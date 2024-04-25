港女Foodie鬧爆香港迪士尼不邀請拍片　心灰做一事網民反嘲好肉酸

不少KOL都會接受商家邀請，出席各品牌的活動或幫其買廣告來賺取收入，在這個競爭激烈的行業中，都有不少KOL向品牌公關「R Job」自薦自己。而近日就有位Foodie因為未能被迪士尼公關邀請參加活動，在社交平台大大聲表示決定做一事，意外被網民留言討論，其後更被轉載至連登討論區。



近日在threads社交平台上，有位foodie發表一則帖文，大呻自己未被迪士尼公關邀請過的辛酸，自己這幾年為興趣在Instagram出迪士尼reels，表示「呢幾年真係盡晒力」，每一條迪士尼影片都超過10萬次觀看、2000次分享，每次迪士尼有新活動新產品推出，自己都會入園，「心想有數據返，迪士尼PR會邀請我參加Event嘅」，但發現迪士尼PR是會邀請IG KOL和Foodie，「只係諗我未夠班，感到心灰意冷，可能佢哋覺得我係唔係都會入去報道吧」。

連登截圖

該Foodie也表示不會再續迪士尼全年證金卡，「亦唔會再為迪士尼做義工」，更叫喜歡自己的粉絲分享轉為觀看其他KOL的介紹，自己亦會將早前買落的迪士尼轉賣，「睇見都冇希望同傷心，再見」。而在threads上亦有不少網民留言討論，大部份網民都不滿該Foodie「R Job」，「一開始又話為興趣，之後又話冇PR搵你所以心灰意冷，咁即係你係為興趣定為Event？」，Foodie也有在其後解釋出event可以進去會場拍攝，但不被邀請的只能留在場外，「只係影到皮毛，所以我都攰啦，同埋冇錢課金買卡，依家失業中」。

《我的上流社會》

她亦在留言澄清表示自己並非「R job」，「R= R job；R job =低下求人比份工作你；低下求人比份工作你=肉酸；肉酸≠有工作；工作=返工；返工=有人工；有人工=有錢。所以：無錢≠ R job，有錢= R job」，自己在面對眾多網民質疑收費出post「引人中伏」，表示自己應該開心，「有hater就有noise，有人真係講嘢，平時啲post幾萬到十幾萬人睇完又點，一個人留言都冇，有時真係幾空虛都唔知係咪真係有人睇過，而家終於有人互動啦，好開心呀」，更自稱是實力惹的禍「有Hater代表你真係紅有影響力。」，但亦被Hater「整喊」。

而這個foodie在Instagram上坐擁9.3萬粉絲，有將近2000則帖文，但其threads帳戶懷疑因為受到眾多網民留言抨擊而關閉，但其後被截圖轉載至連登討論區，更登上熱門，以「怨婦Foodie冇比迪士尼邀請即刻發老脾」為題，有少部份網民留言支持Foodie，「人地喺自己page呻，你地叉隻腳入去狙擊人做乜」，亦有網民繼續質疑該foodie收費出post，「你知唔知我平時就係靠食嘢去治癒我嘅心靈，你日日收錢推介啲伏嘢禍害到人咁，咪關我事囉」、「最憎啲foodie 收錢介紹伏野」。

而大部份連登網民都不撐Foodie 「R Job」，認為迪士尼有權利不邀請該Foodie，「咁佢反省下點解人地做到風生水起，自己就咁霉啦仲喺度怨天怨地」、「金卡咋嘛？日日都去迪士尼先出聲啦」、「呢啲垃圾page嘅存在，真係侮辱咗其他真係鍾意Disney嘅人」、「你唔續大把人續」、「以為唔續就威脅到迪士尼」」、「好肉酸」、「Threads係公開平台，其實你出咩post都有機會spread曬比人睇，所以話自己page呻就唔應該比人評論嘅就轉private啦，你公開得就預左人地會有唔同意見，同埋佢tag得迪士尼好明顯想公審或者想pr比個交代佢姐」。