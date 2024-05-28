敏華冰廳$28兩餸飯被激讚平過深圳！網民驚揭一細節：咪喺度加返

通關之後大多數港人都北上消費，有不少餐廳壓力大增，紛紛轉型尋找新出路，而近日就有網民發現，比一般茶餐廳價格較昂貴的敏華冰廳亦推出兩餸飯優惠，引起網民熱議。



小紅書截圖

近日有網民在小紅書以「敏華也開始做兩餸飯了」為題，發現一直以來價格較普通茶餐廳昂貴的敏華冰廳也推出晚市兩餸飯，由晚上5:30開始供應，該菜單有「梅菜肉餅、豉汁排骨鳳爪、菜脯肉鬆蒸水蛋、肉鬆四季豆、蟲草花娃娃菜和魚香茄子」，價格亦意外親民，任選2款配白飯一碗只需$28 ，而任選三款配白飯亦只需$33 ，但加配飲品就相對比較昂貴，加配熱奶茶或咖啡就需要加$10 ，凍飲或鮮奶則需要加$13 ，特飲就需要加$16 ，外賣盒以及膠袋亦收取每個$1的費用。

《月滿抱西環》劇照

除了有網民質疑餐牌上的「魚香茄子」有錯別字之外，不少網民在其下留言對價格表示震驚，「在廣州珠江新城$33都吃不到三餸飯」、「$28仲平過深圳」、「大陸敏華50幾蚊一個飯」、「這個價格在香港很便宜了」、「好抵啊」、「未見過咁平」，但亦有眼尖網民發現其實加配飲品價錢昂貴「變相咪一樣價，喺啲飲品嗰度加返」。

而《開罐opener》亦以顧客身份致電至敏華冰廳，餐廳員工表示該兩餸飯優惠均可以堂食及外賣使用，每天的飯菜選擇並不是固定，每天兩餸飯餐牌都會更新，暫時只有沙田瀝源廣場分店的晚市有兩餸飯優惠，優惠直至另行通知。