窮L家庭10大生活日常你中幾多個？洗頭水用完加水、家中必備一物

從小到大成長，總有不少生活習慣受家庭、父母所影響，而貧富家庭的生活習慣也自然有所不同。近日，有網民在連登討論區發文，數出窮人家庭通常會做的十大行為，包括將快用完的洗頭水加水繼續用的習慣以及窮人家庭家中必有這一物！



《燦爛的外母》劇照

自身家庭的貧富不由我們選擇，父母含辛茹苦將我們養大，「死慳死抵」將最好的都留給子女。《開罐》綜合網民意見，盤點出香港窮L家庭10大生活日常，看你屋企中了多少個？

👇👇👇即睇窮人家庭的10大生活行為👇👇👇

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【1】沐浴露、洗頭水就用完加水入去

網民：「普通家庭用剩洗頭水，都會加少少水，唔好嘥嘢下次用埋佢。窮人家庭就加水加到成樽，再用多幾十次。」

【2】食隔夜餸

【3】屋企一個人不可以開冷氣

開冷氣除了不環保之外，更會被母親責罵「嘥電費」。網民憶述：「夏天要瞓覺先可以開冷氣，仲要朝早未瞓醒就會比阿媽熄咗。」

【4】剪開牙膏用到盡

網民更：「我係每次用就大力fing幾吓fing到無為止」

連登討論區截圖

【5】用不銹鋼碟吃飯

又有人嘲為「狗碟」，不少窮人家庭都會用不銹鋼碟裝飯餸，網民笑言：「其實係張摺檯配上呢種碟，先能夠帶出貧窮嘅韻味。」

【6】窮人家庭必有一物—摺枱摺櫈

有網民憶述：「窮人屋企地方細冇固定枱，所以買呢隻摺枱，食飯做功課先開出嚟」。

【7】出去食飯狂拎餐廳酒樓牙籤

窮人家庭通常實踐「慳得就慳」，唔使錢免費盡攞，甚至有網民笑言：「我屋企一堆絕版牙籤」。

【8】啲油用完要留返低下次炒餸

【9】對鞋要買大一個碼

小朋友生長速度飛快，為了節省金錢，就會情願為小孩買對大一個尺碼的鞋，為求「可以着耐啲」．

【10】出呢個POST

網民反嘲：「只有窮L先諗到呢個題材」