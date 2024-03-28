內地女驚訝香港人身上散發特殊氣味　網民秒揭真相：跟這習慣有關

如果沒有使用香水的習慣，每個人身上都有一種屬於自己的氣味，近日有內地網友遊港發現，覺得香港人有一種屬於香港人的等殊味道，結果惹來不少推測該種氣味的由來。



小紅書截圖

近日有內地女在內地社交平台小紅書發貼文，以「香港人身上有體味嗎？」為題，向大家詢問自己遊港時產生的疑問，她表示自己到香港後，「走在人群中都會聞到一股味道」，表示該味道「聞起來像爽身粉，又像奶味，不好形容」，雖然表示該味道沒有不好聞，但自己也聽說這是專屬於香港人的體味，「就跟我們的汗味一樣」，並向廣大網友詢問該體味是不是真的。

《藍色海洋的傳說》劇照

貼文隨即引起兩地網友討論，有港人在貼文下留言，表示內地人也有專屬內地人的味道，「我不是冒犯，只是常會聞到內地來的人（我也分不清大家從那個城市來，所以都統稱內地人）也有一種橘子或者橘皮混一點孜然的味道，人多的時候更明顯」，港人表示這種專屬於內地人的體味不是說所有人也有，肯定有部份人是沒有的，而香港人有專屬於香港人的體味亦很正常，每個地方可能都有專屬的體味，「我以前工作的地方間中會遇到印度人，沒有歧視的意思，但他們身上的香料或體味，加上體熱普遍較高，每次經過有種令人塞息的味道」，而這種體味有機會與個人的生活習慣和飲食習慣有關。

亦有部份香港網友在下面留言認為是因為用了柔順劑，「應該係柔順劑味，基本上7成以上的（香港）人都落柔順劑」、「其實藥房啲柔順劑來來去去得嗰幾隻味，所以大家啲衫咪差不多咁嘅香味囉」，亦有內地人表示認同香港人大部份都有相近的味道，「我真的可以聞到一股淡淡的香味，以至於在大陸聞到那個味道就知道對方是香港人或這個車廂裡有香港人」、「每次去香港都覺得他們好香，以為是香水，但是一直找不出來是哪個香水味」、「有一種可能是香港吸煙人數少，沒有被煙草醃臭，自然就顯得香。」