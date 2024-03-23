光頭男玩垃圾桶短片瘋傳！捐入垃圾桶自稱「監躉 」網民轟：嘔心

為了出名可以去到幾盡呢？近日，網上流傳一條「垃圾桶人」的影片，片中的光頭男為了疑似搏出名，竟然親身扮垃圾桶，結果卻令網民非常反感。



網上瘋傳光頭男變身「垃圾桶人」的片段。（Instagram影片截圖：hkwhitecard）

日前，社交平台facebook和instagram都流傳一條「垃圾桶人」的影片。影片的開端有一位光頭男，他首先對著鏡頭呼喊「變身」，隨後打開身旁的橙色垃圾桶，整個人走進垃圾桶內，並嘗試把垃圾桶蓋托起套在身上，第一次托起來不成功，第二次差點托高過頭，但不料桶蓋太重，光頭男連人帶垃圾桶倒下來，垃圾桶內兩包垃圾也跌在地上，連帶桶蓋上的煙灰缸也掉下來，期間引起不少途人的注目，但這些小事無阻他扮「垃圾桶人」的決心。

即看光頭男扮垃圾桶人的影片截圖：

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光頭男第三次把桶蓋套於頭上，這次終於成功躲進垃圾蓋內，他在垃圾桶內大笑，看來對這次「變身」非常滿意，保持著開心的笑容，不單跟路過的途人打招呼：「大家好呀」，還笑笑口對鏡頭說：「我係監躉。」

大多數網民都對光頭男的行為感到反感，部份留言指「執返啲垃圾」、「佢入咗去，分類正確」、「係唔係可以拉佢」、「癲得好緊要」、「為咗岀名，真係乜都夠膽死做」、「搞到污糟晒有無執返丫」大家又怎樣看光頭男的行為呢？