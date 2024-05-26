FamilyMart便利店零食手信排名TOP 5　最貴都只係$8！第一位是...

到日本旅行港人少不了會去便利店掃貨，晚上買幾款小吃回酒店，與親朋好友小酌兩杯。最近日本連鎖便利店FamilyMart就公開了最適合佐酒的零食排行TOP 5，不但好吃價錢還十分親民！



（《秘密內幕～女警的反擊～》劇照）

日本全家便利店（FamilyMart）在香港沒有分店，因此不少港人去日本旅行時都會趁機光顧，買幾種零食品嚐。最近FamilyMart就公開了最適合佐酒的零食排行TOP 5，快點一起來看看吧！

FamilyMart送酒零食排名TOP 5

【第5位】酥脆輕盈芝士脆脆（サクサクか～るい チーズスナック）

【第5位】酥脆輕盈芝士脆脆（FamilyMart官網圖片）

採用6種芝士製成，口感酥脆、輕盈。芝士味非常濃郁，一口接一口吃不知不覺很快就會吃完一包，與Highball高球酒也非常搭。

價格：含稅128日圓（大約港幣6.4元）

【第4位】卡樂B 堅揚薯片淡鹽味（ポテトチップス 堅揚げの絶品うすしお味）

【第4位】卡樂B 堅揚薯片淡鹽味（FamilyMart官網圖片）

薯片使用兩種不同口感的鹽製成，達成完美平衡。與炸得偏硬的薯片非常相配、很有嚼勁，越咬越香。

價格：含稅160日圓（大約港幣8元）

【第3位】卡樂B 清湯味薯片（ポテトチップス 濃厚コンソメ味）

【第3位】卡樂B 清湯味薯片（FamilyMart官網圖片）

濃厚的高湯味恰到好處，裡面的香料、濃郁的雞肉和蔬菜的味道令人上癮，連手上的味粉也不想浪費！

價格：含稅150日圓（大約港幣7.5元）

【第2位】豌豆脆脆（素材のおいしさそのまま えんどう豆スナック）

【第2位】豌豆脆脆（FamilyMart官網圖片）

豌豆的味道和適量的鹽味令人越吃越愛，吃了一口就停不下來。而且獨特的口感更是百吃不厭，鹹鹹的味道與啤酒是絕配。

價格：含稅128日圓（大約港幣6.4元）

【第1位】卡樂B 絕品淡鹽味薯片（FamilyMart官網圖片）

【第1位】卡樂B 絕品淡鹽味薯片（ポテトチップス 絶品うすしお味）

薯片使用來自法國的岩鹽和自瀨戶內的海鹽，溫和的鹽味帶出薯片原材料的味道，展現出「simple is best」。雖然有很多特色口味，招牌的鹽味還是最經典、好吃，用來送酒再適合不過。

價格：含稅150日圓（大約港幣7.5元）