背著善宰跑｜粉絲穿越拯救偶像　網民讚3大驚喜位:韓版《想見你》

穿越時間線的奇幻愛情故事題材，韓劇《背著善宰跑》才剛開播不久就已經引起廣泛的關注。網友們紛紛表示已經好久沒有出現那麼好看的青春羅曼史電視劇了，這部劇不僅僅讓大眾嗑到了CP，更是讓大家的記憶回到過去的青春。甚至，有網友認為這部劇讓人聯想到前段時間火遍全球的台劇《想見你》，並表示：「這劇才該是韓版《想見你》！」。



《背著善宰跑》由韓國新一代的年輕演員邊佑錫和金惠奫主演，劇情更是改編自韓國作家金包創作的網路小說《明天的第一》。該劇情描述一位女生任率（金惠奫 飾）因意外事故而導致下半身癱瘓後，絕望之際得到了愛豆柳善宰（邊佑錫 飾）的鼓勵，漸漸有了活下去的念頭，並且成為了他的鐵粉。然而，已經成為頂流的善宰卻因為疲憊不堪的生活導致抑鬱症，最後更是選擇跳樓結束自己的一生。同時，得知這個噩耗的任率莫名其妙穿越時空，回到與柳善宰成為同學的高中時期。回到15年前的她決心要改變未來所有的不幸，並且誓要拯救她的偶像。

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隨著劇集的發展，劇迷們發現劇情看起來不僅僅只有一開始以為的「雙向救贖」，更是發現原來身處暗戀處境的不只是女主角任率，男主角更是純愛戰士！為了不劇透，小編只能說：「原來是雙向奔赴呀！」

對此，在微博超話裡，有一位網友寫的一段話完完整整地交代了柳善宰純真的愛，此話道：「他當歌手，是因為女生當時喜歡樂隊的男二；他喜歡糖果，是因為女生給過他那款糖果；他電話連線粉絲，是特意致電鼓勵女生；2009年出車禍，是他救的她，如同她穿回2008年差點出車禍，也是他救的她；她為他撐傘一次，他就想成為她的傘；原來，他的一切都與她有關。」此刻，小編只想說：「純愛戰士應聲倒地！」

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當然，除了男女主角之間愛情火花的驚喜以外，這部劇還帶給了劇迷們不少意外之喜：

一、本色出演，驚喜客串：青春回來了！

首先，身為男團N.Flying隊長、主唱以及Rapper的李承協可以說是「本色出演」。他在《背著善宰跑》裡飾演白仁赫，是樂隊Eclipse的隊長兼結他手，與劇裡的柳善宰是高中時代的好朋友。此外，少女時代俞利在劇中穿著《說出你的願望》的表演服登場，這畫面可謂讓無數網友們的青春回來了。除了少女時代俞利，劇組更是邀請了韓國女歌手韓升延飾演Friends Tenten電臺的DJ主持人，以及曾於2008年北京奧運會冠軍的韓國游泳運動員朴泰桓。這等演員陣容可以說是讓劇迷們驚喜不斷~

二、原作劇情大改動

據悉，除了故事主要亮點「女主角穿越時空救男主角」以外，其他故事細節幾乎都改了，其中包括男主角對女主角的感情。原來，原作的男主角是在女主角穿越時空後，與之相遇相識才愛上女主角，而電視劇則改編成男主角從始至終一直都愛著女主角。這段改編可謂是點睛之筆呀，純愛戰士頓時有名字了！

此外，編劇把原本男主角「誤吞藥導致死亡」的原因改成了未解之謎，讓劇迷除了在嗑男女主角的浪漫愛情時，也不缺一點懸疑劇情來吊人胃口。一開始，劇情交代男主角是因為抑鬱跳樓身亡，但是隨著劇情的發展，男主角的死因仿佛沒有那麼簡單，到底是自殺還是他殺？背後真相是什麼？

另外，編劇更是把原作裡女主角追星兩年的時間，描寫成一位粉絲對偶像默默支援陪伴，長達15年的追星之路，讓劇迷紛紛理解女主角在失去男主角的那份崩潰，以及女主角想救男主角的那份迫切。編劇的改編可以說是讓整個故事的鋪墊昇華了~

三、夢回台劇《想見你》

同為穿越時空的電視劇，《背著善宰跑》的播出讓劇迷瞬間夢回前段時間火遍全球的台劇《想見你》，甚至有網友直呼：「這劇才該是韓版《想見你》！」。除了兩部劇同為穿越時空拯救愛人的題材以外，兩部劇最為吸睛的是兩男主角對女主角純潔的愛，所謂：「昨天是你，今天是你，未來也會是你。」這兩部劇的題材幾乎相同，可以統稱為純愛劇+穿越劇+懸疑劇。這樣的題材怎麼可能不愛呢？

最後，隨著第二集播畢，第三集的預告也隨即播出，預告片段裡，任率以三句土味情話成功撩撥柳善宰的心？難道說，其中一方按耐不住，要告白了嗎？由於此劇的播出時間為每個星期的星期一和星期二晚上，網友們紛紛表示：「從未如此期待週一的到來。」或許，接下來的幾個星期不會再有「Blue Monday了」？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】