高橋一生結婚｜10歲童星出道拍《四重奏》上位　由綠葉演到變主角

日本43歲男神高橋一生演技精湛、長相帥氣，他過去與日劇《岸邊露伴一動不動》女一號飯豐萬理江（26歲）因戲而結緣，兩人戲外相處出曖昧情，曾被拍到進出同一棟大樓，但始終沒有對外證實關係，沒想到，日前傳來好消息，兩人坦言因這部日劇結緣，交往約1年，承認已經結婚並希望收到大眾的祝福。



高橋一生與小他17歲的女星飯豐萬理江先後合作的電視劇《岸邊露伴一動不動》與電影《岸邊露伴在羅浮》，兩人曾在2022年被雜誌拍到前後進入同一棟大樓，當時交往傳聞聲囂塵上，只是兩人皆很低調，並未承認這層關係，使得兩人關係蒙上一層神秘面紗。

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緋聞傳了1年多，高橋一生、飯豐萬理江在5月16日震撼宣布結婚，聲明書裡透露兩人因作品而結緣，一起工作的同時加深了對彼此的感情，交往約1年多，高橋一生被女方樂觀面對生活、性格陽光的特質所吸引，女方則是被他的冷靜態度所打動。

兩位演員共同簽署結婚聲明，不忘承諾會一如既往努力演戲，做更好的演員，並感謝粉絲一直以來的支持，未來也希望粉絲能可以無私鼓勵。

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今年43歲的高橋一生，早年的時候，經常扮演的是跑龍套的角色。在日劇裡常年扮綠葉演配角並不可怕，可怕的是，他經常能把配角演成主角，而且居然還有很多主演原意跟他上演對手戲，因為他的演技確實很炸裂，中國觀眾最開始注意到他，是因為他長得有點像著名的相聲演員馮鞏老師。

很多人熟知高橋一生或許是從2017年大熱的日劇《四重奏》開始的，這個在劇中內心細膩又逗比的中提琴手讓人印象極為深刻，他通過《四重奏》更是俘獲了大批迷妹，Twitter上甚至還有了「最好禁止高橋一生在演奏時解開領口，女生會受不了」的評論。但你知道嗎，看似一夜爆紅的高橋桑，在《四重奏》之前，其實是一枚已有27年藝齡的「老戲骨」了！雖然並非傳統意義上的美男臉，但被粉絲評價為「鹽系男神」的高橋桑卻有著可以融入任何角色的能力。

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10歲童星出道，可惜後來很長一段時間都是配角，混個臉熟，沒有大紅，被粉絲成為神級醬油演員。如果不是有人提到，你絕逼不會想起他是《關於莉莉周的一切》裡，劍道社的帥氣學長，《池袋西口公園》裡少主的技術宅同學。翻看高橋一生的履歷，1990年上映、由北野武擔任主角的電影《摘星》是他參演的第一部作品，那時的高橋十歲；而後陸續在《標殺令》（Kill Bill）中和栗山千明同框過，飾演大龍套一角；在《世界奇妙物語——25周年秋季特別篇》的故事《箱子》中最後露了個臉；在《戀愛寫真》裡飾演松田龍平的同學，一副宅男裝扮；在《在世界的中心呼喚愛》裡飾演男主松本朔太郎的好基友大木龍之介；在《喪失名字的女神》裡演一個中分油頭對老婆控制欲極強的「變態」……似乎高橋可以變態，可以傲嬌，可以純情，也可以是精英男，散發著那種你不會猜到他下一秒變什麼樣子的氣質。但是我沒想到，這些都不是高橋桑演技的極限，看到08年他演出的莎士比亞舞臺劇《無事生非》，這麼端莊優雅的女裝扮相，你們也來體會下我心裡的波瀾。

高橋一生家庭環境複雜，母親先後有過三任丈夫，共有五個兒子。而高橋一生作為長子，承擔起了照顧四個弟弟的責任。高橋一生與母親的關係有些微妙，曾經十年沒有見面，直到三弟告訴高橋一生母親患了癌症，高橋一生才又鼓起勇氣去探望母親。在醫院，瘦弱的母親向高橋一生道歉，說：「一直以來都很對不起你。」高橋一生安慰母親說：「已經沒關係了，弟弟們我會照顧的，你好好養病。」一個星期之後，母親就離開了人世。

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因為兒時性格內向、不善與人交往而被媽媽送去兒童劇團開始了童星的生涯。中學三年級的時候，經由兒童劇團的推薦，高橋參加了宮崎駿動畫聲優的甄選，並且順利通過，在宮崎駿的名作《夢幻街少女》中為男主角天澤聖司配音。在當時，這部動畫的男主被評為「最想和他談戀愛的吉卜力主角」。

可惜的是，配音工作結束兩周之後，高橋一生就進入了變聲期，無法繼續配音演員的工作。為了演員夢想，高橋一生先後進入日本最有名的「造星工廠」堀越高中和扉座劇團學習表演。談及在劇團的生活，高橋一生說幾乎沒有好的回憶。排練場偏遠破舊，冬天異常寒冷，平時在綵排空當裹著層層大衣一邊看劇本一邊吃泡面，只是離開幾分鐘，泡面就會變得冰冷無法下嚥。在生活困苦的情況下，高橋一生的演藝生涯也面臨著高開低走的危機，雖然出演了不少作品，但全部都是配角，而且基本都是家裡蹲、殺人犯這樣「陰暗」的角色，漸漸被定型令高橋一生十分苦惱。

然而，「一直認為可以繼續下去」的演員事業卻在高橋桑25歲的時候遭遇了瓶頸，他甚至一度考慮放棄。「在那個時期，所有期望的事情全都不如我所願。從某個時刻起，我就想也許我只能放棄演戲了。因為一直抱著這樣的心情，讓我一直覺得‘夢想，實現不了’，所以，放手吧。並不是說我在逃避，因為我那時候覺得反正也是實現不了的，就沒有必要再去胡思亂想。自己描繪了地圖，卻沒能沿著它往前走，所以我放棄了。」

不過就在那段時間，小編第一次注意到了高橋一生，那便是十七年前的《醫龍2》。《醫龍2》裡高橋小哥演了一個天才外科醫生外山誠二，這裏面人物設定和《Dr.倫太郎》裡的嬌羞小天使不一樣，是個大傲嬌，而且年少輕狂，為了達到自己的目的還有點黑，雖然劇中後期被洗白，但還是一個有點兒讓人討厭的角色，因此讓人印象深刻。

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2013年，日本著名編劇阪元裕二邀請高橋一生出演《woman》一劇，成為了高橋一生演員生涯的轉捩點。作為《東京愛情故事》、《最完美的離婚》、《問題餐廳》等經典日劇的編劇，阪元裕二臺詞功力極強，讓高橋一生展現出了獨一無二的魅力。在《woman》中，高橋一生扮演的不再是內心陰暗的角色，而是一個非常積極向上的陽光青年，始終鼓勵著女主角克服生活中的重重困難。這個陽光向上的角色成為了高橋一生的轉型契機，自此，高橋一生開始嘗試更多元化的角色，戲路不斷拓寬。

高橋一生不只一次地在各種場合感謝阪元裕二編劇：「結識阪元裕二編劇對我來說很重要。二十多歲的時候，我演的都是家裡蹲、殺人犯、跟蹤狂這樣的角色。當有了這種印象之後，來找我的就都是同一類型的角色。但是阪元編劇希望我表現出截然不同的東西。正是他幫我打破了現狀，我才有了不再演同類角色的念頭。《woman》對我有著非比尋常的意義。」

阪元裕二曾說，高橋一生記臺詞的方法非常獨特，他好像沒有演技一樣，全是自然而然把臺詞說出來。對此，高橋一生坦言：「我確實不怎麼琢磨演技的事情。」25歲時，高橋一生加入了『不為演戲而演戲』運動。他說：「所有出演的角色都是自己。基本上我不會去塑造角色。如果要飾演完全不一樣的一個人，我認為只能將內在的自己釋放出來。」

2015年，高橋一生因為出演《民王》中的貝原秘書一角而爆紅，雖然只是配角，但是毒舌又呆萌的小秘書在劇中存在感極強，獲得了2015年日劇學院賞最佳助演男演員獎。貝原秘書由於太受歡迎，不僅拍了以貝原秘書為主角的《民王》SP，還拍了衍生劇《秘書貝原和6位有病的客人》以滿足觀眾要求。「《民王》將成為我演出作品中的指標一般的存在，這是一部越演越覺得有趣的作品，對我個人來說能得到『助演男演員獎』就像在做夢一樣。」高橋一生說。

高橋一生漸漸悟得了演技的樂趣。「自己扮演的角色得到了愈來愈多的回饋。現實中沒發生過的事情，通過自己身體的演繹，再多的角色都回歸了自己的身上。例如，在時代劇中在戰國時代想著自己會被殺掉的那種肉體的感覺，在《四重奏》裡彈奏樂器的感覺也是如此，這些都能用在下次的不同的角色上。（這些感覺）取之不盡，用之不竭。這是我最近才明白的，這也許是個非常厲害的東西。也就是說，儘管沒有親身體驗，我也能夠成為某個人去模擬他的人生經歷。然後這些體驗能使下一個不同的角色變得更加生動，我覺得這真的非常的厲害。或許，就是在這點上我終於感受到了演技的‘樂趣’。」

雖然曾放棄過，但是發現果然還是演戲有有魅力所以你才繼續演員的道路嗎？這麼問高橋一生，他有意思地回道：「嗯，正反兩面吧。不順利的時候，對演戲真的是恨到了骨子裡。但憎恨或許就是因為太過喜歡了。」

他曾主張「想要呈現更大的反差」，對此他解釋道：「扮演那個角色的是高橋一生，總被這麼說不是嗎？這樣的評價（把角色和高橋一生聯繫在一起）我想一點點地減少。因為不管怎樣觀眾總會有「高橋一生在演戲」這樣的感覺在。扮演那個角色的是那個叫什麼高橋一生的嗎？我想被別人這麼評價。因為這樣的話我覺得能把自己的個人色彩剔除。我想要更好地、更完美的隱藏在角色之中。」

高橋一生就是那種第一眼看著並不起眼，但你會慢慢發現他的閃光點，他的眉眼，他的笑容，他的性格，不知不覺就入了高橋坑，而且一生都出不來。曾被評價有「精神病人般的冷漠的眼神，溫暖人心的笑容，還有深植於心中的空虛的色氣」，不同的特點在他身上交錯，構成了高橋一生的獨特氣質。雖然人氣急劇上升，高橋一生依舊保持著從兒童演員時期就帶著的不急不躁，飾演好每個角色的職業修養，傲嬌的，變態的，溫暖的，可以說是手到擒來。正是因為他在專注和低調的同時，能夠保持一如既往的高水準給出我們優秀的作品，我們才會這麼喜歡他吧。

這樣的高橋一生，嫁給他的女人，多幸福！