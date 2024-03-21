勃起困難｜生活壓力大雄風難再現？性專家教1項訓練可提升持久力

男人最忌有勃起困難，尤其跟另一半打得火熱時，若未能及時展現雄風，或者持久力不足，更會嚴重打擊自信。近日台灣泌尿科醫生則指出， 原來陰莖內的成纖維細胞對勃起功能有決定作用，更指若每日能做一個練習，更有助提升持久力。



台灣泌尿科高銘鴻醫生近日在其FB專頁表示，男生定期勃起有助性健康。他指男性勃起的過程有如海綿吸水一樣，「當海綿吸收水分膨脹，就像是陰莖的海綿體，充滿血液以引起勃起。」而根據最新的研究顯示，陰莖中的「成纖維細胞」是勃起的「重要功臣」，因為該細胞能夠調節海綿體中的血流量，掌控勃起的硬度和持續時間，若成纖維細胞數量越多，代表勃起就越頻繁，效果也更好。

台灣泌尿科高銘鴻醫生 （泌尿科 高銘鴻醫師FB圖片)

高醫生表示，隨著年齡增長，成纖維細胞或會減少，不過成纖維細胞是可以「被訓練」，「就像是跑步對肺活量有益一樣」，他指每個男性都有一個內建的「夜間勃起訓練計劃」，在每日睡眠周期中，男性會經歷數次勃起，大約每晚發生三到五次，每次可持續20分鐘以上。

這種夜間勃起「訓練」有助於維持陰莖組織的健康和功能，也能視為生殖系統的一種自我保養機制，而男生其實不需要額外的努力或訓練，若遇上性功能障礙，就應及時求醫。

其實，性教育工作者Vera Lui也曾介紹過一個簡單動作，可以有效提升持久力，而且在日常生活都可以做！

簡單一招鍛練持久力

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男士如果想更持久，要先了解一個關鍵部位：會陰。會陰肌肉是男士做愛時最常用的肌肉，位於陰囊跟肛門之間。男士小便時，可嘗試中途剎停，有收緊感覺的地方，便是會陰肌肉。鍛鍊會陰肌肉，除了可以更易控制射精時間，也可避免前列腺腫脹。

而會陰肌肉的訓練非常方便，而且隨時隨地進行，神不知鬼不覺。平時不論何時何地，都可以剎停小便的力度，來收緊會陰肌肉，每次持續5秒鐘，然後放鬆5秒，做10次為之一組動作。在30分鐘內重覆10組鍛練的動作,就算完成了一次訓練了。