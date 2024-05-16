港男怒轟6樣點心收$9外賣盒離晒譜！網民一原因斥自備餐盒都無用

管制即棄膠餐具的法例於今年 4月22日正式實施，顧客購買外賣需要額外付費加購外賣盒和餐具。而近日有網民在光顧點心店時，發現外賣盒與外賣袋需逐個收費，又表示上月曾光顧同一餐廳，今次所收的費用與當時並不相同，意外引起網民熱議。



Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」截圖

近日有網民在在Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」發文，表示自己點心店外賣自取6樣點心，發現餐廳的外賣膠盒、外賣紙盒及紙袋需要逐個收費，外賣膠盒為每個$1，而紙袋和紙盒則是每個$2，「六盒嘢食，5個膠盒加1個纸盒共收7蚊，上個月仲用膠袋，現在『焗』買纸袋又（收）2蚊。」全單6樣點心的外賣用具需額外再付$9，連計點心收費$197，令事主直斥「離哂譜」。

Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」截圖

事主又稱該點心店的膠盒一直都有額外收取$1，但稱自己在上個月光顧時，酥皮叉燒包的紙盒包裝「係唔收纸盒錢」，但今次光顧是在管制即棄膠餐具正式實施後，裝有酥皮叉燒包的紙盒包裝需另加$2，上個月本來不用付費的外賣膠袋也在換上紙袋後另加$2。

Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」截圖

事主的帖文意外引起眾多網民留言討論，不少網民都認爲該點心店的外賣收費離譜，也有不少網民也有遇到類似經歷，「其實買外賣提供包裝餐具係天經地義既事，香港做法就越來越衰，比得來條氣唔順，香港飲食業衰落，就係經營者充滿貪婪基因造成。」、「餐廳表示：正！齋賣外賣盒都夠出糧比一位full time」、「用環保議題做藉口，好多巧立名目，估佢唔到嘅收費陸續會嚟，大有商機」、「啲人北上消費唔係無原因」、「我前幾日喺另一間食肆外賣都係逐個盒計，一碗粉加隻炸蛋就收咗4蚊，講真，真係唔會再幫襯。」、「養XX的涼茶舖由4月22日都收一蚊啦！我都唔明龜苓膏個盒都要收，我買券嗰陣時都冇收過我盒錢，實施咗之後就要收返我一蚊，我仲有一疊嘅，都唔知買唔買好」、「我尋日食唔晒d嘢，打包兩個膠盒一個膠袋收我6蚊外賣盒」。

另外亦有網民建議之後外賣可以自備餐盒，減少不必要的支出，「可以考慮吓自己預備個盒俾佢裝，睇佢咩反應」，但同時也有網民認爲餐廳未必接受自備餐盒，「最討厭係你比自己盒佢又未必肯用，但又硬性收你盒錢，香港人想幫襯都難」、「迫人環保唔係問題，問題係餐廳收唔收你個自帶盒裝，仲有收又驚你個盒唔衛生，食完搞到肚痾又入餐廳數，所以都係一個問題」。