小便原來要儲！醫生警告「有尿即屙」3大害處：年輕人或感覺不到

大家自細父母教落不要忍尿，忍得尿多不但會導致泌尿道感染、失禁及腎衰竭。不過有台灣醫師指出，不少人其實會混淆「忍尿」與「儲尿」，更表示若一有尿就屙，是會增加膀胱逼尿肌的負擔，甚至會年長後會影響排尿功能！



《初次見面我愛你》劇照

泌尿外科侯鎮邦醫生在其FB專頁《健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師》早前發文指，正常的膀胱就必須要讓他有正常的儲尿工作，「不要一有尿就去尿，要適度忍一下」，讓膀胱發揮儲存尿液該有的工作。

侯醫生指出，若一有尿就屙會引發三大問題。首先，會讓人感到患得患失、若人一天24小時的專注力都在膀胱， 會嚴重干擾生活品質。 第二，當膀胱內的尿液不夠就去小便，其實是增加膀胱逼尿肌的負擔，年輕人可能感覺不到，但人老了之後，膀胱收縮功能退化， 排尿就變得很弱、很細、「甚至滴滴答答」。 此外，當膀胱的逼尿肌長期增加負擔， 反而會造成膀胱病變、延展變差、以及慢性纖維化。

《大叔的愛》、《初次見面我愛你》劇照

侯醫生建議，應該讓膀胱感覺七、八分滿才去小便。「各位大可以放心，這樣不叫做憋尿（忍尿)，也不會導致尿路感染。」更比喻膀胱就應該像這一把弓，「正常的拉弓，射出去的箭才會又快又遠！」

資料來源：健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師