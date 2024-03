移英港男嘆當地港人嫌棄廣東話　 一現象零尊重！網民：抵被歧視

有港人移民外地,都希望保留返自己的語言文化,不過往往事與願違。近日有移英港男在討論區發文分享,指當地港人遇上自己友都講英文,有些行為更表現得相當不尊重自己的語語文化,不禁大嘆「真係唔明廣東話真係咁失禮」?



近日有移英港男在連登討論區以「移民最大感概」為題發帖文分享經歷。樓主指自己移民英國數年,在當地開IT公司,平日對客開會已經要用英文,去當地超市即使見到華人面孔,由於不清楚對方是內地人還是東南亞人,都會講英文,廣東話只能留在家講。

他說在當地也有返教會,有日聽到一個由香港來的小朋友,對著另一個小朋友問「Why are you saying Cantonese?」除此之外又見過一個曾經在香港教書的港媽,於英國也堅持在香港人面前講英文,「真係唔明廣東話真係咁失禮?」樓主指有時離鄉別井是身不由己 ,「但連自己語言都唔尊重,人哋外國點尊重你呢?」

樓主指香港人經常說要自強,去到外國融入當地沒有錯,但在熟悉的華人社區教會,講中文也好正常,但如果連對自己的語言都要嫌棄,其他人也難看得起你:「唔好講埋啲咩入鄉隨俗,X你啦,望下啲印度佬/大陸佬,甚至乎歐洲人種,邊個會嫌棄自己語言?」

資料圖片

帖文一出也有網民分享自身經歷,透露有次順路開車載一名港人,他在車上播廣東歌,對方竟用英文問「點解要聽廣東話歌咁老土?」,對方言論不禁令他O咀,交談下才知悉對方讀到大學一直都在香港,來到外地卻因為要講廣東話,故十分抗拒跟香港人相處,「心諗你自己廣東話都係母語,點解要睇唔起香港人呢?」

不少網民認同樓主的睇法,更指在外國內地人好過香港人,「(佢哋)個身份認同強咗好多,無香港人咁自卑」,「美國大把墨仔(墨西哥人),新來到連英文都唔識,一樣大街大行日日講西班牙文」,相反華人「二代 ABC 直程個個一副唔識中文咁樣」,「有諗過去到外國都堅守廣東話,問十幾個家庭得一個話有啲興趣」,有網民認為不尊重自己語言去到外地永遠是「次一等榮譽白人」,「抵被人歧視」,但也有網民認為移民就應該「入鄉隨俗」,有時會因其他人未必識聽廣東話,所以為方便才用英文溝通。大家對事件又何看法呢?