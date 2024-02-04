做愛中途突然軟掉超尷尬！揭變軟6大原因　醫生教「變硬急救法」

愛愛途中突然軟掉超尷尬！

許多男生都有跟女朋友正在水深火熱突然軟掉的經驗，對此，台灣醫師程威銘表示，在性行為時陰莖中途軟掉可能有「6原因」，建議先放輕鬆，待GG硬度恢復後再繼續。



台灣北市聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘在YouTube頻道「程威銘醫師Dr. DKK」影片指出，許多人感覺自己硬度逐漸消退時，都會開始緊張焦慮，但這樣的情緒只會讓弟弟軟得更快，因此，若想要維持硬度：

1. 首先要告訴自己不要想那麼多

2. 再來就是拔出生殖器、摘掉避孕套後開始用手刺激

3. 試圖握緊一點、動快一點，等待硬度恢復即可



程威銘表示，當發現以手刺激硬度仍無法恢復，千萬別用手搓揉陰莖，而是改用手「擠壓」龜頭，這時會啟動骨盆底肌收縮，使血液盡量留在陰莖裡以維持硬度，一旦靠著急救法恢復硬挺，記得一定要換上新的保險套，戴上後才可繼續性行為，並千萬不可以進行無套性行為。

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為何會在性行為時陰莖中途軟掉呢？

程威銘整理出容易軟掉的「6大原因」給大家參考：

1. 缺乏刺激

如果另一半像死魚不太會動、不會叫以及沒有表情，男生就較容易軟掉。

2. 陰道太濕潤／太乾

可能使性愛時感覺到空洞感；而太乾燥進行活塞運動則會有摩擦疼痛感，也可能導致中途軟掉。

3. 藥物影響

如感冒藥、止痛藥甚至是禿頭藥都可能影響勃起功能。

4. 約會前過量酒精

大量酒精也會影響勃起，讓性行為表現失常。

5. 情緒焦慮

難得的一場約會想要好好表現，但焦慮讓越期待表現越失常，可能進行到一半因為緊張而軟掉。

6. 兩人關係不好

和另一半剛大吵完，或約會對象根本不是你的菜、自以為要當屠龍高手，這時可能做到會意興闌珊而軟掉。

最後，程威銘提醒，若發現每次性行為到一半都軟掉，就得留意自己是否患有性功能障礙，應就醫診治，另外，性行為時切記要使用保險套，介意的話也可以挑選薄款，避免因為缺乏刺激而軟掉。

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