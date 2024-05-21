日本溫泉總選舉2024｜外國人最愛日本溫泉勝地TOP20　箱根只排第3

說到日本文化就不能不提溫泉，全國約有2900個溫泉勝地，每年都吸引大量本地及海外的遊客走訪。最近有節目就訪問了1000名外國人，選出他們最愛的溫泉地，並列出最受歡迎的TOP 20。不知當中又有沒有你心水的溫泉勝地呢？一起來看看吧！



（節目截圖）

日本綜藝節目《外国人が選ぶ好きな日本の温泉地総選挙》最近訪問了1000名外國人，票選出日本全國約2900個溫泉勝地中最受歡迎的溫泉。日本人最愛的3大溫泉分別是草津溫泉、箱根溫泉和道後溫泉，不知外國人的選擇又會有甚麼分別呢？

外國人票選最愛日本溫泉地TOP 20

【第20位】指宿溫泉（鹿兒島）

【第19位】伊香保溫泉（群馬縣）

【第18位】霧島溫泉（鹿兒島）

【第17位】和倉溫泉（石川縣）

【第16位】黑川溫泉（熊本縣）

【第15位】乳頭溫泉鄉（秋田縣）

【第14位】道後溫泉（愛媛縣）

【第13位】白濱溫泉（和歌山縣）

【第12位】銀山溫泉（山形縣）

【第11位】鬼怒川溫泉（栃木縣）

【第10位】城崎溫泉（兵庫縣）

城崎溫泉最有名的是有7種祈福湯，1,500日圓（大約港幣75元）就可以浸到有長壽、安產、家宅平安和考試合格等7大不同功效的溫泉！

【第9位】二世古溫泉鄉（北海道）

二世古溫泉鄉在冬天時可以邊欣賞雪景邊浸溫泉，平常亦有不少戶外活動可以做，例如激流、單車和登上等等。因此除了吸引遊客到訪之外，亦有不少外國人選擇移居到當地。

【第8位】下呂溫泉（岐阜縣）

下呂溫泉的鹼性美人湯非常有名，不但交通方便，而且區內有9個足湯，即使不習慣浸溫泉的外國旅客也可以輕鬆體驗。

【第7位】由布院溫泉（大分縣）

大分縣的由布院溫泉被大自然景觀環繞，還有重現江戶時代風景的街道，很受歡迎。

【第6位】登別溫泉（北海道）

登別溫泉鄰近火山口地獄谷，除了獨特景觀還有9種不同泉質，即使在日本也是十分稀有。再加上還有河川與溫泉合為一體的免費天然足湯，實在不容錯過。

【第5位】熱海溫泉（靜岡縣）

熱海溫泉區除了有消除酸痛疲勞的溫泉之外，街道充滿昭和時代的氣息，復古風的喫茶店受遊客喜愛，當地的煙花亦是很有人氣。

【第4位】有馬溫泉（兵庫縣）

有馬溫泉有「金泉」和「銀泉」，分別有美顏和舒緩疲勞的效果。因為「金泉」泉水顏色比較混濁，對不習慣裸體共浴的外國旅客來說比較容易接受。

【第3位】箱根溫泉（神奈川縣）

箱根溫泉有很多旅館都在房間中附有露天風呂，即使並不是很習慣裸體與陌生人浸溫泉的外國人也能放鬆享受。而且窗外還能看到外國人最愛的富士山景觀，因此成功登上第三位。

【第2位】別府溫泉（大分縣）

別府溫泉「海地獄」的溫泉因為含有硫酸鐵而變成藍色，景色獨特。而且除了山中露天秘泉之外，還有用溫泉蒸氣加熱的「地獄蒸」吃，獨一無二的體驗吸引不少遊客到訪。

【第1位】草津溫泉（群馬縣）

外國人票選的最愛溫泉與日本人的排行榜榜首一樣，也是群馬縣的草津溫泉。當地的日本文化特色濃烈，溫泉街亦有大量美食。溫泉的自然湧泉量是日本第一，湯畑日夜的不同景色也吸引不少遊客。