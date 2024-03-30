河北彩伽IG晒工作花絮靚相 著藍色旗袍＋丸子頭神還原「春麗」
撰文：COOL潮流生活網
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AV天后河北彩伽（舊名：河北彩花）近日積極投入寫真領域，日前還舉辦寫真展展示不少拍攝作品，在該領域相當積極發展。而河北彩伽之所以能在台日兩地累積高人氣，全靠她偶像般的顏值與姣好身材，即便不是AV作品，寫真的美照還是讓不少粉絲眼冒愛心，近期她又於IG Story曝光工作花絮，身穿藍色旗袍外加雙丸子頭，令人聯想到知名電玩「街頭霸王」（Street Fighter）裡的代表角色──春麗。
早前河北彩伽才在IG寫下：「我盡量不發太多這樣的照片，但這次我會回應大家的要求🫶無論如何，今天的妝畫得真的很棒(笑)。」雖然她個人不是很喜歡在社群分享太多火辣照，但為滿足廣大的粉絲，還是為偶爾放些福利。
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日前河北彩伽再度於IG Story曝光最近的工作花絮，只見她就像是Cos「街頭霸王」裡的春麗一樣，身穿藍色旗袍外加雙丸子頭，雖然因為拍攝寫真嘗試過許多性感造型，但這樣的服裝似乎還是第一次看到，不免讓人期待未來是否還有機會扮演其他動漫或電玩角色？
春麗是《街頭霸王》系列中最具代表性的角色之一，遊戲中是一位來自中國的武術家，擁有出色的拳腳功夫和驚人的速度，成為許多忠實玩家心中的最愛，鮮明的特色也是不少粉絲Cosplay的首要選擇。
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