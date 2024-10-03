深圳15大「天花板級」按摩會所　福田新開SPA、療愈SPA低至¥120

平日工作壓力大，整天對著電腦，當然就要去按摩鬆鬆筋骨啦！自香港內地通關後，有不少港人一到假日就會上深圳按摩，今次開罐就為大家介紹15間深圳超人氣的大型會所式揼骨場，除了超專業的按摩和各種水療浸浴設施，場內更可任飲任食和任玩娛樂設施，一個價錢就可以玩足24小時，喜愛「揼揼鬆」的大家就一定要Mark低啦!



上班整天四周頻撲，舟車勞動，有時間放個假當然要盡情放鬆啦，「按摩」一定是個不二選擇！平日香港按摩45分鐘平平哋都起碼要三四百蚊，而且只得按摩，並沒有任何其他配套，但內地的揼骨場除了按摩外，還有水療、汗蒸和各式各樣的娛樂設施供大家遊玩，而且大家還能夠於場內玩足1日，瞓醒再按摩都可以!

15大深圳「天花板級」揼骨會所

深圳按摩1.湯崎湯泉生活（水立方）

+ 5

相信即使從未北上按摩的大家都必聽過位於福田口岸的超著名按摩水療中心「湯崎湯泉生活（水立方）」，湯崎距離落馬洲口岸只需行10分鐘步程，超級方便！樓高5層的浴場，內裡不但有超過300間按摩房和多種的水療設施，而且還有麻雀、街機、PS5、卡啦OK都有。按摩按到肚餓，內裡還有24小時任飲超過30款飲品和任食小食進口生果、Haagen Daz雪糕等等，當中來自泰國的山竹更是眾多顧客中的最愛!

地址：廣東省深圳市福田區國花路港城華庭裙樓壹層至五層

交通：深圳地鐵4號線A出口（福田口岸出口右手面前行）

收費:人均$300-600人民幣不等（按不同項目/套票收費）

👉深圳地鐵遊｜福田口岸5星級全新按摩浴場 低至$348蚊玩足24小時!

深圳按摩2.密Spa

+ 1

喜愛泰式按摩？這間位於羅湖水貝的「密Spa」就必定不能錯過!「密SPA」是一間主打泰式風格的24小時按摩場，大家可以內裡預定房間過夜，有別於其他按摩場。密SPA的門票是包含了早、午、晚和宵夜的自助餐，食品並不用另外收費，而且水果都同樣是任食！但最最最令人心動的是「密SPA」的過夜房間並不用額外加錢，大家只要選擇店內的按摩套餐便全包，但大家若打算過夜謹記要預先通知場內的經理，才能夠安排房間給你喔!

地址：深圳羅湖田貝四路水田二街翠竹酒店水貝店

交通：深圳地鐵7號線田貝站E出口

收費:人均$118-268人民幣不等（按不同項目/套票收費）

👉深圳地鐵遊｜東門老街5層室內娛樂城$188任玩 有四層樓高瀡滑梯

深圳按摩3.港灣一號

位於福田口岸的港灣一號常常都同樣被稱為「按摩界的天花板」，因場內不但裝修超級簡潔舒適，而且內裡的配套亦相當齊全，就連供大家娛樂的KTV房和迷你影院都有，大家於內24小時都必定不會悶。最重要的是內裡的水果飲品，甚至有超過10款的手調飲品都任飲，而且門票按摩的套餐最低369人民幣就有交易!

地址：深圳福田桂花路5號加福廣場A棟1-3層

交通：深圳地鐵10號線福田口岸站E出口

收費:人均$319-599人民幣不等（按不同項目/套票收費）

👉深圳商場｜25大地鐵沿線商場 羅湖商業城翻新、文和友似九龍城寨

深圳按摩4.淺深

講到深圳的「高端」按摩會所，一定不少得位於皇崗口岸附近的「淺深」啦!淺深於2021年開幕，內裡的裝修和設施都相當新淨，只要不到400元人民幣，大家便可以玩足24小時，做個全身SPA，享受超大的水療池，而且門票還包一餐全免的自助早餐，和全日任食水果零食和任飲飲品，「淺深」於內地的網上購票平台「大眾點評」當中更是排名TOP5!

地址：深圳皇崗福強路1048號紫光名苑1-4層

交通：深圳地鐵10號線福民站K出口

收費:人均$368-958人民幣不等（按不同項目/套票收費）

深圳按摩5.加州永泰

同樣位於福田的按摩水療會所「加州永泰」，可謂被「按摩耽誤的餐廳」，因為內裡的餐飲都是「星級出品」，負責餐飲的大廚都曾擔任過知名「丹桂軒酒家」和「富臨大酒店」得主廚，每一道菜都肯定令你驚嘆。而且場內的裝修與其他會所風格不同，加州永泰到處都滿布一種奢華歐陸風的氣息，喜愛打卡的你就一定要影多兩張相啦!

地址:深圳福田桂花路11號帝港海灣豪園C、D座1-3層

交通：深圳地鐵3號線福保站E4出口

收費:人均$229-329人民幣不等（按不同項目/套票收費）

深圳按摩6.湯悅

+ 2

「湯悦温泉汗蒸HEAT JOY SPA」這間一站式的深圳按摩中心堪稱當地「湯泉天花板」。「湯悦温泉汗蒸」位於深圳福田區中心一帶，人均約$724港幣包24小時入場、汗蒸、娛樂場所及餐飲。場內不僅有24小時各式各樣的湯泉汗蒸，還設足療按摩、蟲洞、街機、電影院、桌上遊戲等設施，更提供飯餐、飲品、生果等，應有盡有！而且水療中心兩層式空間非常寬闊，設備都比較新穎，適合一家大小一起來遊玩放鬆！

地址：深圳市福田區車公廟泰然四路109棟泰安軒B座1-2層

交通：深圳地鐵11號線車公廟站E出口

收費：人均$140-724港元不等（按不同項目/套票收費）

深圳按摩7.舒悅

+ 1

「COMFY舒悦·療愈SPA」除了Spa水療和全身精油按摩等主打服務，同時亦包括足部清洗、頌缽靜心、音療等療程比其他SPA更注重客人的心靈放鬆，清除負能量，客人在按摩期間都可以享用店舖提供的免費飲品，稱得上「深圳Spa界愛馬仕」。不過療程的價錢也相對較高，由港幣$278起，亦設有限時由45分鐘起。

地址：深圳市南山區文心五路33號海岸城購物中心5層501-4

交通：深圳地鐵11號線後海站E2出口

收費：人均$278-1198港元不等（按不同項目/套票收費）

深圳按摩8.皇室假期

位於羅湖中心地帶的「深圳皇室假期美食水療會」，距離羅湖口岸只須幾分鐘車程，交通非常方便，更有免費接送車。這間SPA共有6層，空間堪比一間酒店，內裡設有水療、按摩、桑拿、泡湯、美甲、PS5、Switch等休閒娛樂齊集，亦提供中菜、日式料理等。而「皇室假期」的最大特色就是提供日本和服換裝體驗，不用坐飛機就可以有日本的娛樂設施體驗，十分適合一家人來暢玩！

地址：深圳羅湖區春風路2040號金色都匯負1-5樓

交通：深圳地鐵9號線向西村站C出口

收費：人均$349-399港元不等（按不同項目/套票收費）

深圳按摩9. 阿奇拉湯泉

+ 4

位於南山區的阿奇拉湯泉環境新淨，除了可以24小時暢玩、水果自助任食之外，還有即開椰青，卡拉OK、籃球機以及各種VR遊戲都是免費任玩，亦提供免費投幣夾公仔，女士更可享免費美甲，男士亦有剪髮服務，另外也有潛水體驗和美人魚課程，最便宜只需¥399就可享90分鐘全身按摩，晚上可以免費到蟲洞過夜，想要私人空間的，亦可另加錢到房間休息。

地址：深圳市南山區桃園路田廈金牛廣場A/B座

交通：深圳桃園站行180米

收費：人均$250港元起（按不同項目/套票收費）

（價錢只供參考，一切以官方公布為準）

深圳按摩10.康悅故事

+ 4

位罝在南山希爾頓酒店5樓，集水療、足療、按摩、SPA、採耳、美容、茶道、海鮮自助餐、影院等於一體的高檔SPA，環境相當豪華。一入店有多款名貴茶葉可買，另有茶藝師沖茶又有人彈古爭，還有職員在場畫畫寫毛筆字。職員全古裝打扮，店內有海鮮自助餐，400多元足療包海鮮自助餐，若加購99元就可以過夜，而且可以Whatsapp預約，價錢更是人民幣港元一兌一匯率。

地址：深圳南山區南山大道1039號希爾頓花園酒店5樓

交通：深圳灣口岸Ｍ506號巴士至中油大廈巴士站

深圳按摩11.Innate Ayurveda

+ 2

如果已經玩厭傳統spa，不如試下古印度阿育吠陀頂級spa！位於蛇口海上世界的Innate Ayurveda Wellness and Spa異國風情十足，上年10月先開始營業，店鋪十分新淨。他們主打的阿育吠陀按摩，是用由草藥提煉的暖性精油進行按摩，更可以改善失眠、舒緩憂鬱焦慮、同預防記憶力衰退！除此之外，店鋪更設有各種印度傳統療程，如哈達瑜伽、草藥粉按摩及排汗蒸身等等，400多人民幣包頭部滴油按摩、全身spa同蒸汽浴（共100分鐘），WhatsApp同微信都可以預約。

地址： 南山區招商街道水灣社區興華路9號海濱商業中心九號艙燒烤隔壁2樓

交通：深圳地鐵2號線海上世界站A口步行200m

收費：人均$299港元起（按不同項目/套票收費）

（價錢只供參考，一切以官方公布為準）

深圳按摩12.熹湯湯泉

+ 3

熹湯湯泉位於深圳龍華區，除了二十四小時暢玩和免費享用水果、飲品之外，亦有無限任食六款口味的哈根達斯雪糕，憑手牌亦可免費領取一杯手搖飲品，湯泉亦設有烤肉區、美容室、影院區、養生艾草房、派對房等設施，購買套票後就可獲得20個代幣，價錢亦性價比極高，港幣$300有找就可以享受全身按摩，非常適合一家大小來放鬆一整天！

地址：深圳龍華區龍勝西路183號水都假日酒店4-7樓

交通：地鐵6號線上芬站A出口，步行790米

價錢：$230起（按不同項目/套票收費）

深圳按摩13.水憶方美食水療會

+ 3

水憶方美食水療會位於深圳龍華區，經翻新後，環境乾淨闊落，不論早餐、午餐、晚餐還是夜宵，都可自助無限任吃，而且價格相當便宜，只需¥177起就包含二十四小時浴票，任選一項大堂按摩或面部清潔服務，一票價錢玩盡VR 3D遊戲、街機、象棋等，晚上亦可在蟲洞免費過夜。

地址：深圳龍華區龍觀大道230號金龍華廣場1號3-4層

交通：深圳灣口岸過關後，打車約45分鐘

價錢：¥177起（按不同項目/套票收費）

深圳按摩14.悅心舒瀧•影院足道．Spa（皇庭廣場店）

悅心舒瀧今年七月開店，在港人熱門商場皇廷廣場附近，位置方便，裝潢柔和而不失氣派，充滿放鬆的氛圍。店內有采耳和各項肩頸背腳按摩項目，而且是獨立房間，邊按摩邊看電影，同時有免費小茶點。不少評論大讚店員服務周到，按摩手法專業，會調校力度。項目介乎於30至120分鐘，適合想短暫鬆一鬆的你！

地址：福田街道崗廈社區福華三路財富大廈3層3A號（皇庭廣場L2層南門出左邊150米）

交通：地鐵1號線會展中心站出口步行440m

價錢：¥120起（按不同項目/套票收費）

深圳按摩15.雲上湯泉

+ 1

寶安區的雲上湯泉同樣是集按摩、汗蒸、娛樂和飲食於一身的會所。星期一至四最平¥191就可有10小時浴票和水果、飲品還有Haagen Dazs雪糕放題。而且會所內有多項娛樂設施，例如街機、放影吧等可盡情玩樂，部分套票可以過夜，名副其實玩通宵都無問題。不過，由於套票選擇非常多，可先留意套票所提供的服務，以免在現場被額外收費。

地址：寶安區西鄉街道富華社區美蘭悅城 A004 至026

交通：地鐵12號線寶安客運站B出口步行610m

價錢：¥191起（按不同項目/套票收費）

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜羅湖酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海迪士尼親子酒店｜四川酒店