肌少症｜55歲男突心肌梗塞！醫揭肌肉量不足+自救3招勿亂補蛋白質

肌少症｜老人家跌倒可大可小。我們都知道，長者易跌倒很多時是因為機能衰退，當中肌肉流失正正是不少長者面對的危機。當出現肌少症，後果可不僅僅是跌倒，更關係到腦退化和心血管疾病。不過，只著眼補充蛋白增肌，原來大錯特錯！



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肌少症｜肌肉跟免疫力有關

隨著醫學進步，人的壽命延長，面對機能衰退的狀況亦隨之增加。肌肉逐漸流失，並不因你生活不夠健康，而是一個正常的退化過程。當肌力與肌肉量降低至一定數值，就可能患上肌少症。

肌肉不足的影響遠超我們想像，台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在節目《健康好生活》中指出，肌肉跟免疫力有關，它分泌的激素介白質15（Interleukin 15, IL-15）愈多時，免疫力就會愈好。所以保持肌肉良好狀態，除了能保持活動力，也可提升免疫力，減少患病。

復健科醫生王思恒指，跌倒骨折的長者，有三分之一會在一年內死亡。（《健康好生活》截圖）

肌少症｜半年沒運動 血糖炎症指數大幅飆高

新陳代謝科醫生邱文瑾在節目中分享了一個病例：55歲平時注重運動和保養的工程師突然出現嚴重心肌梗塞，了解後發現，由於工作忙半年沒運動的他雖然體重未變，但其實是脂肪增加而肌肉量變少，半年間，血糖、三酸甘油脂和炎症指數都大幅飆高。所以對中年人而言，肌少也是個易被忽略的風險。

肌少症如何自我檢測？

如何簡單地得知長者有否肌少症的風險？ 復健科醫生王思恒介紹了臨床常用的「計時起立行走測試」（Timed Up and Go, TUG）：

1. 長者坐在椅子上，站立起來。

2. 向前行3米折返，坐回椅子上。

3. 量度長者從椅子站起再折返坐下的時間。



建議使用一般無扶手（或不依賴扶手支撐起立）的標準座椅；若為防跌鍛鍊則可選有扶手椅子輔助。（《健康好生活》截圖）

長者進行時，建議使用一般無扶手（或不依賴扶手支撐起立）的標準座椅；若為防跌鍛鍊則可選有扶手椅子輔助。醫學指引中：

10至12秒內完成：健康長者

超過14秒完成：代表具跌倒高風險

超過20秒才完成：屬行動能力嚴重受損、高度肌少症風險及跌倒危險群。



王醫生指，這測試也可用作長者日常在家中的肌肉鍛鍊。事實上，運動和飲食是抵抗肌少症的兩大法門，缺一不可，不過只著眼補充用以增肌的蛋白質是錯了重點，要強調的其實是均衡。

肌少症｜延緩肌肉流失飲食3法則

延緩肌肉流失【1】足夠熱量是絕對關鍵

老年人一般都吃得隨便，而營養不良正是加速肌肉流失的重要原因。參考台灣衛生福利部國民健康署指南，以65歲以上輕度活動量長者為例，男性每日約需1,950至2,250大卡（kcal），女性約需1,600至1,800大卡（kcal），必須在食物中攝取均衡的營養。白飯、肉類、蔬菜、水果應該樣樣有齊。

延緩肌肉流失【2】補充優質蛋白要定時定量

提升蛋白質攝取量可減少長者肌肉流失。除了攝取量要足夠，每餐的分配也重要，要避免把蛋白質集中在某一餐。豆類與其製品、海鮮、肉、蛋與乳製品都是富含蛋白質的食物。

出外走走曬太陽吸收維生素D，也是延緩肌肉流失的重要一環。（tobi＠pexels）

延緩肌肉流失【3】適當補充維他命D

維他命D對肌肉功能與強度有相當的影響。少出門的長者更易缺乏維他命D，所以別忘了適當地曬曬太陽，也要攝取含豐富維他命D的食物，如深海魚類、蛋類、乳製品等，也可進食維他命D補充劑。

本文作者：蘇翰林

《香港01》「01金齡」、「好食玩飛」頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。



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