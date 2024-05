乃木坂46演唱會｜公布香港站20位陣容　成員學廣東話竟然學呢句？

日本人氣偶像團體「乃木坂46」繼2018年之後,將二度登陸香港開騷!消息早前傳出後,震撼一眾乃木坂46粉絲,而今次更是乃木坂46今年唯一海外演出!

大會主辦TBT Entertainment,About Now Entertainment,協辦MiFaShow今日正式公佈,乃木坂46落實於6月28日,假香港會議展覽中心舉行《NOGIZAKA46 LIVE IN HONG KONG 2024 》,相信不單香港粉絲瘋狂, 整個東南亞粉絲也希望可以撲到飛,到香港為他們打call 。

官方公布是次來港演出的有20名成員,分別為 : 五百城茉央(MAO IOKI)、池田瑛紗(TERESA IKEDA)、一ノ瀬美空(MIKU ICHINOSE)、伊藤理々杏(RIRIA ITO)、井上和(NAGI INOUE)、岩本蓮加(RENKA IWAMOTO)、梅澤美波(MINAMI UMEZAWA)、遠藤さくら(SAKURA ENDO)、賀喜遥香(HARUKA KAKI)、川﨑桜(SAKURA KAWASAKI)、久保史緒里(SHIORI KUBO)、黒見明香(HARUKA KUROMI)、阪口珠美(TAMAMI SAKAGUCHI)、佐藤楓(KAEDE SATO)、田村真佑(MAYU TAMURA)、中村麗乃(RENO NAKAMURA)、向井葉月(HAZUKI MUKAI)、弓木奈於(NAO YUMIKI)、吉田綾乃クリスティー(AYANOCHRISTIE YOSHIDA)、与田祐希(YUUKI YODA)。

+ 15

不少歌迷都有資詢及討論,究竟今次她們是以什麼形式到港演出,大會主辦TBT Entertainment發言人表示,今次乃木坂46是以真正演唱會的形式,把最誠意的製作搬到香港跟大家見面,會展舞台更會有T位伸延及中央舞台,讓會展從頭到尾大部份觀眾可以近距離欣賞他們演出,必定令歌迷瘋狂。另外,大會亦為粉絲成功爭取一系列豐富福利,包括:全場限定官方小卡、親筆簽名海報、團體合照(形式有待公佈),可以跟乃木坂46成員超近距離見面,機會千載難逢!

為了跟香港Fans打招呼,乃木坂46的梅澤美波、弓木奈於和与田佑希亦特地拍片公布消息,她們更示範近期學到的簡單廣東話,原來就是:「世一!」三位又表示:「我們希望能夠學會更多廣東話,與香港粉絲交流,到時請一定要來,我們會等你的,讓我們在會場上見面吧!」

乃木坂46於2011年8月21日成立,是Nogizaka46 Limited Liability Company 旗下大型女子偶像組合, 成員共36 名, 現任隊長為梅澤美波(MINAMI UMEZAWA),2012年2月22日,組合發行單曲《窗簾圍繞》後正式出道;同年5月憑借第二張單曲《來吧Shampoo》首次獲得日本公信榜周榜冠軍。2015年12月31日,首次登上NHK紅白歌會舞台。2017年及2018年,組合分別憑借第17張單曲《大影響家》、第20張單曲《同步巧合》連續兩年斬獲日本唱片大獎。至2022年3月,組合已發行29張單曲、6張專輯作品。 是次演唱會,大會將不設優先訂購,門票於5月6日於HKTicketing一次過公開發售。要撲飛粉絲們敬請留意搶票日期了。

《NOGIZAKA46 LIVE IN HONG KONG 2024》

主辦機構: TBT Entertainment / About Now Entertainment

協辦單位: MiFaShow

冠名贊助: Calbee

日期 / 時間: 2024年6月28日 (晚上8時正)

地點: 香港會議展覽中心HALL 5BC

售票處: 快達票

票價: $1,888 / $1,388 / $988 / $688



公開發售日期 :

5月6日起快達票公開發售 (中午12時正)

購票網址:https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=NOGIZ0624

演唱會所有資訊,請留意主辦單位官方網站及Instagram / Facebook專頁查詢

網址:https://www.mifashow.com/zh-hk