年輕人做月光族其實更快樂? 網民列4大無得輸原因:蠢人才儲錢

香港貧富懸殊問題嚴重，加上物價樓價高企，令年青人慨嘆即使想儲錢買樓都感到遙不可及。近年多了年輕人加入「月光族」，薪金扣除生活開支後所剩無幾，無法進行儲蓄。網上討論區就有網民發帖表示「月光族先係最唔蝕底嘅一群」，隨即引來不同的意見。



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月光族即是將每個月賺到的錢都全部用光，並沒有儲蓄的習慣的人，每月的收入都可能僅能維持每月基本開支。網上討論區就有網民討論有關月光族與儲錢族，該帖主列4大原因指做月光族可以「及時行樂、忘卻擔憂」、「確保將每一分賺的錢都可以變成快樂經歷」、「唔會輸通脹」及「無路可走就攞綜援」。

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《愛回家開心速遞》劇照

帖文一出，隨即引來不少網民的共鳴，認為「錢洗左先係屬於自己嘅」、「無謂為咗心入面嗰一丁點安全感死慳爛慳」，有網民指應儲錢用作投資，月光族則反駁「用錢投資每日望住個市，賺到又唔會拎返出黎，輸又會唔開心」、「除非你有一個比及時行樂更令你幸福快樂嘅選項 否則不應儲錢」。有網民指應趁後生時去多幾次旅行，用錢玩得開心，亦可以減少病痛。

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《我不是購物狂》劇照

另一邊就網民表示應該要儲蓄，指「根本係人工低先要做月光族」。有網民不禁慨嘆「無得唔儲錢」，因為自己有家庭又要供樓，亦要照顧雙方父母，儲蓄只是用作減低經濟沖擊帶來的風險。有網民亦擔心未來的問題，問道「突然你病左返唔到工咁你點算，點維持生活？」，直指儲蓄可以令自己有安全感，更笑言「同老細講野都大聲d」！

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《脫皮爸爸》劇照

當中有部份網民認為其實只要在能力範圍以內消費就可以，一切都要根據自己的生活狀況而定，並建議最好預留可以維持一年生活開支的儲蓄，以防將來突然面臨失業，而剩低的錢就可以用掉，做自己想做的事，更勸大家切勿因為消費而借錢。