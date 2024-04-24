支配物種Disney+｜劇情+10大賣點懶人包　朱智勛韓孝周卡士超勁

朱智勛、韓孝周、李熙俊、李茂生主演的韓劇《支配物種》，總共10集，4月10日首播兩集，製作費高達240億韓元，網友表示：「特效超級厲害」、「朱智勛好帥」、「韓孝周短髮也好漂亮」、「第一次看到用人造肉當題材」，爆米花小姐特別整理「韓劇《支配物種》10大劇情演員」！



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韓劇《支配物種》劇情線上看1. 科幻懸疑片

時間設定在2025年，以人工培植肉取代新鮮肉品為背景，由「尹自由」領軍的BF企業研發出取代天然肉類的「人工培植肉」，但隨著培養肉市場快速成長，企業內外也漸漸出現質疑的聲音，不僅牽扯出跟政府、駭客、恐怖份子相關的致命殺機，更被匿名舉報「研究不合法、BF培養液充滿病菌」，深陷危機的代表尹自由與偽裝成私人保鏢的軍人「禹採耘」相遇，一場因人造肉引爆的致命戰爭正式展開！

韓劇《支配物種》劇情線上看2. 李秀妍擔任編劇

《支配物種》由李秀妍擔任編劇，出道作《秘密森林》就引起極高討論度，更憑藉該作品獲得《第54屆百想藝術大獎》電視部門最佳劇本獎，後續帶來《Life》、《秘密森林2》等，皆在探討社會議題。繼《迷網追兇》後，再度與朴哲煥導演攜手合作，爆米花小姐看完只能說，很有李秀妍感，劇情要抽絲剝繭才能看到後面的環環相扣！

韓劇《支配物種》劇情線上看3.何謂BF？

BF是BLOOD FREE的縮寫，中文翻譯成「毋血」，該公司成立目的為「有一天我們不必再為食物而破壞這個世界」，因次有「拯救地球的公司」之稱，他們解決屠宰肉品和動物皮草等問題。2022年首次成功將「培養肉」商業化，2025年將「水中生產」納入事業版圖，目標在六個月後，BF將培養各種穀物和糧食作物，解決糧食危機、全球暖化！

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韓劇《支配物種》劇情線上看4.朱智勛

朱智勛飾演禹採耘，BF代表尹自由的保鏢，曾任職於海軍情報司令部，身份上尉，隸屬海空資訊通信支援組，參加過美國環太軍演訓練，去年退役，同袍在他眼前死去的畫面依然歷歷在目，保衛國家元首是他的職責，永遠服從上級的命令，一直在調查恐怖份子，認為尹自由是需要密切保護的人，出現在BF發表會現場是真心還是別有用心？還超反差養了一隻名叫「滿植」的貓貓！

韓劇《支配物種》劇情線上看5.韓孝周

韓孝周飾演尹自由，BF生技公司代表執行長，被評選為「世界上最貪心的女人」，從不感到滿足，她的夢想是「有一天我們不必再為食物而破壞這個世界」，因為公司備受爭議而收到許多死亡威脅，不喜歡一直被護送。在2025年發佈會後被勒索軟體組織威脅，駭客匿名舉報「培養液充滿病菌」，手足死於腦部退化性疾病，不和家人往來，身邊幾乎沒有任何熟人！

韓劇《支配物種》劇情線上看6.李熙俊

李熙俊飾演鮮于宰，大韓民國現任總理，從書記官底層做起，經過各式政黨活動而爬到現在的位置，BF是韓國和外國建立互信關係的要角，如果尹自由代表的公司受損，國家聲譽也會受影響，想拿到「第一位抓到勒索軟體駭客的總理」稱號，兩人看似作為「互利更生」的共同體，但鮮于宰實則渴望掌控BF公司，和前總統「李文奎」有密切關係！

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韓劇《支配物種》劇情線上看7.李茂生

李茂生飾演溫山，BF研究總監兼研究二組組長，和尹自由一起成立BF，在公司起步維艱之際，投入醫學領域，當了三年的醫學檢驗員，從來沒有在媒體上曝光過的神秘人物，即時溫山身為研究總監，也從不參加BF活動。謠傳溫山是因為尹自由才離婚的，經過禹採耘調查如果兩人確實在交往，那他將是尹自由唯一的親信以及弱點！

韓劇《支配物種》劇情線上看8.配角群

《屍戰朝鮮》金相浩飾演BF研究三組組長兼生物技術博士「金伸救」、《驅魔麵館》全錫浩飾演BF實驗室研究一組組長「徐熙」、《機智醫生生活2》朴知研飾演BF法律顧問與策略總監「鄭海登」、《衣袖紅鑲邊》李序飾演BF實驗室最年輕醫學組幹部「洪新葉」、《夏娃的醜聞》全國煥飾演前總統李文奎，在一場活動遭到恐怖攻擊而失去雙腿，尹自由曾要求他更改法規！

韓劇《支配物種》劇情線上看9.死亡威脅

BF的培養計畫雖然拯救了地球，但卻威脅到許多相關從業者的生計，為此尹自由收到不少死亡威脅，像是2023年到北美造訪生產設施、2024年綠色和平會議等都受到攻擊，這還只是檯面上的新聞曝光，私底下當然就更多了。目前最大樁就是南美黑幫「亞奇之林」，懸賞300萬要尹自由項上頭顱，原本是販毒組織，後來開始會放火燒叢林、剝削當地人，還經營大型熱帶農場！

韓劇《支配物種》劇情線上看10.究竟誰是幕後主使者？

「歡迎光臨X公民」，X公民是全球勒索軟體組織，他們將BF公司實驗室的電腦加密，要求必須在48小時內拿到價值800億韓元的比特幣，才願意將檔案解密，駭客匿名向多間報社舉發宣稱BF研究不合法「培養液充滿病菌」，沒想到是內部人員犯案，究竟在「溫山、金伸救、徐熙、鄭海登、洪新葉」五人當中，誰才是幕後主使者呢？還是另有其人呢？

以上就是「韓劇《支配物種》10大劇情演員」，4月10日起每周三下午3點「Disney+」獨家播出兩集，喜歡《秘密森林》李秀妍作品的讀者們，千萬不要錯過喔！

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