網紅蕾菈復出自嘲「下海賣肉」拍換衫片洩春光　脫衣瞬間網民暴動

網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）於去（2023）年爆出染毒風波引起關注，事件發酵後短暫沉寂、再於YouTube露面復出，並以多樣風格的影片內容正式宣告回歸；向來以直率性格聞名的她，一直以來試圖透過不一樣的作品呈現帶給粉絲優質觀影體驗、也因此時不時就會有清涼福利放送、讓人大飽眼福，過年期間的「新年戰袍」更是讓人看了鼻血直流。



蕾菈日前在YouTube頻道「我是蕾菈I'm Lyla」上傳新影片，以「孕後人妻復出計畫」為題，大方分享過年推薦的性感旗袍穿搭，而在影片開始前也不忘和工作夥伴閒聊瞎扯，表示因為已經穿好內搭的關係，打算直接在鏡頭前換裝，笑稱自己差不多要下海賣肉，影片在後製的過程中也不忘穿插模糊處理過的脫衣瞬間，讓螢幕前的粉絲完全無法淡定。

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除了誠意滿滿的旗袍畫面之外，蕾菈而在換裝期間也是意外連發，不僅一度因為脫衣過猛導致內搭被扯掉、差點春光外洩，隨後在穿絲襪時還因為力道沒拿捏好，一不小心就當場扯破，讓不少粉絲看的是心驚膽顫，也不禁搞笑表示「等待旗袍系列的會員福利」、「蕾菈身材夠好穿哪一件都好看」、「只能說酷炫的手真的有夠順」、「穿旗袍真的看身材」。

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