性愛教室｜女生分享男友「超加分床上7招」：我格外害羞，但超愛

要享受閨房情趣，情侶間能注意到小細節成為必要關鍵！近日一名女網友分享男友在床上超級加分的7個大絕招，讓她激喊男友既帥氣又霸氣，而一眾網友看完淚喊「禁虐單身狗！」



這名女網友近日在Dcard上發文說男友是個溫柔中又帶點可愛的小奶狗，到了床上才會展現出他的帥氣與霸氣，而她超喜歡這種反差。隨著兩人交往越來越久，男友在床上也越來越注重各種細節，讓她不禁覺得做愛真的是「充滿愛意」的行為。

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原PO接著分享男友在床上的7個招式，讓她覺得既暖心又貼心：

1. 會拿枕頭來墊

「我們以前都沒有過經驗，不知道要拿枕頭墊著。」原PO表示自從有一次她發現墊枕頭會比較舒服之後，男友就都會自動幫她拿枕頭墊。

2. 天冷會幫她蓋被子

原PO說自己天生怕冷，尤其寒流來臨時，有時前戲身子還沒暖起來會覺得冷，而男友在幫她脫去衣服後，如果發現女友的手腳或身體冰冷，便會主動拿被子讓她蓋著直到身體暖和，「但其實這個小動作，身體還沒暖，心裡就已經很暖了！」

3. 會注意有沒有壓到頭髮

原PO表示躺在床上做的時候，長頭髮很容易不小心就會壓到，而男友都會留意到這個小細節，相當貼心。

4. 動作霸氣卻又會溫柔親親

原PO說自己很喜歡在做的時候親吻，特別有愛的感覺，而自從男友發現了之後，時不時會做一做就突襲親她，「即便下面做著激烈的運動，但他的吻都很溫柔，會輕摸著我的臉龐，深情地看著我，再靠上來親下去。這種做到一半時發生的吻會讓我格外害羞，但我超愛！」

5. 事先準備好水跟毛巾

畢竟床上運動也是運動，做完可能會口渴，原PO說男友都會事先把水準備好，讓她在事後休息時可以喝，甚至還會主動用毛巾幫她把那邊擦拭清潔乾淨，在夏天很熱時，還會多準備一條來幫忙擦汗。

6. 事後持續給我溫暖

不管有多累，完事後原PO男友都會給女友溫暖的抱抱。

7. 休息完會牽手去洗澡

原PO羞吐明明已經牽過不知道幾百幾千次的手了，「在這一起走向浴室的一小段路，牽手還是會讓我臉紅心跳。」

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