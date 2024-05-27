震驚！調查揭逾7成女性扮「高潮」性專家教3招辨真假：大叫≠高潮

相信很多人知道「射精」是男生的高潮反應，但女生的真實高潮反應又是怎樣的？不少女性都有「假高潮」的經驗，男生想知道你的另一半是否真的在性事上感到滿足，就可以靠性愛專家凱蒂（Katie Flowers）的3招分辨女伴的真假高潮！



做愛時雙方感到愉悅，女方會做出甚麼表現？呻吟、叫對方暱稱、抓緊床單被鋪？這些都可能是女性達到高潮時的表現，但你又分不分辨到究竟是你的技術好還是另一半演技好？外國一位性愛專家凱蒂（Katie Flowers）就教用3招分辨女伴真假高潮！

凱蒂（Katie Flowers）

據《紐約郵報》的報導，有調查發現有四分之三的女性在男人面前「假高潮」，當中更有20%的女性是經常扮高潮。性愛專家凱蒂認為，女性在做愛真實感到愉悅的時候，不一定會很明顯地表現出來。相反，可以從3個細節分辨出女性達到真高潮。

激情的呻吟聲和大喊大叫都是假的？

首先，性愛專家凱蒂指，要分辨女伴是否假裝高潮，就先要忽略其激情的呻吟聲和大喊大叫。而是要留意女伴是否有臉紅及微笑，這些細節才是真正的高潮跡象。其次，相較於女伴的話語和聲音，真正的高潮跡象會更明顯地在眼神中表露出來。因為人體真正的愉悅是會自然流露出來的，所以做愛時更要留意與女伴的眼神接觸。最後，如果在做愛時令你有「女伴沒有高潮」的想法，就要相信自己的直覺。確實，女性假裝高潮是很普遍的現象。

《我變成野獸的夜晚》劇照

不過，性愛專家凱蒂都表示，女伴假裝高潮都可能是一段關係響起警號。不但會磨損二人的感情，亦會令誤解和不滿足在關係中惡性循環。但不代表出現「假高潮」感情就告一段落，因為雙方共同協調性事，增加伴侶之間的溝通，亦是對關係有極大幫助。

資料來源：紐約郵報 、Dailymail