Ha Go app預約普通科門診攻略｜排街症易成功2招+方法+免排隊付款

普通科門診預約懶人包｜現時預約醫管局普通科門診（俗稱排街症），除了使用傳統的電話熱線外，其實還可透過醫管局手機應用程式「HA Go」辦理。不過，香港公營醫療需求緊張，即使轉用手機App預約亦未必能100%成功。《香港01》「01金齡」為大家整理HA Go的詳細使用教學，並綜合HA Go「蝦膏」關注組分享的2大實用秘技，助你大大提升預約成功率！



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預約普通科門診｜HA Go是什麼？

HA Go是由香港醫院管理局推出的一站式流動應用程式，用戶可透過此程式進行的服務包括：

~預約專科新症及普通科門診

~網上繳費

~查看輪候提示

~查閱醫療紀錄及藥物資訊等



👉🏻 HAGO APP下載（Android）｜HAGO APP下載（IOS）｜瀏覽HA GO詳情

比起電話預約，HA Go省卻撥打預約熱線的等候時間，以及避免線路繁忙的情況，可視為預約「排街症」的另一選擇。

👉🏻 預約普通科門診電話

用戶可透過香港醫院管理局的流動應用程式HA Go，預約專科新症及普通科門診、網上繳費、查看輪候提示、查閱醫療紀錄及藥物資訊等。（政府新聞公報）

預約普通科門診｜如何使用HA Go預約門診？

下載完HA Go後，登記成為正式會員，便可使用預約服務。

登記步驟：

1. 打開HA Go，在主頁面點選「立即登記」；

2. 填寫個人資料（可使用智方便、醫健通 eHealth直接匯入部分資料）；

3. 確認資料後，會收到電話驗證碼，輸入驗證碼後便可登記。



登記步驟圖文教學：

預約步驟：

1. 成功登入後，在HA Go主頁面點選「預約家庭醫學診所」；

2. 之後選擇「為自己預約」／「為他人預約」；

3. 系統會顯示你上一次就診的診所，以便你更快選擇。如診所當天已額滿，則可點選「預約附近診所」／點選「搜尋其他診所」，按地區尋找診所。

4. 選擇相應診所後，再按「預約」，系統會提供該診所最早的預約時間，如時間合適，便可按「接納預約」登記。



預約步驟圖文教學：

預約普通科門診｜「照顧者模式」助家屬幫長者登記

除了自己預約，HA Go亦內置了「照顧者模式」（My Child／Carer），助家屬透過自己的手機，為不擅長使用智能手機的長輩綁定帳戶，代辦就醫手續。

由於HA Go涉及個人電子病歷隱私，首次註冊時建議透過「智方便+」進行即時身分認證；若未開通「智方便+」，長者或家屬亦可攜同香港身分證親身前往公立醫院或普通科門診診所的「HA Go專櫃」，由職員協助啟用帳號。

帳號啟動後，受託照顧者能在自己手機即時為長者預約家庭醫學門診，還能隨時查閱長輩過去兩年的配藥清單、抽血化驗報告及追蹤預約排期。

預約普通科門診｜增加預約成功機會的2個小貼士

雖然使用HA Go可隨時隨地預約門診，但由於每間門診名額有限，未必每次都能輕易預約。而專門提供HA Go實用資訊的HA Go「蝦膏」關注組之前在社交平台分享了提升預約成功機會的2個小貼士，大家不妨參考：

1. HA Go每半小時便會更新一次名額，因此可以每小時29分及59分重新載入HA Go，以搶新釋放的名額。

2. 65歲以上的會員使用HA Go，在預約時，系統會自動安排用戶去輪候長者籌，比一般人更容易預約。



65歲以上的會員在預約時，系統會自動安排用戶去輪候長者籌。（資料圖片）

預約普通科門診｜如何使用HA Go查看即時等候時間？

成功預約人士，只要打開HA Go，在頁面中選擇「排隊」，便可查看已預約的服務（藥劑部、專科門診、急症室、專職醫療及家庭醫學診所）其排隊輪候時間。此外，當到達就診時間時，系統亦會發放推送通知，提醒你前往就診。

當到達就診時間時，系統會發放推送通知，提醒你前往就診。（醫院管理局）

預約普通科門診｜如何使用HA Go繳費？

市民如果不想排隊繳費，亦可使用HA Go以電子支付方式預先繳付部分家庭醫學／專科／專職醫療門診之費用。用戶只需點選「繳費」，便可查看需要繳付的總費用，並以電子支付方式繳交款項。

普通科門診診症收費：每次$150，處方藥物每種$5（以4星期為收費單位）

支付方式包括：信用卡（VISA／Master／JCB／銀聯）、八達通、Apple Pay、Google Pay、PayMe、支付寶香港、微信支付及轉數快（FPS）。



HA Go繳費圖文教學：

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。



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