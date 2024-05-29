東張西望｜何伯何太直播開仔女全名+欠款紀錄　傳仔女反擊或報警

《東張西望》何生何太事件繼續發酵，今日中午二人再在抖音開個多小時直播，何伯何太明顯有備而來，何伯更準備定貓紙公開仔女姓名、工作職位以及多年來欠他的款項，引起網民嘩然。而當中更有人以自稱是何家子女代表在FB關注組中發文，直斥父親在直播中公開仔女私隱，更表示或會向私隱專員公署及警方報案。



抖音截圖

何伯何太日前已宣布今日會直播，二人果然沒有走數，在今日中午時間在何太抖音「千語BB生活語錄」開直播，據知高峰時有一萬４千人觀看。直播期間何伯更拎出筆記，逐個仔女數欠款，更公開部分仔女的全名和職業。

「大仔何Ｘ樑（音譯），2016年8月24號攞咗我60萬，40萬支票，20萬現金。2016年3月24號，又取咗30萬買車，合共取咗我130幾萬。佢話咬糧畀返100萬我，但佢咬糧我打俾佢，佢話畀返50萬我，但佢唔聽我電話。」他更指為公平每名仔女都給了五萬，而二仔何Ｘ文（音譯）2023年屋企裝修時也取了他35萬，前後借總60多萬。何伯更大爆大兒子是水警，在香港和國內有兩頭住家，而二仔則不讓他返回屋企取回物品。

何伯指亡妻走了９年，離世前病了３年，他孤獨了十多年，也沒有人照顧他，「亡妻離世後無餐正經飯食，餐餐食麵」，直至新何太出現。何伯指那些積蓄都是他辛苦做裝修賺回來，聲言要「拎返450萬」，更表示相信該450萬仍由銀行保管，明天會前往銀行商討，「聽日同銀行傾，唔得就去銀行總行示威，唔掂就睬到佢掂，見銀行行長、董事長。一定要踩上去。」又稱要寄信給警務處處長和特首。

何伯何太在直播中激動控訴，同時間FＢ群組「何伯何伯老婆關注組」也群情洶湧，不少網民出PＯ反駁二人行為。其中一個匿名參與者更由群組管理員截圖再轉貼，該帖文聲稱自己是何家子女代表，「就住家父今日中午透過網上直播公開我們的姓名和職業，我們認為家父這個行為嚴重侵犯了我們的私隱，然而他這個行為亦沒有得到我們的同意。就此，我們或許會就住家父的行為，向私隱專員公署以及警方報案，謹以此平台宣佈。」

何伯何伯老婆關注組截圖

不少網民在此PO留言支持「仔女」的決定，「明白、知道，支持仔女」、「正確，我都覺得係應該咁做」、「支持何家五兄弟姊妹」、「邊個煽動你老竇爆你哋？」、「虎毒不吃兒」，但也有網民認為此乃計謀，「其實佢咁做係引你哋抽佢，你講句無咁既事就得，或者完全唔理」，更對匿名出帖文表示質疑，「如果你係正式係何家子女 ，無需用匿名參與者身份，令港大眾綱民有啲疑問？」看來事件還繼續發展。