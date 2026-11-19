長者免費運動班12月｜黃大仙地區康健中心12月將會開多達47個運動班，運動種類非常多，有八段錦、飛鏢、椅子瑜伽、健身單車、壺鈴等等，今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家逐一介紹，即看內文了解報名資格、課程內容、時間、抽籤等資料。大家一起動起來，保持身體健康！



黃大仙地區康健中心有多個運動班可供長者參加（AI生成圖片）

黃大仙地區康健中心運動班｜報名方法

有意報名的朋友，需親身到訪黃大仙地區康健中心的主中心或附屬中心以紙本方式、透過中心會員手機應用程式（Apps）、中心網頁之方式進行報名。以一人一表方式填寫並確保填寫之資料準確無誤；如填寫資料不全或有誤，申請將不獲受理，恕不另行通知。

網上報名連結按此

2026年12月活動截止報名及抽籤日期 班組日期 班組首輪截止報名日期 班組首輪公布日期 候補名額截止報名日期 候補名額公布日期 6/12-12/12 24/11(二) 25/11(三) 29/11(日) 30/11(一) 13/12-19/12 1/12(二) 2/12(三) 6/12(日) 7/12(一) 20/12-26/12 8/12(二) 9/12(三) 13/12(日) 14/12(一) 27/12-2/1 15/12(二) 16/12(三) 20/12(日) 21/12(一)

每名參加者每月最多抽中一項器械類別(A類)及一項運動類別(B類)，至於講座、工作坊類別(C類)及後補安排名額則不受限制。

黃大仙地區康健中心運動班｜參加資格

想參加興趣班的朋友，需要預先成為黃大仙地區康健中心會員（報名費用全免），即可報名。而部份活動班標明「護士診所專屬活動」及「疾病管理類別活動」，需符合以下其中一項資格才能報名：

1. 首年新會員：成為黃大仙地區康健中心首年會員，並已經完成「健康風險評估」（資格由評估起計維持15個月）；或

2. 曾接受護士評估：經「綜合護士診所」評估的會員（資格由完成服務起計維持15個月）；或

3. 舊會員／轉會人士（須於2025年9月30日或之前加入）：已經完成第二次或以上「健康風險評估」的本中心會員；或由其他地區康健中心／站轉會過來，並已完成「健康風險評估」的人士。



「疾病管理類別活動」，除了要符合上述的其中一項條件，還必須額外經過註冊護士確認為合資格人士（例如患有慢性疾病）。

黃大仙地區康健中心運動班｜護士診所專屬活動

護士診所專屬活動參加資格（官方圖片）

護士診所專屬活動——低強度運動

低強度運動對參加者的體能要求較低，適合大部份人士參與，特別是沒有恆常活動習慣人士，應由低強度運動開始。



【1】布袋球體驗班（C類）

課程簡介：「布袋球」是一個新興玩法簡單之運動，主要考驗參加者之手眼協調能力，適合任何年齡，男女老少參與。

日期、時間及地點：

2026年12月17日 下午4:30-5:30（啟鑽商場）

【2】速疊杯體驗班（C類）

速疊杯，又稱競技疊杯，主要是快速地將杯子疊成金字塔形狀，然後再還原。這項運動不僅能訓練手眼協調、反應速度和專注力，還能培養自信和團隊合作精神。

日期、時間及地點：

2026年12月9日（單次課程）下午4:00-5:00（現崇山商場）

2026年12月18日（單次課程）下午4:00-5:00（現崇山商場）

【3】友伴同行－歷奇遊戲（C類）

活動透過「同心建塔」歷奇遊戲，讓參加者結合下蹲與拉繩動作，配合堆疊高塔。過程能有效訓練手眼協調、下肢肌力與專注力，並透過團隊合作促進社交互動、認識新朋友！

備註：參加者需能在無輔助下自行下蹲、坐下及起身（無嚴重下肢疼痛或行動不便）；活動當天需穿著運動服。

日期、時間及地點：

2026年12月23日（單次課程） 下午1:00-2:15（啟鑽商場）

2026年12月30日（單次課程） 下午4:30-5:45（啟鑽商場）

【4】坐式八段錦（C類）

教授坐式八段錦八大招式，配合呼吸調息及動作指導，協助肌力較弱或較少運動人士安全鍛鍊，提升肌力、身體協調能力等，並建立恆常運動習慣，促進健康。

日期、時間及地點：

2026年12月8日（單次課程） 上午10:00-11:30（啟鑽商場）

2026年12月15日（單次課程） 上午10:00-11:30（啟鑽商場）

2026年12月22日（單次課程） 上午10:00-11:30（啟鑽商場）

2026年12月28日（單次課程） 下午5:00-6:30（啟鑽商場）

2026年12月28日（單次課程） 下午7:00-8:30（啟鑽商場）

備註：參加者必須能在活動期間自行坐下及起身，並能在不使用任何輔助工具的情況下完成上落椅子的動作。若有下肢疼痛或行動不便，則不建議參加。

【5】齊做運動防跌倒班（義工）（C類）

由已受訓的社區健康教練（義工，非體適能教練）帶領參加者進行一套有助減低跌倒風險的運動，增強下肢肌肉力量和改善平衡力。

日期、時間及地點：

2026年12月9日（單次課程） 下午2:00-3:00（樂富廣場）

2026年12月16日（單次課程） 下午3:00-4:00（中銀慈雲山大樓）

2026年12月30日（單次課程） 下午4:00-5:00（彩雲商場）

【6】簡易橡筋帶運動班（義工）（C類）

由已受訓的社區健康教練（義工，非體適能教練）帶領參加者進行伸展及簡易的橡筋帶運動，提升肌肉力量。

日期、時間及地點：

2026年12月18日（單次課程） 下午4:00-5:15（啟鑽商場）

2026年12月15日（單次課程） 下午1:30-2:45（現崇山商場）

2026年12月22日（單次課程） 下午12:30-1:45（樂富廣場）

【7】啞鈴水樽訓練班（義工）（C類）

由已受訓的社區健康教練（義工，非體適能教練）帶領參加者進行啞鈴水樽運動，訓練全身不同肌肉。提升肌力、肌耐力、活動度等。

日期、時間及地點：

2026年12月7日（單次課程） 下午2:00-3:15（啟鑽商場）

2026年12月29日（單次課程） 下午12:30-1:45（啟鑽商場）

【8】男士飛鏢健康工作坊（C類）

學習飛鏢並一起進行男士傾訴。適合18歲或以上男性合資格會員。

日期、時間及地點：

2026年12月17日（單次課程） 下午7:00-8:30（啟鑽商場）

2026年12月10日（單次課程） 下午6:00-7:30（樂富廣場）

【9】按摩滾輪伸展運動班（C類）

按摩滾輪運動透過筋膜放鬆、伸展及肌肉舒緩練習，幫助減輕肌肉繃緊、改善身體靈活性、促進血液循環及提升身體活動能力，適合長時間坐立人士參與。

備註：本活動需於瑜伽墊上進行，參加者必須能在活動期間自行坐下及起身，並能在不使用任何輔助工具的情況下完成上落瑜伽墊的動作。若有下肢疼痛或行動不便，則不建議參加。

日期、時間及地點：

2026年12月31日（單次課程） 下午1:00-2:00（啟鑽商場）

2026年12月31日（單次課程） 下午2:15-3:15（啟鑽商場）

【10】防跌訓練班（家居運動）（C類）

預防跌倒運動（家居），適合18歲或以上合資格會員（跌倒風險較高者優先），但參加者必須於活動期間能自行作短距離走動。

日期、時間及地點：

2026年12月18日（單次課程） 上午10:30-11:30（現崇山商場）

2026年12月24日（單次課程） 上午10:30-11:30（中銀慈雲山大樓）

2026年12月17日（單次課程） 上午10:30-11:30（彩雲商場）

2026年12月14日（單次課程） 上午10:30-11:30（樂富廣場）

【11】阻力帶強肌運動（B類）

利用阻力帶，進行肌肉力量訓練運動，適合18歲或以上合資格會員參加。

日期、時間及地點：

2026年12月11日至18日（共2堂） 下午12:15-1:00（啟鑽商場）

2026年12月14日至21日（共2堂） 下午4:15-5:00（啟鑽商場）

2026年12月22日至29日（共2堂） 上午10:15-11:00（啟鑽商場）

2026年12月30日至2027年1月6日（共2堂） 下午12:15-1:00（啟鑽商場）

2026年12月14日（單次課程） 下午12:15-1:00（啟鑽商場）

2026年12月16日（單次課程） 下午3:15-4:00（啟鑽商場）

【12】基礎伸展運動（B類）

使用簡單工具，於站立、坐及在地蓆上進行伸展運動。18歲或以上合資格會員便可參加。

日期、時間及地點：

2026年12月7日至14日（共2堂） 下午5:30-6:30（啟鑽商場）

2026年12月12日至19日（共2堂） 上午10:15-11:15（啟鑽商場）

2026年12月24日至31日（共2堂） 下午12:00-1:00（啟鑽商場）

2026年12月29日至2027年1月5日（共2堂） 下午3:00-4:00（啟鑽商場）

2026年12月12日（單次課程） 下午12:00-1:00（啟鑽商場）

【13】動態伸展棍（B類）

動態伸展棍（Stick Mobility）是一套源於美國的訓練系統，透過特製的筋膜伸展棍，利用槓桿原理深層伸展平時難以伸展的筋膜，同時配合等長收縮強化訓練，可以有效提升關節靈活性、穩定性及肌肉力量，同時亦可達致舒展筋骨的效果。

日期、時間及地點：

2026年12月24日（單次課程） 下午12:00-1:00（啟鑽商場）

2026年12月24日（單次課程） 下午1:15-2:15（啟鑽商場）

2026年12月24日（單次課程） 下午2:30-3:30（啟鑽商場）

備註：本活動需於瑜伽墊上進行，參加者必須能在活動期間自行坐下及起身超過30分鐘，並能在不使用任何輔助工具的情況下完成上落瑜伽墊的動作。若有下肢疼痛或行動不便，則不建議參加。

【14】阻力運動－橡筋帶班（現崇山）（B類）

由已受訓的社區健康教練（義工）帶領參加者進行阻力帶運動，提升肌肉力量。

日期、時間及地點：

2026年12月15日（單次課程） 下午12:00-1:00（現崇山商場）

2026年12月22日（單次課程） 下午12:00-1:00（現崇山商場）

2026年12月29日（單次課程） 下午12:00-1:00（現崇山商場）

【15】阻力運動－橡筋帶班（彩雲）（B類）

由已受訓的社區健康教練（義工）帶領參加者進行阻力帶運動，提升肌肉力量。

日期、時間及地點：

2026年12月15日（單次課程） 上午11:30-下午12:30（彩雲商場）

2026年12月22日（單次課程） 上午11:30-下午12:30（彩雲商場）

2026年12月29日（單次課程） 上午11:30-下午12:30（彩雲商場）

【16】阻力運動－橡筋帶班（慈雲山）（B類）

由已受訓的社區健康教練（義工）帶領參加者進行阻力帶運動，提升肌肉力量。

日期、時間及地點：

2026年12月15日（單次課程） 上午10:30-11:30（中銀慈雲山大樓）

2026年12月22日（單次課程） 上午10:30-11:30（中銀慈雲山大樓）

2026年12月29日（單次課程） 上午10:30-11:30（中銀慈雲山大樓）

【17】下肢肌力與平衡強化運動（B類）

在體適能教練指導下，針對下肢進行伸展或增強肌肉質量的訓練，降低跌倒風險及改善膝關節痛。適合18歲或以上合資格會員參加，跌倒風險較高者優先。日參加者必須於活動期間在不使用工具下，能自行作短距離走動。

日期、時間及地點：

2026年12月9日至30日（共4堂） 下午5:00-6:00（樂富廣場)

護士診所專屬活動——中強度運動

中強度運動對參加者的體能要求屬中等，這類運動會讓參加者心跳加速、呼吸加深，但不會讓人感到過度疲累。一般沒有長期疾病人士適合參與。



【18】減壓椅子瑜伽（B類）

椅子瑜伽一種將傳統瑜伽體式結合椅子作為輔助的運動。透過椅子的穩定支撐，可在坐姿或站立使用椅背的狀態下，配合呼吸安全地進行伸展與深層放鬆，非常適合初學者。

備註：本活動有機會需於瑜伽墊上進行，參加者必須能在活動期間自行坐下及起身超過30分鐘，並能在不使用任何輔助工具的情況下完成上落瑜伽墊的動作。若有下肢疼痛或行動不便，則不建議參加。

日期、時間及地點：

2026年12月8日（單次課程） 下午4:30-5:30（啟鑽商場）

2026年12月7日（單次課程） 下午2:00-3:00（現崇山商場）

2026年12月29日（單次課程） 下午1:00-2:00（中銀慈雲山大樓）

【19】活力瑜伽（B類）

透過瑜伽動作專注當下的一呼一吸，同時拉伸肌肉，讓上班族身心靈都得到放鬆，舒緩壓力。

日期、時間及地點：

2026年12月22日（單次課程） 下午6:00-7:00（啟鑽商場）

備註：本活動需於瑜伽墊上進行，參加者必須能在活動期間自行坐下及起身超過30分鐘，並能在不使用任何輔助工具的情況下完成上落瑜伽墊的動作。若有下肢疼痛或行動不便，則不建議參加。不適合孕婦參加。

【20】哈達瑜伽班（B類）

哈達瑜珈結合了瑜伽式子和呼吸技巧，增強身體靈活性、肌肉力量，並提升正念。

備註：本活動需於瑜伽墊上進行，參加者必須能在活動期間自行坐下及起身，並能在不使用任何輔助工具的情況下完成上落瑜伽墊的動作。若有下肢疼痛或行動不便，則不建議參加。不適合孕婦參加。

日期、時間及地點：

2026年12月19日（單次課程） 上午10:15-11:15（啟鑽商場）

2026年12月19日（單次課程） 上午11:30-下午12:30（啟鑽商場）

2026年12月19日（單次課程） 下午12:45-1:45（啟鑽商場）

【21】瑜伽輪體驗班（B類）

以瑜伽輪作為輔助工具，伸展肌肉，訓練肌力及平衡力。

備註：本活動需於瑜伽墊上進行，參加者必須能在活動期間自行坐下及起身，並能在不使用任何輔助工具的情況下完成上落瑜伽墊的動作。若有下肢疼痛或行動不便，則不建議參加。不適合孕婦參加。

日期、時間及地點：

2026年12月21日（單次課程） 上午10:30-11:30（啟鑽商場）

2026年12月21日（單次課程） 上午11:45-下午12:45（啟鑽商場）

2026年12月28日（單次課程） 上午10:30-11:30（啟鑽商場）

2026年12月28日（單次課程） 上午11:45-下午12:45（啟鑽商場）

【22】北歐式健步行（B類）

北歐式健步行是一項結合專用手杖的全身性功能運動，透過增加上肢推力，全面調動上下肢與核心肌群。此運動有助於提升心肺耐力、增強核心穩定性、改善步態協調，並提高行走時的能量使用效率。同時，藉助手杖分擔身體重量，可有效減輕下肢關節負荷。因此，該運動適用於復康訓練、體能提升及長者健康促進等多種情境。

備註：參加者必須能在不使用工具下獨立步行。另活動主要在室外進行，請會員以輕便行裝參與活動。

日期、時間及地點：

2026年12月7日、10日及14日（共3堂） 下午5:00-6:00（啟鑽商場）

【23】健體Bodyblade（B類）

適合對象：18歲或以上合資格會員

課程簡介：使用Bodyblade，於站立、坐及在地蓆上進行上肢及核心肌肉強化運動。

日期、時間及地點：

2026年12月7日至14日（共2堂） 下午3:00-3:45（啟鑽商場）

2026年12月8日至15日（共2堂） 上午10:15-11:00（啟鑽商場）

2026年12月23日至30日（共2堂） 下午4:45-5:30（啟鑽商場）

2026年12月8日至15日（共2堂） 下午4:30-5:15（樂富廣場）

2026年12月8日至15日（共2堂） 下午6:30-7:15（樂富廣場）

2026年12月22日至29日（共2堂） 下午4:30-5:15（樂富廣場）

2026年12月22日至29日（共2堂） 下午6:30-7:15（樂富廣場）

2026年12月11日（單次課程） 下午3:15-4:00（啟鑽商場）

健體Bodyblade是一種使用Bodyblade，於站立、坐及在地蓆上進行上肢及核心肌肉強化運動。(AI生成圖片）

【24】單車運動（B類）

利用室內健身單車進行帶氧訓練。由於器材限制關係，身高不足1.5米之會員，有可能不能使用健身單車。

日期、時間及地點：

2026年12月8日至15日（共2堂） 下午5:00-6:00（啟鑽商場）

2026年12月9日至16日（共2堂） 下午4:30-5:30（啟鑽商場）

2026年12月11日至18日（共2堂） 上午11:45-下午12:45（啟鑽商場）

2026年12月12日至19日（共2堂） 下午2:00-3:00（啟鑽商場）

2026年12月17日至24日（共2堂） 下午5:30-6:30（啟鑽商場）

2026年12月10日（單次課程） 下午5:00-6:00（啟鑽商場）

【25】簡易HIIT運動（B類）

透過簡易動作及簡單工具進行間歇運動，加強肌力和運動耐力。參加者必須於活動期間能自行作短距離走動。

日期、時間及地點：

2026年12月8日（單次課程） 下午3:00-4:00（啟鑽商場）

2026年12月10日（單次課程） 下午12:00-1:00（啟鑽商場）

2026年12月10日（單次課程） 下午5:00-6:00（啟鑽商場）

2026年12月10日（單次課程） 下午6:30-7:30（啟鑽商場）

2026年12月12日（單次課程） 下午4:30-5:30（啟鑽商場）

2026年12月28日（單次課程） 下午5:00-6:00（啟鑽商場）

2026年12月29日（單次課程） 下午12:00-1:00（啟鑽商場）

2026年12月29日（單次課程） 下午5:00-6:00（啟鑽商場）

2026年12月31日（單次課程） 上午10:30-11:30（啟鑽商場）

2026年12月31日（單次課程） 下午4:30-5:30（啟鑽商場）

【26】強肌啞鈴運動（B類）

教導使用啞鈴進行肌力訓練，適合18歲或以上合資格會員（分男／女士班）

日期、時間及地點：

2026年12月9日至16日（共2堂） 下午2:00-3:00（男士班）（啟鑽商場）

2026年12月16日至23日（共2堂） 下午12:00-1:00（女士班）（啟鑽商場）

2026年12月21日至28日（共2堂） 下午5:30-6:30（啟鑽商場）

2027年1月2日至9日（共2堂） 下午12:00-1:00（啟鑽商場）

2026年12月11日（單次課程） 下午4:30-5:30（女士班）（啟鑽商場）

2026年12月17日（單次課程） 下午6:30-7:30（男士班）（啟鑽商場）

2026年12月23日（單次課程） 下午3:00-4:00（啟鑽商場）

2026年12月24日（單次課程） 下午12:30-1:30（啟鑽商場）

【27】增肌強骨運動班（B類）

利用中心運動設備，針對身體各肢體進行一系列訓練，達致鍛鍊心血管功能，增強肌肉質量及強健骨骼的效果。適合高血壓／糖尿病患者參加。參加者必須於活動期間能自行作短距離走動。

日期、時間及地點：

2026年12月3日至31日（共4堂） 上午11:45-下午1:00（樂富廣場）

2026年12月3日至31日（共4堂） 下午2:45-4:00（樂富廣場）

2026年12月3日至31日（共4堂） 下午4:45-6:00（樂富廣場）

2026年12月4日至18日（共3堂） 上午11:45-下午1:00（樂富廣場）

2026年12月4日至18日（共3堂） 下午2:45-4:00（樂富廣場）

2026年12月4日至18日（共3堂） 下午4:45-6:00（樂富廣場）

2026年12月7日至28日（共4堂） 上午10:15-11:30（樂富廣場）

2026年12月7日至28日（共4堂） 下午12:15-1:30（樂富廣場）

2026年12月7日至28日（共4堂） 下午3:00-4:15（樂富廣場）

2026年12月8日至29日（共4堂） 上午11:30-下午12:45（樂富廣場）

2026年12月8日至29日（共4堂） 下午1:15-2:30（樂富廣場）

【28】器械健體評估（A類）

講解中心電腦化健身設備的使用方法，並為參加者個別進行測試，設定個人健身檔案。

日期、時間及地點：

2026年12月7日（單次課程） 下午12:00-1:00（啟鑽商場）

2026年12月12日（單次課程） 下午3:00-4:00（啟鑽商場）

2026年12月18日（單次課程） 上午10:15-11:15（啟鑽商場）

2026年12月19日（單次課程） 下午3:00-4:00（啟鑽商場）

2027年1月2日（單次課程） 下午3:00-4:00（啟鑽商場）

【29】日間器械運動（A類）

利用中心電腦化健身設備進行體能訓練。活動只限已經完成「器械健體評估」之會員參加。

日期、時間及地點：

2026年12月7日至28日（共4堂） 上午10:00-11:30（啟鑽商場）

2026年12月7日至28日（共4堂） 下午4:30-6:00（啟鑽商場）

【30】上班族器械運動（A類）

利用中心電腦化健身設備進行體能訓練。適合18至59歲，或60至65歲的在職人士合資格會員參加，並已經完成「器械健體評估」。

日期、時間及地點：

2026年12月7日至28日（共4堂） 下午7:00-8:30（啟鑽商場）

【31】週末器械運動（A類）

利用中心電腦化健身設備進行體能訓練。活動只限已經完成「器械健體評估」之會員參加。

日期、時間及地點：

2027年1月2日至30日（共5堂） 上午10:00-11:30（啟鑽商場）

2027年1月2日至30日（共5堂） 下午4:30-6:00（啟鑽商場）

護士診所專屬活動——高強度運動

高強度運動是對參加者心肺功能和肌肉負荷要求相當大的運動類別，這類運動會讓參加者心跳顯著加快、呼吸急促，並且在短時間內消耗大量能量，而且恢復時間較長。而高強度運動只適合有恆常「中至高強度」運動習慣，及沒有嚴重疾病人士參加。



【32】Teambeat循環訓練運動（B類）

運用功能訓練架各種配件，進行間歇性循環訓練，提升心肺功能，加強肌肉力量。適合60歲或以上（長青組）或18至59歲（青壯組）合資格會員參加。

備註：運動屬於「高強度」運動，不適合沒有恒常運動習慣人士參加，另參加者能在不使用工具下步行。

日期、時間及地點：

2026年12月11日至18日（共2堂） 下午4:30-6:00（長青組）（啟鑽商場）

2026年12月12日至19日（共2堂） 下午12:00-1:30（青壯組）（啟鑽商場）

【33】Pavigym循環運動（B類）

利用Pavigym功能訓練器材，進行間歇性循環訓練。適合60歲或以上（長青組）或18至59歲（青壯組）合資格會員參加。

備註：運動屬於「高強度」運動，不適合沒有恒常運動習慣人士參加，另參加者能在不使用工具下步行。

日期、時間及地點：

2026年12月10日至17日（共2堂） 下午2:45-4:00（長青組）（啟鑽商場）

2026年12月12日至19日（共2堂） 下午4:45-6:00（青壯組）（啟鑽商場）

2026年12月18日（單次課程） 下午1:45-3:00（長青組）（啟鑽商場）

【34】壺鈴運動（B類）

壺鈴是一項可以同時訓練平衡，穩定性及肌耐力的運動，並結合有氧訓練，令在運動過程中達到一定的心跳率，以及提升運動表現。

備註：運動屬於「高強度」運動，不適合沒有恒常運動習慣人士參加。

日期、時間及地點：

2026年12月12日至19日（共2堂） 下午6:30-7:30（初階班）（啟鑽商場）

2026年12月15日至22日（共2堂） 下午4:30-5:30（初階班）（啟鑽商場）

2026年12月21日至28日（共2堂） 下午12:00-1:00（長者初階班）（啟鑽商場）

2026年12月9日（單次課程） 下午3:00-4:00（體驗班）（啟鑽商場）

2026年12月31日（單次課程） 下午12:00-1:00（體驗班）（啟鑽商場）

壺鈴是一項可以同時訓練平衡，穩定性及肌耐力的運動，並結合有氧訓練，令在運動過程中達到一定的心跳率，以及提升運動表現。（AI生成圖片）

【35】循環訓練運動（B類）

運用中心各項運動設備，以循環模式進行訓練，提高心肺功能，改善肌肉力量等問題。

備註：運動屬於「高強度」運動，不適合沒有恒常運動習慣人士參加，另參加者能在不使用工具下步行。

日期及時間：

2026年12月9日至30日（共4堂） 上午10:15-11:30

2026年12月9日至30日（共4堂） 下午12:15-1:30

2026年12月9日至30日（共4堂） 下午3:00-4:15

地點：樂富廣場（黃大仙西南）

黃大仙地區康健中心運動班｜疾病管理類別活動

疾病管理類別活動參加資格。（官方圖片）

疾病管理體能活動——低強度運動

低強度運動對參加者的體能要求較低，適合大部份人士參與，特別是沒有恆常活動習慣人士，應由低強度運動開始。



【36】家居HIIT運動 控三高（C類）

為三高人士提供教育，並學習適合在家居進行的間歇式運動。適合18歲或以上合資格會員參加，「三高人士優先」（高血壓，糖尿病，高血脂）。

備註：參加者必須於活動期間能自行作短距離走動。患「高血壓」及「糖尿病」合資格會員需注意相關運動前指標監測及穩定。

日期、時間及地點：

2026年12月18日（單次課程） 下午12:00-1:00（現崇山商場）

2026年12月24日（單次課程） 下午12:00-1:00（中銀慈雲山大樓）

2026年12月17日（單次課程） 下午12:00-1:00（彩雲商場）

2026年12月14日（單次課程） 下午12:00-1:00（樂富廣場）

2026年12月28日（單次課程） 上午10:30-11:30（樂富廣場）

2026年12月28日（單次課程） 下午12:00-1:00（樂富廣場）

【37】退化性膝關節痛運動班（C類）

日常膝關節保護知識，和練習下肢伸展及膝部強肌運動。適合患有慢性膝關節痛的50歲或以上合資格會員參加。

備註：只限患有退化性膝關節炎的會員參加。

日期、時間及地點：

2026年12月7日至14日（共2堂） 上午10:15-11:30（樂富廣場）

【38】控壓控糖：阻力帶運動班（B類）

利用阻力帶，進行肌肉力量訓練運動。適合患有糖尿病或高血壓的18歲或以上合資格會員。

備註：患「高血壓」及「糖尿病」合資格會員需注意相關運動前指標監測及穩定。

日期、時間及地點：

2026年12月15日至22日（共2堂）下午2:00-2:45（啟鑽商場）

2026年12月21日至28日（共2堂）下午3:00-3:45（啟鑽商場）

2026年12月17日（單次課程）下午1:30-2:15（啟鑽商場）

2026年12月30日（單次課程）下午3:00-3:45（啟鑽商場）

【39】控壓控糖：伸展運動班（B類）

使用簡單工具，於站立、坐及在地蓆上進行伸展運動。適合患有糖尿病或高血壓的18歲或以上合資格會員。

備註：患「高血壓」及「糖尿病」合資格會員需注意相關運動前指標監測及穩定。

日期、時間及地點：

2026年12月10日至17日（共2堂）上午10:15-11:15（啟鑽商場）

2026年12月24日至31日（共2堂）下午3:00-4:00（啟鑽商場）

2026年12月11日（單次課程）上午10:15-11:15（啟鑽商場）

疾病管理體能活動——中強度運動

中強度運動對參加者的體能要求屬中等，這類運動會讓參加者心跳加速、呼吸加深，但不會讓人感到過度疲累。一般沒有長期疾病人士適合參與。



【40】控壓控糖：健體Bodyblade（B類）

使用Bodyblade，於站立、坐及在地蓆上進行上肢及核心肌肉強化運動。適合患有糖尿病或高血壓的18歲或以上合資格會員。

備註：患「高血壓」及「糖尿病」合資格會員需注意相關運動前指標監測及穩定。

日期、時間及地點：

2026年12月9日至16日（共2堂）下午4:45-5:30（啟鑽商場）

2026年12月22日（單次課程）下午3:15-4:00（啟鑽商場）

【41】控壓控糖：單車運動（B類）

利用室內健身單車進行帶氧訓練。由於器材限制關係，身高不足1.5米之會員，有可能不能使用健身單車。適合患有糖尿病或高血壓的18歲或以上合資格會員。

備註：患「高血壓」及「糖尿病」合資格會員需注意相關運動前指標監測及穩定。

日期、時間及地點：

2026年12月10日至17日（共2堂）上午11:45-下午12:45（啟鑽商場）

2026年12月14日至21日（共2堂）下午2:45-3:45（啟鑽商場）

2026年12月16日（單次課程）上午11:45-下午12:45（啟鑽商場）

2026年12月22日（單次課程）下午5:00-6:00（啟鑽商場）

【42】控壓控糖：啞鈴運動（B類）

教導使用啞鈴進行肌力訓練。適合患有糖尿病或高血壓的18歲或以上合資格會員。

備註：患「高血壓」及「糖尿病」合資格會員需注意相關運動前指標監測及穩定。

日期、時間及地點：

2026年12月7日至14日（共2堂）下午12:30-1:30（啟鑽商場）

2026年12月15日至22日（共2堂）下午12:00-1:00（啟鑽商場）

2026年12月21日至28日（共2堂）下午12:30-1:30（啟鑽商場）

2026年12月29日（單次課程）下午4:30-5:30（啟鑽商場）

【43】控壓控糖：HIIT運動班（B類）

為高血壓／糖尿病患者提供教育，並利用不同運動工具／器材進行間歇式運動訓練。參加者必須於活動期間能自行作短距離走動。適合患有糖尿病或高血壓的18歲或以上合資格會員。

備註：患「高血壓」及「糖尿病」合資格會員需注意相關運動前指標監測及穩定。

日期、時間及地點：

2026年12月7日至28日（共4堂）下午5:00-6:00（樂富廣場）

【44】控壓控糖：簡易HIIT運動（B類）

透過簡易動作及簡單工具進行間歇運動，加強肌力和運動耐力。參加者必須於活動期間能自行作短距離走，適合患有糖尿病或高血壓的18歲或以上合資格會員。

備註：患「高血壓」及「糖尿病」合資格會員需注意相關運動前指標監測及穩定。

日期、時間及地點：

2026年12月10日（單次課程）下午2:00-3:00（啟鑽商場）

2026年12月12日（單次課程）上午10:30-11:30（啟鑽商場）

2026年12月18日（單次課程）下午4:30-5:30（啟鑽商場）

2026年12月28日（單次課程）下午3:00-4:00（啟鑽商場）

2026年12月29日（單次課程）下午2:00-3:00（啟鑽商場）

【45】控壓控糖：器械健體評估（A類）

講解中心電腦化健身設備的使用方法，並為參加者個別進行測試，設定個人健身檔案。適合患有糖尿病或高血壓的18歲或以上合資格會員。

備註：患「高血壓」及「糖尿病」合資格會員需注意相關運動前指標監測及穩定。

日期、時間及地點：

2026年12月8日（單次課程）下午12:00-1:00（啟鑽商場）

2026年12月17日（單次課程）下午12:00-1:00（啟鑽商場）

2026年12月29日（單次課程）下午12:00-1:00（啟鑽商場）

【46】控壓控糖：器械運動班（A類）

利用中心電腦化健身設備進行體能訓練。適合患有糖尿病或高血壓的18歲或以上合資格會員。

備註：患「高血壓」及「糖尿病」合資格會員需注意相關運動前指標監測及穩定。活動只限已經完成「器械健體評估」之會員參加。

日期、時間及地點：

2026年12月7日至28日（共4堂）下午2:30-4:00（啟鑽商場）

疾病管理體能活動——高強度運動

高強度運動是對參加者心肺功能和肌肉負荷要求相當大的運動類別，這類運動會讓參加者心跳顯著加快、呼吸急促，並且在短時間內消耗大量能量，而且恢復時間較長。而高強度運動只適合有恆常「中至高強度」運動習慣，及沒有嚴重疾病人士參加。



【47】控壓控糖：Pavigym循環運動（B類）

利用Pavigym功能訓練器材，進行間歇性循環訓練。適合患有糖尿病或高血壓的18歲或以上合資格會員。

備註：患「高血壓」及「糖尿病」合資格會員需注意相關運動前指標監測及穩定。

日期、時間及地點：

2026年12月17日（單次課程）下午4:45-6:00（啟鑽商場）

黃大仙地區康健中心運動班｜上堂及報到地點

主中心：

A) 啟鑽商場

地址：九龍鑽石山啟鑽商場二樓

電話：3611 9669

附屬中心：

B) 黃大仙中 現崇山商場

地址：九龍黃大仙睦鄰街8號現崇山商場地下G7-8號舖

電話：2372 1075

C) 黃大仙北 中銀慈雲山大樓

地址：九龍慈雲山毓華街46-48號中銀慈雲山大廈13樓

電話：2372 1079

D) 黃大仙東 彩雲商場

地址：九龍牛池灣清水灣道45號彩雲商場2樓B206及B207號

電話：2372 1083

E) 黃大仙西南 樂富廣場

地址：九龍樂富廣場A區2樓21511B舖

電話：2372 1087

（全文完）

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

