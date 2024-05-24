小紅書女教5步由經濟艙DIY變商務艙　一物驚被網民揭：或會爆炸

不少人出門乘坐飛機都會選擇較實惠的經濟艙，因商務艙雖然比較舒適寬敞，但價格就是經濟艙的好幾倍，而近日就有位内地女在小紅書大教五步將經濟艙DIY成商務艙，引起不少網民留言討論。



小紅書 截圖

近日有位内地女在内地社交平台小紅書發貼文，以「把國泰航空經濟倉DIY成商務艙教程」為題，表示去年剛通關時往來歐美人群還少，很容易坐到1人獨享一排4個位子，「但今年明顯出國的人多了，長途航班幾乎都滿」，而自己這次選擇了國泰航空從上海飛米蘭，更大教五部輕鬆將經濟艙DIY變成商務艙。

内地女表示第一步就應盡早買票，第二部就要下載國泰航空應用程式，進入自助訂位管理服務，「要盯著59排A或K座，以及60排中間4個位子」，内地女表示因為這幾個位子是不用花錢就能得到的加長位，「這次我的往返四程都是在不同時間搶到的59K」、「如果沒有，就多刷刷、多點進去看看」。而第三步在有了加長座位後，就需要在上機前自備一個充氣腳墊，等待飛機平飛後就可以開始充氣，然後就能像商務艙一樣把腿伸直，再放低座椅靠背，腰部墊兩個枕頭，整個人便能呈半躺狀態。

而第四步就是大家最關心的飛機餐，内地女表示因為自己一直保持低碳飲食習慣，所以飛機餐會選「無澱粉質餐」，「通常會是一大塊鮭魚或一大塊雞肉，邊上配的馬鈴薯麵包」，内地女更大讚國泰航空會考慮到各種人群的特別需求，亦驚喜表示這次飛行旅程的餐點特別「離譜」，「上機時吃的晚餐是煎鮭魚，，快到米蘭時吃的早餐居然是菲力牛排，還很厚、肉質紅嫩呢」，而機上隨時可提供蝴蝶酥、餅乾、花生、泡麵和蛋撻，有時還有披薩，不用擔心飽腹問題。

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而最後内地女表示再出發前一定要給自己準備一個化妝包，裏面要放好拖鞋、睡眠襪、耳塞、漱口水、口香糖、眼罩、護手霜、面霜乳液、眼鏡盒、濕紙巾和餐巾紙。一邊可以把腳平放著，一邊還有牛排享用，教大家可以跟教程自行免費DIY「升級」為商務艙。

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帖文一出後也引來許多網民留言討論，大部分網民都將重點放在第三步的充氣腳墊，認爲充氣腳墊在機上使用存在安全隱患，有機會在客艙失壓的情況下會導致其爆炸「有的航空公司在平飛之後也不能用」、「真不要用，有氣流彈上來打到的是你自己」、「每次坐緊急走道 空乘都不讓讓腳墊」。而内地女在收到網民的提醒後便將自己的新留言置頂，「謝謝各位關注，看了大家的評論才知道原來氣墊是被很多航空公司禁止的，存在安全隱患呢，大家還是不要效仿了」。

其實部分航空公司都允許乘客帶充氣氣墊或其它類似之舒適用品於機上使用，但前提是上機之前不能充氣。以長榮航空為例，除非該物品經已洩氣，否則均不被接納作為寄艙或手提行李，同時亦禁止於航機起飛、降落及滑行期間使用，也不可置於機上逃生通道及出口座位使用，在無損壞機內設備之虞的同時，也不會影響其他旅客權益。至於國泰也列明充氣物品，包括籃球等運動用之充氣球類，除非經已洩氣，否則均不被接納作為寄艙或手提行李。