移英港男嘆當地港人嫌棄廣東話　 一現象零尊重！網民：抵被歧視

有港人移民外地，都希望保留返自己的語言文化，不過往往事與願違。近日有移英港男在討論區發文分享，指當地港人遇上自己友都講英文，有些行為更表現得相當不尊重自己的語語文化，不禁大嘆「真係唔明廣東話真係咁失禮」？



近日有移英港男在連登討論區以「移民最大感概」為題發帖文分享經歷。樓主指自己移民英國數年，在當地開IT公司，平日對客開會已經要用英文，去當地超市即使見到華人面孔，由於不清楚對方是內地人還是東南亞人，都會講英文，廣東話只能留在家講。

他說在當地也有返教會，有日聽到一個由香港來的小朋友，對著另一個小朋友問「Why are you saying Cantonese?」除此之外又見過一個曾經在香港教書的港媽，於英國也堅持在香港人面前講英文，「真係唔明廣東話真係咁失禮?」樓主指有時離鄉別井是身不由己 ，「但連自己語言都唔尊重，人哋外國點尊重你呢?」

樓主指香港人經常說要自強，去到外國融入當地沒有錯，但在熟悉的華人社區教會，講中文也好正常，但如果連對自己的語言都要嫌棄，其他人也難看得起你：「唔好講埋啲咩入鄉隨俗，X你啦，望下啲印度佬/大陸佬，甚至乎歐洲人種，邊個會嫌棄自己語言？」

資料圖片

帖文一出也有網民分享自身經歷，透露有次順路開車載一名港人，他在車上播廣東歌，對方竟用英文問「點解要聽廣東話歌咁老土？」，對方言論不禁令他O咀，交談下才知悉對方讀到大學一直都在香港，來到外地卻因為要講廣東話，故十分抗拒跟香港人相處，「心諗你自己廣東話都係母語，點解要睇唔起香港人呢？」

不少網民認同樓主的睇法，更指在外國內地人好過香港人，「（佢哋）個身份認同強咗好多，無香港人咁自卑」，「美國大把墨仔（墨西哥人），新來到連英文都唔識，一樣大街大行日日講西班牙文」，相反華人「二代 ABC 直程個個一副唔識中文咁樣」，「有諗過去到外國都堅守廣東話，問十幾個家庭得一個話有啲興趣」，有網民認為不尊重自己語言去到外地永遠是「次一等榮譽白人」，「抵被人歧視」，但也有網民認為移民就應該「入鄉隨俗」，有時會因其他人未必識聽廣東話，所以為方便才用英文溝通。大家對事件又何看法呢?