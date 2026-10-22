長者睇牙9大優惠｜3類長者洗牙/杜牙根免費！假牙$500 附申請方法

長者福利｜社區牙科支援計劃｜長者牙科｜長者睇牙｜衞生署的「社區牙科支援計劃」由2026年起全面擴大服務範圍！新增了洗牙、杜牙根、移除牙橋或牙冠，以及鑲配活動假牙4大項目。大部分服務只需付$50行政費；如果符合特定資格，費用更可以全免！想知更多？即看下文！



政府聯同非政府組織推出「社區牙科支援計劃」，資助弱勢社群治療牙齒。資助服務包括基本的口腔檢查、照X光、補牙、拔牙及處方止痛藥外，現更涵蓋洗牙、杜牙根、移除牙橋或牙冠，以及鑲配活動假牙，全方位照顧長者睇牙需要。

只要持有香港身份證、已登記「醫健通」，並屬指定弱勢群體即可申請社區牙科支援計劃。（AI生成圖）

長者睇牙｜如何申請社區牙科支援計劃？

只要持有香港身份證、已登記「醫健通」，並屬指定弱勢群體，例如領取長者生活津貼、使用指定社區照顧服務、獲醫管局醫療費用減免機制減免人士，或認可社工轉介之無家者即可申請！

申請方式：直接聯絡參與計劃的非政府組織牙科診所或透過註冊社工轉介。

瀏覽最新診所名單及詳情：按此查看

查詢熱線：2111 3403

長者睇牙｜社區牙科支援計劃費用詳情

從2026年1月1日起一般合資格人士費用：

【1】洗牙：每次行政費$50（每年1次）

【2】根管治療（杜牙根）：每顆牙行政費$50（每年1顆）

【3】移除牙橋或牙冠：移除牙冠$50、移除牙橋$100（每180日可移除一條牙橋或兩個牙冠）

【4】鑲配活動假牙：每副共付額$1,000（上限2次，每次相隔5年以上，只限剩餘少於20顆牙齒並有進食困難者）

從2026年1月1日起合資格人士即可享4項優惠。（AI生成圖）

長者睇牙｜2026年社區牙科支援計劃服務及收費詳情

2026年社區牙科支援計劃服務及收費詳情： 洗牙服務 每年可享1次 甲類免費；乙類 $50 根管治療（杜牙根） 每年1次 甲類免費；乙類$50／一顆牙齒 移除牙冠 每半年一次 甲類免費；乙類 $50／一顆牙冠 移除牙橋 每半年一次 甲類免費；乙類 $100／一條牙橋 補牙或拔牙 每半年一次 甲類免費；乙類 $50／一顆牙齒 鑲配活動假牙 每5年或以上（只限剩餘少於20顆牙齒、進食困難並適合人士） 每副共付額：甲類 $500／乙類$1000 口腔檢查 每半年一次 免費 X光檢查 每半年一次 免費 緩解牙齒疼痛藥物 每半年一次 免費

甲類人士

【1】使用社署綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務或家居支援服務使用者（第一級別收費／共同付款級別）；或

【2】醫院管理局醫療費用全數減免醫療費用人士（包括75歲或以上「長者生活津貼」的受惠人）；或

【3】無家者。

乙類人士

不符合類別甲的參加者

（全文完）

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

