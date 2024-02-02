便秘｜醫生教４招早上瞓醒快速排便　起身即飲這種飲料竟有奇效

不少人都希望返工/返學前可以先上廁所才出門，畢竟在外「辧大事」諸多不便，萬一遇上無水沖廁就更尷尬。不過要日日一早起床有便意都未必這樣容易，有台灣醫生就在YouTube頻道分享一早起床令自己立即有便意的4個簡單方法，原來只要飲一款飲品就可以幫到手，究竟是甚麼呢?



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台灣的大腸直腸肛門外科黃郁純醫師在其YouTube頻道分享了4招簡單方式，容易令人早上起床就有便意。作為都市人甚少可以長時間待在家中享受「黃金時間」，若然一早起床就可以快速排便，身體更健康之餘，一整天的心情都會更舒暢。

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👇👇👇即睇4招簡單方式快速排便👇👇👇

黃醫師解釋，人一起床就有便意是因為睡覺醒來，大腦開始快速運轉，也促使腸道收縮速度變快，糞便就會開始往前。而能夠養成規律的排便頻率亦是有益身心。

【1】一早醒來喝一杯暖水

一早醒來就喝一杯大概300毫升的暖水，好讓身體溫暖起來。身體也會利用這杯水來刺激胃部，引發腸胃反射，令腸道開始蠕動。非常輕易就可以養成早上排便的習慣。

【2】喝一杯咖啡/熱茶

一杯咖啡裡的咖啡因就可以刺激腸胃道的肌肉收縮，令腸道開始蠕動，然後就有便意。若然沒有喝咖啡的習慣，也可以利用熱茶代替，同樣有排便的功效。如果咖啡因過敏的話，黃醫師就建議喝一杯溫水加檸檬、生薑茶等，都有類似促進腸胃道的肌肉蠕動的效果。

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【3】早餐吃乾果或水果

黃醫師建議食用纖維素比較多的早餐，可以吃乾果或水果，例如：香蕉、奇異果、蘋果，再配沙律、乳酪加生果乾、牛奶燕麥等。儘量在早餐裡添加適當含量的纖維素，有助刺激胃部開始蠕動，給予大腦訊息，同時刺激腸胃道蠕動。不過，黃醫師都提醒早餐不要吃過量，避免身體在剛甦醒的狀態下，造成不適。

【4】拉筋、腹部按摩

早上做一些適度的運動也可以幫助排便，例如散步。或做瑜珈半蹲盤腿的動作，可以放鬆骨盆的肌肉，刺激腸胃道。又或者腹部按摩，黃醫師就建議用薄荷油按摩腹部。

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黃醫師指雖然每個人的排便時間和頻率等狀況都不一樣，但穩定的排便頻率可以幫助維持腸道健康。假如養成早上排便的習慣，都可以讓人輕鬆一整天。

資料來源：黃郁純醫師