機構自費進行。大家應根據自己的生活習慣、對視力的要求及預算，與醫生商討最合適的款式：

白內障手術【1】單焦距人工晶體——經濟實用

單焦距人工晶體只提供一個固定焦點，患者可根據生活習慣選擇遠、中或近其中一種視力距離。而患者在手術後，看其他距離的景物時，可能需要配戴眼鏡。例如選擇「遠距離」晶體，患者看遠景時清晰，但看書、看手機等近距離活動時，便需配戴老花眼鏡。

優點：光學干擾甚少，影像清晰銳利，大腦適應期最短。收費較親民。

缺點：必須配戴老花／近視眼鏡。

收費（單眼）：

私營醫療：約$18,600至$55,000

公營醫療：只收常規白內障日間手術費（$250）；基本單焦距人工晶體已由政府資助豁免費用。



單焦距人工晶體只提供一個固定焦點，患者可根據生活習慣選擇遠、中或近其中一種視力距離。（香港大學眼科中心）

白內障手術【2】多焦距人工晶體——擺脫老花鏡

鏡片設有多個圈紋，將光線分配至遠、中、近不同焦點。

優點：大幅減低日常對老花或近視眼鏡的依賴。

缺點：大腦需要數周至數月時間適應。夜間看街燈或車頭燈時，較易出現光暈（Halo）或眩光，且收費相對昂貴。

收費（單眼）：

私營醫療：私家醫院或日間眼科中心全包套餐收費約為$30,000至$80,000不等（視乎晶體是否兼具散光矯正功能，以及是否採用飛秒激光輔助）。

公營醫療：不提供

公院「耀眼行動」：若獲醫管局邀請參與此計劃，病人可向合作的私家醫生提出升級多焦距晶體。病人除需支付基本自付額$8,000外，須自行承擔額外約$15,000至$18,000的晶體升級差價（即總自費約$23,000至$26,000起）。



多焦距人工晶體的鏡片設有多個圈紋，將光線分配至遠、中、近不同焦點。（AI生成圖片）

白內障手術【3】延伸焦距人工晶體——近年流行

將單一點的焦點拉長，提供連貫的「遠至中距離」視力。

優點：夜間眩光問題比多焦距人工晶體大為改善。

缺點：閱讀極細字體時，可能仍需配戴淺度數老花鏡輔助。

收費（單眼）：

私營醫療：約$37,000至$46,000

公營醫療：不提供

公院「耀眼行動」：此晶體同樣適用於「耀眼行動」，病人獲醫管局資助$8,000及支付基本自付額$8,000後，可私下向合作的私家醫生補晶體升級差價（總自費約$16,000至$26,000起）。



白內障人工晶體比較 晶體種類 優點 局限 公立醫院收費（單眼） 私家眼科參考收費（單眼） 單焦距晶體（單一固定焦點） 影像最清晰、適應期短 術後需依賴老花／近視鏡 $250（常規手術費；豁免晶體費用） 約$18,600至$55,000 多焦距晶體（多個焦點兼備） 大幅減低對眼鏡的依賴 夜間易有光暈／眩光 不提供（若獲邀參與耀眼行動，則可向私家醫生補差價升級） 約$30,000至$80,000起 延伸焦距晶體（連貫焦點） 夜間眩光問題大為改善 看細字或需淺度老花鏡 不提供（若獲邀參與耀眼行動，則可向私家醫生補差價升級） 約$37,000 至$46,000

白內障｜手術前有什麼準備？

綜合香港中文大學眼科中心、醫院管理局智友站等資訊，患者準備做白內障手術前有以下準備：

【白內障手術前1至2星期】停戴隱形眼鏡、申報薄血丸、前列腺藥物

1. 停戴隱形眼鏡：長期配戴隱形眼鏡會改變眼角膜形狀，影響醫生量度人工晶體度數的準確性。一般而言，軟性隱形眼鏡需於術前停戴最少1星期；硬性隱形眼鏡（如 RGP）則需停戴2至4星期。

2. 申報長期服藥紀錄：向眼科醫生如實申報正服用的長期藥物，尤其是薄血丸、血壓藥或前列腺藥物。特別是患有前列腺肥大的男士，其服用的藥物會引發「術中虹膜鬆弛症候群」（IFIS），導致手術期間瞳孔突然縮小及虹膜變得鬆弛，增加手術難度及晶體受損風險。

【白內障手術前一日】徹底清潔與安排接送

1. 預先洗頭及洗澡：由於手術後首一至兩星期眼睛絕對不能沾水，建議患者在手術前一晚徹底洗頭、洗澡。

2. 安排家屬陪診接送：術後患眼需蓋上紗布及保護眼罩，單眼視力會導致缺乏立體感，加上麻醉藥可能令人感到輕微疲倦，因此建議安排一位成年家屬陪同乘車回家。（切勿自駕）

由於手術後首一至兩星期眼睛絕對不能沾水，建議患者在手術前一晚徹底洗頭、洗澡。（AI生成圖片）

【白內障手術當天】衣著與飲食禁忌

1. 切勿化妝及噴香水：手術當日請勿在面部塗抹任何化妝品、眼霜或面霜，更不可噴香水，以免化學物質揮發刺激眼睛或影響消毒儀器。

2. 穿著開胸衣物：當日請穿著寬鬆的前扣式（有鈕扣或拉鍊）上衣。避免穿著套頭T-Shirt，以免術後回家更衣時，衣領不小心扯到眼部敷料。

3. 輕量進食：大部分白內障手術均採用局部麻醉，因此毋須空腹禁食。建議手術前進食適量的輕食（如三文治或清湯粉麵），但切忌吃得太飽，以免平躺進行手術時感到胃部不適。

白內障｜手術後要多久才康復？

大部分患者在手術翌日拆除紗布後，視力已有顯著改善。但要留意，眼角膜的微細傷口需要約3至4星期才能完全癒合，大腦及眼睛亦需要時間適應新晶體。因此，建議待視力全面穩定（約一個月），才驗配老花或近視眼鏡（如有需要）。

大部分患者在手術翌日拆除紗布後，視力已有顯著改善。（AI生成圖片）

白內障手術後有什麼要注意？5大家居護理須知

白內障術後護理【1】防止眼睛入水

術後首兩星期，患眼不能接觸自來水或清潔劑，以免細菌感染。建議使用乾淨的濕毛巾，避開眼周輕輕抹面。洗頭則採用「仰臥式」，並由家屬協助洗頭，或到髮型屋躺著洗頭，切忌讓水流入眼睛。

白內障術後護理【2】睡覺貼上透明眼罩

術後最少一星期內，無論夜間熟睡還是日間午睡，均必須用膠布固定診所提供的透明保護眼罩，以防睡夢中無意揉擦眼睛，避免尚未癒合的微創傷口裂開或人工晶體移位。

白內障術後護理【3】小心眼壓驟升

術後一個月內，應避免任何會令頭部充血或眼壓突增的動作。包括：搬抬重物、抱孫或進行劇烈運動、彎腰低頭（如綁鞋帶，應改成蹲下動作）；以及過度用力排便。

白內障術後護理【4】按時滴藥

醫生會處方抗生素及消炎眼藥水，即使數天後眼睛無紅無痛，亦不能擅自停藥，必須滴足指定療程。滴藥前必須用肥皂徹底洗手；若需滴兩種或以上的藥水，兩者之間須最少相隔5分鐘。

白內障術後護理【5】防強光沙塵

剛植入人工晶體後，眼睛對強光較為敏感。日間外出時建議配戴具防UV功能的太陽眼鏡，既能阻擋紫外線與眩光，亦可防止風沙入眼引發不適。

＊本文資訊僅供參考，不能取代專業醫學意見；文中提及之手術收費及資助詳情，一切以相關醫療機構最新公佈為準。



本文作者：蘇翰林

《香港01》「01金齡」、「好食玩飛」頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。



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