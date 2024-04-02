食店告示限用餐時間40分鐘　網民反應兩極　原來是這間連鎖壽司店

四天復活節假期完結，不少香港人都趁著復活假期北上消費，本地消費大大減少，而近日就有網民發現香港的一家連鎖壽司用餐時間限時40分鐘，更標明繁忙時間的卡座需要3位或以上才可以入座，讓網民大嘆「又話香港生意唔好，但我就一啲都唔覺喎」，更有不少對用餐限時40分鐘持兩極意見。



Face book「香港茶餐廳及美食關注組」截圖

網民：又話香港生意唔好

近日有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」開貼文，並附上一張用餐時間限時40分鐘的餐廳公告，表示「唔好問點解香港食肆冇人幫襯，嗰個北上消費，人哋價錢平、服務好唔係得個講字，係真係做出嚟俾你睇」，甚至認為香港是跟內地飲食服務業「唱反調」，收費昂貴而且服務欠佳。亦有另一位網友都以同一張餐廳公告發貼文，反而認為香港飲食業仍有不少人光顧，需要限時40分鐘控制排隊人流，「又話香港生意唔好，但係我睇到呢塊牌，就一啲都唔覺喎」。

而該公告的餐廳真身是爭鮮迴轉壽司，壽司分為三個價位，分別是$8、$12和$16 ，而繁忙時間除了星期六、日以及公眾假期的全日之外，星期一至五的午市晚市也需要三人或以上才可以入卡座，無論任何時段都需要限時用餐40分鐘。

Facebook「全港店舖執笠結業消息關注組☠️🏦🥜 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團)」圖片

兩則貼文隨即引起眾多網友留言討論，對於用餐時間40分鐘留言反應兩極，有網民認為餐廳限時40分鐘用餐實屬過分，「我諗八成餐廳都話要一小時十五分鍾或者一小時交枱，40分鍾比較少有。其實以前就算有限時交枱，都係話兩個鍾或個半鍾，以前嘅要求都OK，但而家我真係無心出去食飯。」、「40分鐘真係有啲離譜，衰過快餐店」、「旺角嗰間得30分鐘添」、「40分鐘，雖然即攞即食，但一個鐘都無太唔合理囉」。

《愛回家開心速遞》劇照

有網民撐應限時

但另一方面都有網友認為餐廳限時用餐合理，「未有呢個牌之前，成日都見到阿伯阿婆食幾碟壽司之後喺度坐」、「有啲人好過份，繁忙時間坐兩個鐘之後叫一杯飲品，所以寫明唔過份」、「其實40分鐘乜都食夠啦，唔通需要食成粒鐘呀？」、「係日本見啲人食拉麵，唔使半個鐘頭食完就走！40分鐘食迴轉壽司又唔使嘥時間order餐，真係乜都夠！不嬲佢都係咁寫㗎啦，又唔係今時今日嘅事」、「咁人哋寫明，你唔受咪幫襯囉」、「比你在香港做餐飲，4個人叫2杯茶，坐足4個鐘，你會點處理？」