香港大學生疑上堂組隊打麻將短片瘋傳　網民爆笑：沒見過這大場面

相信沒有多少人讀大學時沒走過堂，或在堂上發夢，甚至打機。近日網上就有短片流出，疑似有香港的大學生，竟公然在堂上組隊打網上麻雀，引起網民熱烈討論，有網民更直接起底翻出個影片的課堂地點。



近日有網友在內地社交平台小红書上傳一條影片，影片拍攝場地疑似是大學教室，一班同學正在上堂，不過其中有幾位同學的電腦畫面中，似正在組隊開局打電子麻雀，發帖的網友更表示「笑死我了，看過打牌的，沒見過這種『大場面』，這麼多打牌的。」不過樓主表示只是轉載，文中也沒有說明拍攝的時間及地點。

小紅書截圖

影片一出後，隨即有網友起底留言該影片的實際課室在哪裏，有人指是「是cityu lt5」，也有不少眼尖網友發現所遊玩的應用程式是命為「雀魂」的日本電子麻雀，「竟然打雀魂，乾脆整個日麻社（日本麻雀社團）完了」、「玩雀魂玩的哈哈哈」。

小紅書截圖

同時也意外引起當代大學生共鳴，有不少學生表示都有上堂打麻雀的習慣，「在香港很正常啊，很多人上課不是打麻雀就是玩鬥地主，促進同學交流感情」、「我們上課也是這樣的」、「晚上一排人平板」、「嚇得我，我還以為是我打牌被拍到了」、「今天的講座是遊戲場」、「彷彿看到了某個人的大學生活」、「我也是City的，我和我的姊妹就是這樣」 。也有部份大學生認為上課應該要專注，「我們上課真的不敢走神，一走神就聽不懂。」大家又是否認為同學仔過分咗呢?