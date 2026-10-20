理大長者免費防跌班教你「軟著陸」+送$400超市券｜申請資格/方法

理大聯同香港賽馬會慈善信託基金推出免費防跌計劃，邀請60歲或以上長者接受健康篩查，合資格者可參加12週柔道著地技巧運動班；完成課程並參與評估研究，可獲$400超市現金券。報名前需先通過初步問卷，確認符合健康及活動能力條件。



社區中心不時會舉辦適合老友記的免費講座。(AI生成圖片）

理大ｘ賽馬會——「柔韌有餘」防跌管理計劃

香港理工大學（理大）聯同五間社福機構，推出「賽馬會『柔韌有餘』防跌管理計劃」，是本港首個結合柔道安全著地技巧與跌倒生物力學理論的防跌管理項目。

理大防跌班｜報名對象/參加資格

對象：在2026年內60歲或以上、居於社區的長者

篩選條件：

1.沒有被醫學診斷為骨質疏鬆

2.過去一年沒有骨折

3.沒有服用薄血丸（包括阿士匹靈）

4.四肢活動能力正常

5.健康狀況穩定

理大防跌班｜活動地點

賽馬會流金匯 (新界大埔富善邨善鄰樓A翼及B翼地下)

理大防跌班｜三階段流程一覽

理大ｘ賽馬會——「柔韌有餘」防跌管理計劃流程。(官方圖片)

1.網上初步篩查問卷

長者可以先用8至10分鐘，經網上填寫初步問卷評估。報名表格按此

2.評估能力：骨質疏鬆、平衡力、跌倒風險、認知能力

當通過初步篩查後，隨後會被安排於指定地點進行詳盡的健康篩查（包括骨質疏鬆、平衡力、跌倒風險、認知能力評估等等）。經理大團隊評估為中度風險或高風險的參加者，才有機會免費參加12週運動班。經評估為低風險的長者，亦將獲得與防跌相關的健康資訊和教學資源。

3.理大研究團隊ｘ專業柔道教練設計12星期課程

如評估後發現有中及高跌倒風險，就會展開運動課程評估，通過評估便會開始由理大研究團隊和專業柔道教練共同設計、為期12星期的課程，利用柔道原理學習安全著地及身體保護技巧，以減少跌倒時的衝擊力和骨折風險。

理大研究團隊ｘ專業柔道教練設計12星期課程 課程長度 12週，共24節 上課次數 每週兩次 每節時間 約50分鐘至1小時 導師 一名教練導師及一名物理治療助理 課程內容 以柔道著地技巧為核心，教授防跌與「軟著陸」秘訣，提升你在失去平衡時的即時自我保護能力 完成課程並參與評估研究，更可獲贈總值$400超市現金券。

更多活動詳情可留意：「賽馬會柔韌有餘防跌管理計劃 JC SafeMove」facebook