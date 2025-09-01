持續進修基金2025｜$25000資助學乜好？16個受歡迎課程一文睇清

政府持續進修基金涵蓋多個行業，為合資格人士提供高達25,000元的資助，市民可按自己的興趣或職業導向申請基金增值自己。《Opener開罐》為大家整合16個年輕人有興趣的牌照課程、收生條件及課程詳情供大家參考，有興趣的人士要留意啦！



影片截圖

政府的持續進修基金每人的資助金額有$25,000，讓大家有更多機會自我增值。只要申請人修讀的課程在可獲發還款項的名單當中，政府就會資助接近80%的款項，大家可以在課程結束的一年內提供學費收據、證書等證明文件，透過網上或親身遞交申請則可獲得資助款項，申請資助次數不限。《Opener開罐》為大家整合16個大部分年輕人有興趣的牌照課程，年輕人對課程有興趣的話不妨培養技能旁身。

1.瑜伽導師訓練證書（香港大學專業進修學院）

原價學費：$33000

堂數：時數200小時

課堂修讀期：兼讀制40個星期

收生條件：

1. 完成香港高中課程

2.完成香港中學會考課程或具同等學歷(如毅進課程)

授課地點：

香港大學專業進修學院--九龍荔枝角道888號南商金融創新中心

獲得資助要求：

1）課程的整體出席率均達80%以上

2）於考試及課堂表現評核中取得合格分數

2.手語傳譯文憑（香港中文大學）

原價學費：$34500

堂數：時數240小時

課堂修讀期：全日制：8-24個月；兼讀制：12-24個月

收生條件：

1. 申請人須於香港中學會考取得至少五科合格成績，或於香港中學文憑考試取得五科二級科目或同等成績，或其他認可課程或機構頒發的同等資格

2. 申請人須持有香港中文大學手語研究證書/文憑，或其他認可課程或機構頒發的同等資格

3.年滿21歲或以上，即使不符合上述最低入學要求，但具備修讀該課程的能力（例如良好的演講以及溝通技巧）。

4.申請人須參加面試

授課地點：

香港中文大學--香港新界沙田馬料水沙田市地段437號

獲得資助要求：

1）課程的整體出席率均達70%以上

2）於考試及課堂表現評核中取得合格分數

3）實習出席率需達100%

3. 國際專業調解員培訓專業證書（香港理工大學專業進修學院）

原價學費：$25000

堂數：時數42小時

課堂修讀期：2個月

收生條件：

1. 持有院校頒發的學士或以上學位，並至少擁有3年工作經驗

2.如持有院校頒發的文憑，則需至少擁有8年工作經驗。

（不符合上述入學要求的申請人將根據具體情況考慮。這些申請人可能需要參加面試）

授課地點：

香港理工大學--香港九龍油麻地海庭道9 號香港理工大學西九龍校園北座3 樓

獲得資助要求：

1）課程的整體出席率均達80%以上

2）於考試及課堂表現評核中取得50%的合格分數

4. 電機工程文憑（機電工程協會(香港)有限公司）

原價學費：$41000

堂數：264.5小時 + 12.5小時課程評核

課堂修讀期：14個月

收生條件：

1. 持有空調製冷系統相關的資歷架構一級證書, 或相關能力單元組合的同級資歷，及持有機電或消防工程相關的資歷架構一級證書，或相關能力單元組合的同級資歷

2) 持有機電業相關的資歷架構二級證書或相關能力單元組合的同級資歷

授課地點：

機電工程協會(香港)有限公司--香港九龍油麻地彌敦道494-496號晉利商業大廈

獲得資助要求：

1）課程的整體出席率均達80%以上

2）於所有考試及持續評核中取得50%的合格分數

5.私家車駕駛證書課程（香港駕駛學院）

原價學費：$19,056

堂數：面授課程一共46堂，時數36小時

(其中24節為校內及公共路面駕駛練習，22節為理論及其他相關課程）

課堂修讀期：兼讀制12個月

收生條件：

1. 申請人必須年滿18歲

2.符合運輸署對駕駛者的體格要求

3.通過香港駕駛學員入學讀寫能理評核

授課地點：

小瀝源分校--新界沙田小瀝源沙田圍路138號

元朗分校---新界元朗南生圍涌業路38號

獲得資助要求：

1）駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）及面授課程的整體出席率均達70%以上

2）於「畢業筆試」取得合格成績(65%) 及於畢業駕駛考試考獲合格成績

6.美容護理及化妝證書（皇家國際教育學院）

原價學費：$23,800

堂數：108 小時；兼讀制

課堂修讀期：3-6個月

收生條件：

1. 持中三畢業或以上同等學歷

2) 於「入學技能測驗」取得合格成績

獲得資助要求：

1）學員的總出席率須達課程的最低要求（70%）

2）總成績分數達60%或以上

7.髮型設計及梳剪技巧證書（工聯會職業發展服務處有限公司）

原價學費：$2100

堂數：一共21小時

課堂修讀期：兼讀制12星期

收生條件：

1）三年美髮業之工作經驗，或

2）成功修讀美髮業相關資歷級別第二級之課程，或

3）持有美髮業相關資歷級別第二級之過往資歷認可證書。

獲得資助要求：

1）出席率達80%或以上

2）完成所有測試

3）於每個成績評核項目取得總分50%或以上

8.攝影（香港大學專業進修學院）

原價學費：$10,395

堂數：一共60小時

課堂修讀期：兼讀制3個月

收生條件：

1）持有香港認可大學頒發的學士學位，或

2）如果學位課程不是以英文作為主要教授語言，需提供英語水平證明：

-IELTS 6.0 或以上，或

-TOEFL550分以上，或

-香港高級程度會考英語運用達 E 級或以上，或

-香港中學文憑考試英國語文考獲第 3 級或以上或同等資格]

3）具有攝影經驗和知識（申請人須參加面試並出示攝影作品集）

獲得資助要求：

1） 出席率達70%或以上

2）於每個成績評核項目取得總分50%或以上

9.中菜出品部基本理論與操作證書（星廚管理學校）

原價學費：$16,800

堂數：一共165小時

課堂修讀期：兼讀制5個月

收生條件：

1）學員於入讀日期時需達15歲或以上

2）小學程度或以上

3）操流利粵語，並能閱讀及書寫中文

4）一年或以上工作經驗。

註：學員如有中三程度或以上，毋須工作經驗。

獲得資助要求：

1） 出席率達70%或以上

2）於每個成績評核項目取得總分50%或以上

10.基本珠寶首飾採購證書（亞洲寶石學院及鑑定所有限公司）

原價學費：$12800

堂數：35面授小時 + 3.5評核小時

課堂修讀期：兼讀制1-3個月

收生條件：

1）完成新學制中六或舊學制中五或同等學歷程度，或

2）完成中三或同等學歷程度，或

(3) 年滿 21 歲及具兩年或以上珠寶業工作經驗。

獲得資助要求：

1）學員的總出席率須達課程面授時數的80%或以上

2）須於課程的各項評估均考獲及格分數(70%或以上)

11.私家車駕駛證書（李健駕駛學院）

原價學費：HK$18,960

堂數：41小時課堂

課堂修讀期：兼讀制12個月

收生條件：

1. 申請人必須年滿18歲

2.符合運輸署對駕駛者的體格要求

3.具小六或以上學歷或通過入學試

獲得資助要求：

1）駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）

2）面授課程的整體出席率均達70%以上

3）於「畢業筆試」取得合格成績(65%) 及於畢業駕駛考試考獲合格成績（65%或以上）

12.潛水領袖培訓證書（潛水歷險教育有限公司）

原價學費：HK$19,000

堂數：184小時

課堂修讀期：8星期

收生條件：

1. 合格的進階開放水域潛水員，或其他國際認可潛水機構發出的同等資歷

2.中學畢業

3.年滿 18 歲

4.在過去 12 個月內經醫生評估，證明健康狀況適合潛水

獲得資助要求：

1）整體出席率達85%以上

2) 在所有實務試取得及格分數

3）在所有筆試獲得75%或以上的合格分數

13.西式烘焙及糕餅製作證書（盈亞持續教育中心）

原價學費：HK$12,620

堂數：30小時 + 2小時考試(筆試+技能)

課堂修讀期：2.5個月

收生條件：

1. 年滿18歲

2. 完成中三或同等學歷程度

獲得資助要求：

1. 整體出席率達75%或以上

2. 所有評核的總分須達50分或以上

14.寵物（犬隻）護理及美容證書（香港寵物美容師協會）

原價學費：HK$20,000

堂數：84 面授時數 + 7 小時評核

課堂修讀期：3個月

收生條件：

(1) 18歲或以上

(2) 小六學歷程度

獲得資助要求：

(1) 出席率達80%或以上

(2) 筆試考獲及格分數 (50%)

(3) 實習試考獲及格分數 (50%)

15.寶石基本檢測證書（香港珠寶學院）

原價學費：HK$16,800

堂數：42小時 + 6小時評核

課堂修讀期：3個月（每週上課兩節）或 5個月（每週上課一節）

收生條件：

(1) 完成中五（舊學制）或完成中六（新學制

(2) 通過基本寶石知識的入學試

獲得資助要求：

(1) 學員的出席率須達課程70%或以上

(2) 須於課程的各項評估均考獲及格分數(70%或以上)

16.戲劇研習文憑（香港大學專業進修學院）

原價學費：HK$24,600

堂數：204小時

課堂修讀期：12-18個月

收生條件：

(1) 完成香港高中課程或香港中學會考課程或以上

(2) (a) 於香港中學會考考獲3 科E 級

(b) 於香港中學文憑考試考獲五科第2 級或以上的成績（包括中國語文科及英國語文科）

獲得資助要求：

(1) 學員的出席率須達課程70%或以上

(2) 須於課程的各項評估均考獲及格分數(50%或以上)