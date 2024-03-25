林襄vs小珍奶！為宣傳博盡 穿火辣比堅尼「溫泉鬥擺高難度體位」
撰文：中天新聞網
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節目《威廉沈歡樂送》再次出擊，帶著兩位宅男女神林襄、小珍奶一起來到溫泉旅館約泡湯！
兩位女神都帶來了彼此剛出爐的寫真，現場實戰操作，擺弄各種寫真體位，大秀身材。
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林襄推出360度沉浸式寫真，現場介紹了手機與VR版多模式玩轉體驗，林襄：「當你在觀看我的沉浸式寫真時，會有真實第一視角跟著我一起互動的體驗。」
林襄自曝當時為了拍攝，現場出動了72個鏡頭捕捉從頭到尾所有的細節，沈玉琳聽完驚回：「這個絕對是寫真史上最大的突破與創舉！簡直是人類文明的巔峰！」
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現場林襄也和沈玉琳實地共同體驗了寫真中的互動功能。沈玉琳體驗過後大為驚嘆：「何德何能可以跟林襄一起跳舞，祖墳真的是會冒青煙！這可以說是2024林襄對世界最大的貢獻了吧！」全場頓時哄堂大笑，對於新形態的寫真以及各樣先進的功能嘆為觀止。
此集雙人外送的來賓，請到林襄未來的啦啦隊學姐小珍奶，節目特別安排一段「電熱茶」的橋段，讓林襄手貼電療片奉茶給學姐小珍奶，沒想到主持人沈玉琳一個手滑，電力調到9段，林襄竟在鏡頭前直接痛到掉淚。
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後續與小珍奶更換上比堅尼，進入本集高潮的泡湯橋段，兩位實力派寫真女神在主持人沈玉琳的起鬨下，當場展示起拍攝寫真時的各種姿態，現場癢眼無比。
最後在互動遊戲中更雙雙上演性感濕背秀。
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