乃木坂46演唱會｜公布香港站20位陣容　成員學廣東話竟然學呢句？

日本人氣偶像團體「乃木坂46」繼2018年之後，將二度登陸香港開騷！消息早前傳出後，震撼一眾乃木坂46粉絲，而今次更是乃木坂46今年唯一海外演出！

乃木坂46即將來香港開騷，更是她們今年唯一的海外演出，相信會吸引埋其他亞洲Fans！

大會主辦TBT Entertainment，About Now Entertainment，協辦MiFaShow今日正式公佈，乃木坂46落實於6月28日，假香港會議展覽中心舉行《NOGIZAKA46 LIVE IN HONG KONG 2024 》，相信不單香港粉絲瘋狂， 整個東南亞粉絲也希望可以撲到飛，到香港為他們打call 。

乃木坂第二次來香港開騷！

官方公布是次來港演出的有20名成員，分別為 : 五百城茉央(MAO IOKI)、池田瑛紗(TERESA IKEDA)、一ノ瀬美空(MIKU ICHINOSE)、伊藤理々杏(RIRIA ITO)、井上和(NAGI INOUE)、岩本蓮加(RENKA IWAMOTO)、梅澤美波(MINAMI UMEZAWA)、遠藤さくら(SAKURA ENDO)、賀喜遥香(HARUKA KAKI)、川﨑桜(SAKURA KAWASAKI)、久保史緒里(SHIORI KUBO)、黒見明香(HARUKA KUROMI)、阪口珠美(TAMAMI SAKAGUCHI)、佐藤楓(KAEDE SATO)、田村真佑(MAYU TAMURA)、中村麗乃(RENO NAKAMURA)、向井葉月(HAZUKI MUKAI)、弓木奈於(NAO YUMIKI)、吉田綾乃クリスティー(AYANOCHRISTIE YOSHIDA)、与田祐希(YUUKI YODA)。

香港站20位演出陣容：

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不少歌迷都有資詢及討論，究竟今次她們是以什麼形式到港演出，大會主辦TBT Entertainment發言人表示，今次乃木坂46是以真正演唱會的形式，把最誠意的製作搬到香港跟大家見面，會展舞台更會有T位伸延及中央舞台，讓會展從頭到尾大部份觀眾可以近距離欣賞他們演出，必定令歌迷瘋狂。另外，大會亦為粉絲成功爭取一系列豐富福利，包括：全場限定官方小卡、親筆簽名海報、團體合照（形式有待公佈），可以跟乃木坂46成員超近距離見面，機會千載難逢！

大會亦為粉絲成功爭取一系列豐富福利，包括：全場限定官方小卡、親筆簽名海報、團體合照。

為了跟香港Fans打招呼，乃木坂46的梅澤美波、弓木奈於和与田佑希亦特地拍片公布消息，她們更示範近期學到的簡單廣東話，原來就是：「世一！」三位又表示：「我們希望能夠學會更多廣東話，與香港粉絲交流，到時請一定要來，我們會等你的，讓我們在會場上見面吧！」

梅澤美波、弓木奈於和与田佑希第一句學的廣東話原來是「世一」！

乃木坂46於2011年8月21日成立，是Nogizaka46 Limited Liability Company 旗下大型女子偶像組合， 成員共36 名， 現任隊長為梅澤美波(MINAMI UMEZAWA)，2012年2月22日，組合發行單曲《窗簾圍繞》後正式出道；同年5月憑借第二張單曲《來吧Shampoo》首次獲得日本公信榜周榜冠軍。2015年12月31日，首次登上NHK紅白歌會舞台。2017年及2018年，組合分別憑借第17張單曲《大影響家》、第20張單曲《同步巧合》連續兩年斬獲日本唱片大獎。至2022年3月，組合已發行29張單曲、6張專輯作品。 是次演唱會，大會將不設優先訂購，門票於5月6日於HKTicketing一次過公開發售。要撲飛粉絲們敬請留意搶票日期了。

《NOGIZAKA46 LIVE IN HONG KONG 2024》

主辦機構： TBT Entertainment / About Now Entertainment

協辦單位： MiFaShow

冠名贊助： Calbee

日期 / 時間： 2024年6月28日 (晚上8時正)

地點： 香港會議展覽中心HALL 5BC

售票處： 快達票

票價： $1,888 / $1,388 / $988 / $688



公開發售日期 :

5月6日起快達票公開發售 (中午12時正)

購票網址：https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=NOGIZ0624

演唱會所有資訊，請留意主辦單位官方網站及Instagram / Facebook專頁查詢

網址：https://www.mifashow.com/zh-hk

