長者公屋申請收房署藍卡求救！網民勸千萬別丟　做錯1步隨時白等

長者公屋申請｜在香港排公屋閒閒地都要等上好幾年，若因一張紙而「白排」真的欲哭無淚！近日有60歲長者入表申請單人長者公屋後，收到房署寄來的「藍色信件」不知所措上網求救，隨即被大批網民提醒「千祈咪丟」。到底這張俗稱藍卡的確認書有何重要？《香港01》長者生活頻道01金齡，頻道為大家整合藍卡3大用途，並附上長者提早入表的隱藏貼士！



長者申請公屋｜申請公屋收藍卡求救 網民警告：無卡等同未排隊！

近日有網民在Facebook群組「公屋討論區」發文，指自己剛滿60歲便立即遞交單人長者公屋申請，最近收到房署寄來一封附有申請編號的藍色信件（《公屋申請認可通知書》）。由於不清楚信件用途，事主發文詢問「係咪唔需要理會封信，等通知？」

（Facebook群組「公屋討論區」）

帖文一出隨即引來大批網民熱心回應，眾人一眼認出該信件正是公屋申請收件確認書（俗稱「藍卡」），紛紛留言叮囑事主必須妥善保管，直指「藍卡證明你已開始等緊屋」、「沒有藍卡即申請未登記，未開始計算排隊時間」，呼籲事主切勿掉以輕心把它當廢紙扔棄。

帖文一出隨即引來大批過來人熱心回應，並叮囑樓主好好保管。（Facebook群組「公屋討論區」）

有網民提醒，主任約見時需出示該卡。（Facebook群組「公屋討論區」）

長者申請公屋｜公屋輪候必睇！房署藍卡3大用途

根據房屋署資料，當署方接獲申請表並通過初步核實資格後，一般會在3個月內發出印有申請編號及登記日期的「藍卡」。該卡涵蓋以下3個實際用途：

房署藍卡用途【1】上樓及計算輪候時間的唯一憑證

藍卡上的「登記日期」是日後房署約見申請者進行詳細資格審查，以及編配傳統公屋的最重要依據。此外，這亦是計算申請人是否已輪候滿3年，從而符合資格申請「簡約公屋」的官方準則。

藍卡是上樓及計算輪候時間的唯一憑證。（示意圖；小紅書@咕仔）

房署藍卡用途【2】申請特快／簡約公屋必備文件

日後若獲邀出席簡約公屋或特快公屋編配面見，房屋署通常要求核對公屋申請編號與身份證明文件，攜帶實體藍卡（或出示電子服務內的藍卡紀錄）能確保核實程序順利無阻。有網民分享親身經驗：「見主任時都係問我攞張藍卡影印埋，好彩有帶！」

房署藍卡用途【3】隨時跟進進度免被DQ

藍卡上印有專屬的申請編號。申請人可憑此號碼登入房委會的「公屋申請電子服務」查閱進度；若中途需更新住址、入息或家庭狀況，亦必須依賴此編號辦理，以免因資料不符或失聯而無辜被取消資格（DQ）。為防遺失，建議大家順手登記電子服務，換取「電子藍卡」以備不時之需。

提提大家，如交表後3個月仍未收到藍卡，建議盡快致電房委會熱線27122712或親身到客務中心查詢。

藍卡上印有專屬的申請編號。申請人可憑此號碼登入房委會的「公屋申請電子服務」查閱進度。（資料圖片）

長者上樓隱藏貼士：58歲已可提早入表

提提各位老友記，其實申請長者公屋不一定要年滿60歲，根據房委會「高齡單身人士」優先配屋計劃規定，合資格申請者年滿58歲即可提早遞交申請表，而在配屋時須年滿60歲。其輪候時間一般較非長者一人申請大幅縮短。家中若有即將步入長者行列的長輩，子女不妨及早幫手準備文件，未雨綢繆。