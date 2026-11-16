牙周病｜七成長者有牙周袋！增失智風險1.7倍　5大先兆+治療費用

牙周病｜刷牙流牙血、牙肉紅腫發炎，以為只是熱氣？這可能是牙周病作怪！調查發現，本港65至74歲非居於院舍長者中，高達70%已形成牙周袋，更有研究指出，若長期不管，罹患阿茲海默症（腦退化症）的風險更會增加約1.7倍。到底牙周病有什麼症狀？治療的費用又是多少？《香港01》「01金齡」為大家整合牙周病懶人包，為大家逐一拆解！



牙周病｜七成長者有「牙周袋」！增失智風險1.7倍

牙周健康不能掉以輕心。根據衞生署調查，本港40%的成年人和非居於院舍長者有一半或以上牙齒出現牙齦出血，57%的成年人和70%的非居於院舍長者有牙周袋（牙周組織發炎、破壞而剝離所形成的溝槽），最終誘發牙周病。美國國立衛生研究院更指出，若長期不理牙周病，罹患阿茲海默症（失智症）風險更會增加約1.7倍，情況不容忽視！

到底牙周病有什麼先兆？長者又可以如何治療？

若長期不理牙周病，罹患阿茲海默症（失智症）風險更會增加約1.7倍。（AI生成圖片）

牙周病症狀是什麼？

參考衞生署資訊，牙周病初期未必會產生劇痛，因此經常被長者忽略。若長者在日常生活中出現以下5大症狀，建議及早求醫：

1. 牙肉紅腫變色；

2. 刷牙時牙齦容易出血；

3. 有牙石積聚；

4. 牙齒或牙齦疼痛；

5. 持續散發口臭



牙周病成因是什麼？

牙周病是由黏附在牙齒表面的牙菌膜所引起的口腔疾病。如果口腔衞生欠佳，牙菌膜便會長期積聚在牙齦邊緣。牙菌膜內的細菌會分泌毒素，刺激牙齒周圍的牙齦、牙周膜和牙槽骨等組織，引致牙周病。如病情惡化，更會引致牙周炎。牙齦邊緣可能有膿液滲出，甚至長出牙瘡，牙齦和牙槽骨亦會慢慢萎縮，以致部分牙根外露，增加患牙根蛀壞的機會。

如病情惡化，更會引致牙周炎。（牙齒俱樂部）

牙周病｜哪些人容易患上牙周病？5類人士高危

除了年齡增長令牙齦自然退化外，日常不良的生活習慣與長期病患，亦是誘發牙周病的原因之一。以下5類人士更要留意：

牙周病高危人士【1】長期病患者（如糖尿病）

糖尿病、白血病等系統性疾病患者的免疫系統較弱，傷口復原能力較低。一旦牙菌膜入侵牙肉，發炎情況會迅速惡化。

牙周病高危人士【2】吸煙人士

衞生署資料顯示，吸煙者患牙周病的機率比非吸煙者高5倍。因香煙中的尼古丁會削弱牙周組織的癒合能力，細菌更容易侵蝕牙床。

牙周病高危人士【3】佩戴假牙或牙齒不整齊人士

假牙未經徹底清潔，食物渣滓與牙菌膜便會卡在假牙與牙肉的縫隙中，淪為細菌溫床。此外，牙齒排列不齊，也會使牙齒難於清潔。

假牙未經徹底清潔，食物渣滓與牙菌膜便會卡在假牙與牙肉的縫隙中，淪為細菌溫床。（Pixabay）

牙周病高危人士【4】服用降血壓藥、抗腦癇症藥人士

部分降血壓藥或抗腦癇症藥物，會產生令牙肉異常增生變厚的副作用。當牙肉變得浮腫，便會形成難清理的深長牙周袋，容易藏污納垢並反覆發炎。

牙周病高危人士【5】更年期婦女及免疫力低人士

女性踏入更年期後，荷爾蒙急劇轉變會令骨質加速流失，連帶削弱支撐牙齒的牙槽骨；加上長者免疫力一旦下降，便更難抵抗口腔內牙周細菌侵襲。

牙周病如何治療？

如果發現自己已患上牙周病，應盡快往見牙科醫生，以尋求適當的治療方法。例如洗牙、進行牙根刮治或牙周手術。如光顧私營診所，一般收費如下：

初期（洗牙）：約$500至$1,000不等。

中期（牙根刮治）：通常按每隻牙或每個口腔區域計算，全口刮治費用約$4,000至$10,000以上。

晚期（牙周手術或剝牙）：動輒$20,000起跳。



如果發現自己已患上牙周病，應盡快往見牙科醫生，以尋求適當的治療方法。（資料圖片）

除了私營診所，政府及一些非牟利機構亦為合資格人士提供資助：

牙周病資助【1】社區牙科支援計劃

由衞生署推出的社區牙科支援計劃，資助模式以共同承擔的制度為基礎，除了政府資助，參加者亦承擔部分服務成本。合資格人士每年享免費或自付$50的洗牙及牙科治療服務；如有餘額，更可扣減長者醫療券。

合資格人士：

1. 持有有效香港身份證或《豁免登記證明書》；及

2. 以下各項的目前受益人／受助者：

a. 社會福利署（社署）「長者生活津貼」；或

b. 社署「長者社區照顧服務券計劃」（第二級共同付款級別）；或

c. 社署「綜合家居照顧服務（體弱個案）」／「改善家居及社區照顧服務」／「家居支援服務」（第一及第二級別收費／共同付款級別）；或

d. 醫院管理局（醫管局）的病人並已獲得醫療費用減免機制減免醫療服務收費資格（包括全數和部分減免）

e. 透過指定的非政府組織社工協助申請參加計劃的無家者；及已登記加入「醫健通」



社區牙科支援計劃參加方法可瀏覽：社區牙科支援計劃

牙周病資助【2】長者醫療券（適用於大部分私家診所）

年滿65歲長者可使用每年獲發的醫療券（累積上限$8,000），支付私家診所的洗牙或刮治費用。

合資格人士：

1. 年滿65歲或以上

2. 持有有效的香港身份證（不論是否永久居民）



牙周病資助【3】賽馬會健腔護齒計劃

賽馬會健腔護齒計劃由賽馬會主辦，計劃與九龍樂善堂、博愛醫院及聖雅各福群會合作，於大角咀、長沙灣和元朗成立三間基層健康牙科診所，為弱勢社群提供牙科檢查、預防及治療服務。參加者在365日內最多可獲2次到診配額，以$50服務費，使用口腔檢查、洗牙等服務。

合資格人士：

1. 未有受惠於綜合社會保障援助（綜援）計劃；及

2. 持有效香港身份證；及

3. 為下列各項的目前受惠人或受助者之一：

a. 社會福利署「長者生活津貼」的受助人；或

b. 已獲得醫院管理局「醫療費用減免」資格人士；或

c. 社會福利署津助的「綜合家居照顧服務（體弱個案）」／「改善家居及社區照顧服務」／「家居支援服務」（第一或第二級別收費／共同付款級別）的使用者；或

d. 社會福利署「長者社區照顧服務券計劃」的受助人（第二級共同付款級別）；或

e. 在職家庭津貼計劃的受助人；或

f. 家庭每月入息不高於政府統計處公佈的上年度第四季按住戶人數劃分的家庭住戶每月入息中位數。（以遞交申請表月份前三個月的平均入息計算）



申請方法可瀏覽：賽馬會健腔護齒計劃

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

