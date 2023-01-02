惡夢為何會出現?專家教3大方法擺脫惡夢詛咒　呢樣係夜鬼睡眠法寶

大家有沒有曾試過發夢自己從高空墮下、被人追殺等等的惡夢，令你成身冒汗，甚至嚇到醒?有時候睡覺時發惡夢，分分鐘比通宵不睡更加令人覺得疲憊。但究竟為甚麼我們會發惡夢呢?又有甚麼辦法能夠解除「惡夢」的詛咒呢?



《當你沉睡時》劇照

近日，有超過21萬粉絲的台灣專業營養師高敏敏就於個人Facebook專頁上分享常常有人跟營養師抱怨「常做惡夢要怎麼改善」，她表示其實惡夢有時候是心理的警訊和警號，而記憶或認知中的「人事時地物」都皆有可能形成惡夢。而主要形成噩夢有大致上有6個原因:

1.環境壓力：光線、房間擺設，或是更換睡眠環境

2.心理壓力：工作、家庭、生活、感情創傷等，皆可能為形成惡夢原因

3.忽略壓力：認為自己撐得住，或因忙碌選擇無視壓力

4.生病：發燒、重感冒、疾病，都可能增加做惡夢機率

5.藥物：某些抗心理疾病藥物，可能會造成多夢

6.食物、酒精：高脂肪食物及酒精，會使睡眠品質變差

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高營養師表示其實惡夢的情況是可以通過3方面包括調整心理狀態、改善睡眠環境，還有多多補充「好眠」食物來改善，睡得好自然就能解除噩夢的詛咒了!快來一其看看吧!

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除此之外，大家常常都說睡不夠只要「補眠」就好了，但高敏敏表示補眠都不是睡得「越久就越好」，「睡錯」的話很有可能會越睡越累，想要有效率的補眠，大家可以分段式補眠，即每逢假日，多睡1小時即可或者在假日結束前提早20分鐘上床睡覺，慢慢調整回原本的作息，並要謹記避免過度補眠，最多可晚睡或晚起1-2個小時。高營養師更提醒，若果大家有熬夜的習慣，一定要補充足夠的水分，因有水分才可幫助身體的細胞修復和修復疲勞，從而遠離惡夢。

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3大解除惡夢的方法

1.調整心理狀態

-檢視壓力：確認是否有無形的壓力被忽視

-回憶惡夢：有時惡夢會對應現實 可藉此釐清壓力來源

-找人傾聽：可與親友訴說夢境 藉此宣洩壓力

-重視睡眠：勿將睡眠作為例事 做到睡眠=休息

2.改善睡眠環境

-更改房間擺設：避開鏡子及高櫃 或調整睡眠光線

-規劃行程：前一天安排隔天行程 勿睡醒就處理繁複雜事

-提升睡眠設備：提升睡眠設備：如床、枕頭等 或購入助睡眠品

-信仰事物：如聖經、佛珠等各式收藏

3.改善飲食

-可多多補充維他命D

缺乏維他命D會令你肌肉無力和容易骨質疏鬆，大家可以攝取菇類食品，雞蛋等來補充，或者到外曬曬太陽都能補充維他命D!

-礦物質鈣

礦物質鈣可以令你放鬆肌肉和舒緩壓力，大家可以補充牛奶、豆乾、豆皮、魚乾、黑芝麻等，含有豐富鈣質的食物。

-色胺酸

「色胺酸」是製造快樂的重要者，專門製造快樂荷爾蒙血清素，改善大鬧壓力，而想要多多補充的話，牛奶、乳酪和香蕉都有豐富的色胺酸。

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