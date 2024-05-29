外傭疑組團元朗擺戶外骨場 幫港伯揼骨按摩！網民:效法何太？

在香港不難看見有無牌商販擺地攤的身影，販賣衣服食物都樣樣都有，但在大街上擺地攤揼骨按摩你又有沒有見過？近日就有網民發現元朗街頭上多了外傭疑似擺檔提供按摩服務，更相當專業自備膠凳毛巾，引起不少網民關注。



Facebook「聘請工人姐姐關注組」截圖

近日有位網民在Facebook「聘請工人姐姐關注組」中發帖文，並表示「無奇不有，啲工人喺街同啲阿伯按腳之後，又返去煮飯俾你食，真恐怖」，更配上一張圖片，照片中位於元朗市中心裕景坊前的一片大空地，有一批疑似外地傭工聚集擺地攤「開檔」，更超專業自備膠凳、毛巾、露營凳，在攤檔地下鋪上紙皮，為老人家和街坊提供腳底按摩服務，場面相當驚人，更吸引了不少途人圍觀和拍照。Po主其後在留言亦表示看到有食環署職員拍照記錄，表示如果被影到收錢過程，就會當作犯法。

《愛回家開心速遞》劇照

帖文一出後亦引來不少網民留言討論，不少人都爆笑回應po主按腳之後煮飯沒有問題「佢日日抆完屎忽都煮飯你食架喇！」、「以前係啲阿叔提出俾$50啲姐姐幫佢哋剪腳甲，估唔到已變成按腳」、「佢去都會屙屎架，又會呻鼻涕，你呢個係咩理論」，更有網民暗諷他們想成為「新何太」，「冧到個阿伯，分鐘分鐘有張身份證添」、「呢度好多450萬可能性」、「唔好俾姐姐睇東張西望，個個效法何太唔得掂」。亦有極大部份網民關注外傭擺攤已經構成違法行為，「可以即刻報警處理」、「咁樣係咪賺取外快」、「外傭做其他工作收取報酬係犯法個喎」。

《青春弒戀劇照》劇照

據《入境條例》規定，外傭是不能在休假時為非合約上訂明的僱主料理家務，同時也不可以從事任何兼職，外傭若受僱於簽證上指定僱主以外的其他人士，即屬違法，外傭可能會因違反逗留條件而被檢控和遣送離境。如因此被遣送離境，通常將不再獲准來港當傭工。而入境處亦會嚴格審核他／她日後的工作申請。任何人士如協助和教唆外傭違反逗留條件，可能會遭受檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元和入獄2年。