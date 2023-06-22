有錢人VS窮人！專家曝2個習慣一眼拆穿：有錢人都用這方法儲錢！

單單靠日常生活的習慣就能分辨出有錢人和普通人?近日，有日本的理財專家發文分享，如何分辨「有錢人」和「普通人」，她表示其實從客戶的2個小習慣，便能一眼看出對方是屬於哪一種人，而且她還指出若想要變成「有錢人」，就要做1個動作!



《男人唔可以窮》劇照

近日，一名日本的理財規劃師兼銀行前員工飯田道子於日本媒體AllAbout網站上分享指，現在大家即使不用前往銀行便能足不出戶進行多種交易，相對上需要前往銀行的次數亦大大減少。大家就算去銀行，或單單以最快的速度處理好事情便早早回家。

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但對於擁有多多存款的「有錢人」來說，他們則會於銀行逗留較長的時間，以讓他們能夠看看銀行新引進的各種機器、查看各種信息和詢問錢的問題。對於他們來說每一次去銀行的機會都是「特殊機會」，因有些資訊是要前往銀行才能夠注意到，所以他們會抓緊機會主動詢問任何有關錢的問題。

「有錢人」逗留銀行的時間都會比普通人久(資料圖片)

除了於影行逗留得更久，他們還會對自己資金的流向十分看重，每一項收入和支出都會認真記錄下來，並不是如普通人般單單留意自己的餘額，手頭上還剩多少錢，他們會關心自己所有金錢的匯款紀錄，萬一有延遲的款項或多扣的金錢，都能夠及時注意到。

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飯田道子更表示，有錢人之所以能夠存如此多錢，可能是因他們對錢擁有一種積極的態度，他們會不斷查看自己資金的流動，看得多自然便會有更多存錢的意識，從而增加「儲蓄」的動力。若大家想要存更多的錢，變成「有錢人」，便要從關注自己金錢的流動作為開始!

資料來源:AllAbout網站