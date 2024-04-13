「神之巨乳」小宵虎南、河北彩伽齊參戰！TRE成人展首波嘉賓曝光

去年AV女神三上悠亞率領50位SS級女神一同出席「TRE台北國際成人展」吸引15萬人潮朝聖，2024年TRE台北國際成人展今年將在8/9~8/11隆重開展。首波卡司名單日前曝光，邀請到地表最強SS級女優河北彩伽以及始終佔據AV+觀看榜前三名的神之巨乳小宵虎南，展場更移師到交通更為便捷的南港展覽館，預計今年將吸引超過20萬人朝聖。



三上悠亞宣布退役後，河北彩花幾乎扛下AV界半片天，並擁有「三上悠亞接班人」的稱號，上個月她宣布將藝名「河北彩花」更改為「河北彩伽」，她說許願希望新名字能帶來好運氣，讓IG粉絲能一舉破百萬，這個月5號即將發行2024寫真集的河北彩伽也加碼在IG上分享拍攝花絮，河北彩伽說:「我本來不喜歡Cospaly，但這次寫真集中有五種小護士、OL、新娘等不同造型，讓我喜歡上各種嘗試。」

【圖輯】點圖放大看更多河北彩伽性感照👇👇👇

+ 39

另外，擁有神之巨乳的小宵虎南近日則是成為熱狗餐車的代言人，甚至在社交媒體上分享熱狗吃播，性感又火辣的吃播看的粉絲們血脈賁張，小宵虎南甚至跟著餐車趴趴走，親自做熱狗給粉絲，引起海外粉絲敲碗直呼羨慕。

老司機們不用再抱著寫真書或看著螢幕幻想跟女神的近距離接觸，因為8月「TRE台北國際成人展」主辦單位掛保證兩位女神都已經確定會再度來台灣參加「TRE台北國際成人展」，有別去年「日式露天風呂」體驗區，讓女優們穿上比堅尼坐在迴轉台上讓大家拍照的環節，規格將再升級，絕對讓粉絲會有宛如飛天一般的體驗，希望將台北一舉打造成規模最大的成人展的指標城市。

【圖輯】點圖放大看更多小宵虎南性感照👇👇👇

+ 14

成人產業一直有無限商機，將帶來精準購買人潮，TRE台北國際成人展身為台灣在地品牌，呼籲台灣其他廠商共襄盛舉，除了提升在成人產業的重要性，並在亞洲擔任領先地位，因此率先舉辦招商說明會，希望更多優質的廠商與創作者，一起加入這場年度盛事，為成人娛樂產業提供幸福的商品及服務。

【圖輯】點圖放大看更多去年TRE台北國際成人展的活動照👇👇👇

+ 22

延伸閱讀：

天啊！波多野結衣側拍照曝光 粉絲衝日本見本尊幻滅了

回不去了！馬俊麟消失2個月突傳噩耗？黑白照4字吐心聲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】