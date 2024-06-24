日本旅遊網推介！東京10大必買甜品手信　包裝勁可愛當地人也熱搶

暑假將近，不少香港人都計劃去日本旅遊，但旅程中不免會煩惱要為親友準備什麽手信。咁多人都去日本，點先可以不撞款，買到獨特又有特色的日本手信？日本旅遊網站RETRIP最近推介了10款造型可愛獨特的東京手信，甚至連當地人都會買！



1. 蛋糕造型曲奇/ Sable MICHELLE

Sable MICHELLE的店鋪位於麻布十番，店鋪推出極得意的蛋糕造型曲奇，甚至連鐵罐都係蛋糕造型，亦係日本熱門店鋪之一。除了蛋糕，店鋪亦有售賣其他造型可愛的曲奇，例如有以不同國家及名畫為主題的造型曲奇。價格由1000日圓（約50港元）到5000日圓（約250港元）都有，可以按照自己需要購買！店鋪亦會隨著不同時間季節推出期間限定的曲奇，如聖誕造型版本，所以成日買都不會厭。

購買地址：東京都港区麻布十番2-8-8 1F

前往方法：麻布十番駅徒步約3分鐘

2. 罐裝和風曲奇 / 銀座菊廼舎

接下來要推薦的手信係由銀座菊廼舎推出，他們已經是創立超過130年的日本江戶和菓子老店，值得推介的是罐裝和風曲奇。一罐裏面除左曲奇，亦有種類豐富的和風甜品，如金平糖及煎餅等。曲奇味道比較天然，適合不同年齡的人享用。見到造型如此可愛的曲奇，真的捨不得食同忍不住想打卡分享阿！

購買地址：東京都中央区銀座5-8-8 銀座コアB1階

前往方法：銀座駅A4出口附近

3. 迷你一口撻 / Tartine

Tartine位於池袋東武百貨店，他們售賣各種用撻皮製成的各種烘焙甜品，例如用撻皮製成的小熊朱古力曲奇，他們更有花束造型的士多啤梨撻。除左曲奇，連包裝設計都好靚，在日本都好多人買黎作爲手信送比人。無論邊種點心都有時髦可愛的包裝，包裝未打開都已經夠期待。

購買地址：東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店池袋店 B1F

前往方法：距離池袋駅約62米

4. 士多啤梨花束餅乾/ Audrey

Audrey在日本橋有分店，士多啤梨花束餅乾是士多啤梨甜品專賣店Audrey的明星產品，餅乾中間放入了奶油霜，並用凍乾士多啤梨作爲點綴，一食就停不到口。花束餅乾即使凍食都別有一番滋味，作為飯後甜品都勁正，花束造型的餅乾一定特別得人喜歡！

購買地址：東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋本館 B1F

前往方法：距離日本橋駅約182米

5. 無添加焦糖牛奶糖 / NUMBER SUGAR

NUMBER SUGAR店鋪位於表参道，他們的焦糖牛奶糖特色是沒有添加任何人工香料、色素及其他添加劑。他們稠密濃厚的焦糖牛奶糖，在日本女性中都十分流行。牛奶糖包裝上的數字不是裝飾，更是為了區分不同口味，總共有12種味道，如有水果、肉桂、咖啡和杏仁等的風味。若是嘗試過部分味道覺得特別喜歡，亦可以選擇散裝的版本。店鋪亦有推出禮盒版本，會另外用蝴蝶結進行包裝，簡約的外表無論送給誰都十分適合！

購買地址：東京都渋谷区神宮前5-11-11 1F

前往方法：表参道駅A1出口徒歩5分鐘

6. 棒棒糖焦糖朱古力 / NOAKE TOKYO

NOAKE TOKYO位於淺草，他們推出的棒棒糖焦糖朱古力，内餡是把果泥煮成粘稠的焦糖醬，水果的味道濃縮在裏面，味道有莓果、熱情果及香蕉等，任君選擇。外表已經夠可愛，加上新鮮的水果風味，實在令人上癮。另外，NOAKE TOKYO亦有提供將朱古力包裝成花束狀和在木棍上刻字的服務，大家不妨去試下！

購買地址：東京都台東区浅草5-3-7

前往方法：距離浅草駅828米

7. 牛油蛋糕 / ÉCHIRÉ

ÉCHIRÉ的店鋪在東京都内開了幾間店鋪，其中最出名的就是名叫「Gâteau Échiré Nature」的牛油蛋糕，被日本人譽爲「夢幻蛋糕」，裏面的忌廉有一半都是「Échiré」牛油製成的，味道更加醇厚。這款甜品人氣極高，連續幾日在開店時已經售罄。牛油蛋糕的外形同真正的牛油簡直是一模一樣，十分可愛。這款蛋糕人氣火爆，大家如果要買要趁早！

購買地址：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 1F

前往方法：距離渋谷駅74米

來源：オザワ洋菓子店Instagram賬號@ozawayougashiten

8. 士多啤梨吊燈蛋糕 / 小澤西點店

只需要在本郷三丁目駅行六分鐘，就可以抵達小澤西點店！他們最出名的便是各種使用當造水果製作的蛋糕及烘焙產品，而士多啤梨吊燈蛋糕就是小澤西點店的明星產品。士多啤梨吊燈蛋糕將士多啤梨同生忌廉、蛋糕組合，再裹上一層薄薄的朱古力，味道相襯。而且蛋糕製成一口大小，食的時候亦不會弄髒手，最適合喜歡水果的人。

購買地址：東京都文京区本郷3-22-9

前往方法：本郷三丁目駅徒歩６分鐘

9. 馬卡龍 / LADUREE

LADUREE在東京新宿亦有分店，他們的馬卡龍外表色彩繽紛，味道亦不是單單只有甜味，輕盈酥軟的口感更是讓人欲罷不能。除了平常的版本之外，期間限定的版本也非常受歡迎。馬卡龍的包裝也同樣色彩繽紛，打開時也讓人十分期待。收到這樣味道還是設計都十分好的馬卡龍禮盒，無論是誰都會很開心。

購買地址：東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿LUMINE2 1F

前往方法：新宿駅南口徒歩1分鐘

10. 罐裝蜂蜜 / HACCI

HACCI在銀座也有分店，他們的蜂蜜來自世界各地，奢華的蜂蜜只是放在桌上就已經令人心情好好。蜂蜜的包裝簡約時尚，即使不打開，只是放在桌面當成裝飾也很美觀。HACCI的蜂蜜味道多樣，有不同花香及水果味可供選擇。他們甚至有售賣季節限定的蜂蜜禮盒，收到這樣可愛的禮盒也很令人開心，大家亦可以去他們的網頁了解更多。

購買地址：東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 B2F

前往方法：距離銀座駅約152米

資料來源： RETRIP 網站