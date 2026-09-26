長者便秘｜1隻蕉=2.5粒糖 ！蕉以外通便5食物　第1纖維是香蕉21倍

長者健康｜香蕉防便秘｜通便大家第一時間會想起食香蕉，因為香蕉中含有較多非溶性纖維，不易被小腸消化，並可以順利抵達大腸，能在大腸中吸收水分及軟化大便，因而紓緩便秘或排便不暢的問題，但香蕉熱量及糖分較高，對於長者而言，進食香蕉真是最好的選擇嗎？



便秘原因｜長者為什麼易便秘？

香港人工作繁忙而且飲食不定時，加上多肉少菜的飲食習慣，長期纖維量攝取不足，容易出現排便不暢的問題。而長者的腸臟蠕動較慢，如果飲水不足或食物中缺乏纖維質，其糞便容易變硬，會較難排出並引發便秘。

長者的腸臟蠕動較慢，飲水不足或食物中缺乏纖維質，容易發生便秘。(網上圖片)

長者便秘｜香蕉通便糖分高 1隻=2.5粒方糖

對於長者來說，用香蕉來通便，並不是一個好的選擇，因為每100克香蕉熱量91卡路里，纖維約1.6克，碳水化合物約23克，但糖分高達12克，即接近2.5粒方糖，假如是患有糖尿病或心血管疾病的長者，並不建議食香蕉來通便，那麼，又有什麼食物選擇呢？

對於長者來說，用香蕉來通便，並不是一個好的選擇，因並糖分較高。(Envato)

長者便秘｜通便最強5大食物

1）奇亞籽

奇亞籽的纖維含量是以下食物中最高，每100克含約34克的膳食纖維，是香蕉的21倍，屬於極高纖食物，奇亞籽有鈣、磷、鎂、蛋白質等元素，也是強化骨骼的好幫手。雖然100克奇亞籽的熱量486卡路里、碳水化合物約42克，糖0克，但只需食用少量已收到通便效果，所以各方面都比香蕉較優勝。黃宗澤教煮海鮮奇亞籽粥 被嘲痛風早餐！多攝1類食物增腎衰竭風險

建議食用：每星期食用1次，每次約30克奇亞籽加入水中飲用。



每100克奇亞籽含約34克的膳食纖維，是香蕉的21倍。(網上圖片)

2）西梅乾

西梅乾同樣是高纖維食物，每100克含約7克的膳食纖維，是香蕉的3倍有多，其鉀質、鐵質、鎂質及銅質等營養素也不低。西梅乾含有水溶性纖維果膠，能降低體內膽固醇，有助預防心血管疾病。而100克西梅乾的的熱量240卡路里、碳水化合物約64克，糖38克，但只需食用3粒西梅乾，已達至通便的效果。西梅好處｜護心抗炎6好處減更年期女性骨質流失！防便秘勿漏這1步

建議食用：每星期食用2至3次，每次約3粒西梅乾。



3）牛蒡

牛蒡的纖維含量非常高，每100克含約5.1克的膳食纖維，是香蕉的2倍，屬於高纖蔬菜，其礦物質含量亦高，如鈣、鎂、鋅都具有抗氧化特性，也能幫助穩定情緒。而100克牛蒡的熱量84卡路里、碳水化合物約19克，糖0克，均比香蕉較優勝。牛蒡處理｜清熱去濕降血糖牛蒡5大功效 防黑除苦澀3招浸白醋？

建議食用：每星期食用2至3次，每次約100克牛蒡。



牛蒡的纖維含量非常高，每100克含約5.1克的膳食纖維，是香蕉的2倍。

4）番薯

番薯的纖維含量高，每100克番薯含有3.3克纖維，比香蕉高出1倍，而番薯皮的纖維比肉更豐富，建議連皮食用。而且更含有β胡蘿蔔素、維他命B6、維他命C、鉀、鈣、磷、鎂、鐵和鋅等。而100克番薯的熱量85卡路里、碳水化合物約20克、糖分4.2克，均比香蕉較優勝。番薯微波爐｜叮熟番薯3步完成甘甜濕潤全靠1張紙！做漏1步易爆炸

建議食用：每星期食用2至3次，每次約50克番薯。



5）蘋果

蘋果的纖維含量也高於香蕉，每100克蘋果含有2.4克纖維，蘋果同時含有維他命C、β胡蘿蔔素、胡蘿蔔素、茄紅素、維他命E等，使細胞不易癌化。而100克蘋果的的只有熱量52卡路里、碳水化合物約14克，糖10克，各方面都比香蕉較優勝。揀蘋果貼士｜愈大味愈淡？專家6招揀甜蘋果 果椗粗或幼 底尖或圓?

建議食用：每星期食用3至4次，每次約1個蘋果。



每100克蘋果含有2.4克纖維，只有熱量52卡路里。

參考資料：早安健康／康健