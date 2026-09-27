失智症預防｜飲水改善認知障礙2日見效！長者缺水5症狀點補最好？

飲水是日常普通的事，卻有舉足輕重的位置。喝水與人體健康息息相關，嚴重脫水可致失智，記憶力及認知能力變差。今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家分享飲水改善認知障礙症的秘訣。



記憶力變差 認知力也下降

失智症（俗稱老人癡呆），某些高齡病者不只記憶力變差，連認知能力也有問題。日本醫科大學復健科教授竹内孝仁認為，因為腦細胞受損、大腦運作能力轉差，繼而引起記憶及判斷能力出現問題等。改善失智症，不能只著眼於記憶力，也要改善認知能力。

日本竹内孝仁教授認為長者攝取充足水分，有高達70%的年長失智症患者，情況獲得改善，甚至有可能消失。（Unsplash）

改善失智症 靠補充水分？

改善失智，可從生活習慣入手，最簡單是多喝水。竹内教授認為攝取充足水分，有高達70%的失智症長者情況獲得改善，甚至有可能消失。不少失智症患者有遊蕩、夜間譫妄（急性的認知功能轉變，突然胡言亂語、大叫、說話文不對題、出現幻覺或錯覺、無法辨別晝夜、不知身在何處、不認得親友，到了夜晚會更加嚴重，因此又稱為日落症候群或黃昏症候群），當透過改善脫水問題後大約1-2日，症狀見好轉，足以證明水分對改善失智十分重要。

長者不應因害怕尿頻而減少喝水，缺水隨時引致腦退化。(photo AC)

長者缺水症狀 疲倦煩躁

哪怕體內的水分僅減少1-2％，意識已經受到影響，可能感到疲勞、煩躁、頭昏腦脹等。以65歲體重50公斤的人為例，當體內約減少250-500毫升水，只是一至兩杯分量，意識就可能受影響，嚴重更可致命。

長者缺水5種不同程度對身體有什麼影響：

缺水約250-500毫升（1-2杯）：可能感到疲勞、煩躁、頭昏腦脹等。

缺水約750毫升（3杯）：可能讓血液變黏稠，提高腦梗塞風險。

缺水約1250毫升（5杯）：可能令身體機能失控。

缺水約1750毫升（7杯）：或者開始出現幻覺、幻聽、意識模糊等。

缺水約2500毫升（10杯），嚴重甚至可能死亡。



因此，每日要喝足夠水分，最好能喝滿1500毫升，夏天經常流汗更要多喝水至2000毫升。喝水以少量多次的原則喝滿即可，次數幾多並無特別規限。

醫生建議每日喝水量

每日要喝足夠水分，最好能喝滿1500毫升，夏天經常流汗更要多喝水至2000毫升，以少量多次的原則喝滿即可，次數幾多並無特別規限。切忌怕尿頻而減少喝水，由於長者的腎功能下降，令代謝及排泄能力轉弱，故此更要補充水分來增加尿量，助排走廢物。

成人大腦約有73%至80%為水分，當身體脫水也減少大腦的水分，令腦部活躍程度降低；缺水會讓認知能力惡化。

預防認知障礙 多動腦筋少吃高脂

在不少外國研究中也討論過水對健康的貢獻，喝水能否為失智患者帶來肯定的益處仍須待更多研究去探討。青山醫院精神健康學院黃美彰醫生曾撰文，如何預防認知障礙症，指出暫時沒有有效的方法去預防，但要預防血管性癡呆，可多做運動，少吃高脂的食物，停止吸煙，多關注血管健康，減低血管受阻塞的風險。

此外，多動腦筋保持靈活，做多一些鍛練腦筋的練習，例如閱讀、填字遊戲、與家人打麻雀有助保持記憶能力。

參考資料︰早安健康 / 康健 / 青山醫院精神健康學院