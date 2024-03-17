早洩男「一下子就射」女友即變臉！專家6招防早洩：要戒掉2大習慣
撰文：中天新聞網
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一名男子愛愛時「一下子就射」而不知所措，台灣泌尿科醫師藉此分享預防早洩6方法，靠著「停－開始」以延遲高潮時間。
台灣泌尿科醫師黃冠鈞在臉書分享，該名男子就診時面露焦慮神情，支支吾吾地說，「醫師……我最近發現跟女友愛愛時，不知道是不是因為太興奮，所以一下子就射了……我女友感覺不是很開心。」他形容，早洩就像是剛要迎接一場精彩刺激的遊戲時，卻不小心斷線一樣，只會留下一臉茫然的伴侶。
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對於在床上曾有過這種力不從心經驗的男性們，黃冠鈞說是有方法可預防的，從生活方式、心理技巧的學習以及性生活中調整「來延遲高潮」，並激推6招防早洩：
1. 練習性行為控制
透過自慰練習性行為控制，學習如何延遲高潮。可讓你更好地理解自己的生理反應，並提高控制性行為的能力。
2. 使用「停－開始」技巧
當你感到快達高潮時，停止刺激並等待一段時間，然後再繼續。該技巧有助於延長性行為時間。
3. 深呼吸和鬆弛技巧
透過深呼吸與身體鬆弛技巧，減少焦慮和緊張，有助於延緩高潮的到來。
4. 參與伴侶治療
若性慾降低或性問題影響到雙方關係，可考慮參與伴侶治療，共同解決問題。
5. 避免過度飲酒和吸煙
過量酒精與煙害恐對性功能產生負面影響。減少或避免這些行為可能有助於預防早洩。
6. 保持身體健康
包括適當飲食、運動和充足睡眠，有助於維持性功能。
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