港男千字文苦呻老婆多次出軌 獨力撫養4孩最細得4歲：唔知點算

一段婚姻可以走到最後，其中一個最重要的條件，是雙方都要忠誠。日前一名港男在社交平台千字文苦呻半年前發現太太出軌，一時衝動下掌摑對方，最後二人離婚，他獨力撫養４個孩子，近日更失業，坦言「真係唔知點算」。



FB「香港外遇出軌關注組」截圖

近日一名港爸在FB群組「香港外遇出軌關注組」發帖文，指自己跟太太一起20年，有四個小朋友，自言一直為頭家努力，所賺的錢全部用於家庭，對太太也百分百信任，亦從來沒偷看老婆手機。「我係對佢百分百嘅信任，每個月俾16000-18000（蚊)佢食飯，其他所有錢都係我自己交，從來冇問過佢d錢點用。」

《暖男爸爸》劇照

不過有一晚，樓主發現太太開着微信瞓覺，驚見太太發送了很多性感相，「我都知肯定出咗事」，再看下去即驚見太太跟其他男人開房自拍，盛怒下即掌摑太太。

樓主指太太當時求他原諒，「佢同我講只係一次，玩吓，分咗手」，樓主指當時他十日沒跟太太交談，「到第11日，佢叫個女同我講佢要加班，返唔到嚟煮晚飯」，當晚樓主再偷睇太太手機，才發現原來對方並沒有上班，而是再外遇揾情夫。「我嬲得滯又打咗佢幾巴」。

這次太太報警，樓主被法庭出禁制令禁止返屋企，期間他查閱太太戶口，驚揭原來太太每個月花五六千元買東西給情夫，「我啲錢係好辛苦賺返嚟養咁多個小朋友，原來佢做啲咁嘅事」。而分居期間，由妻子照顧4名分別只有4歲、8歲、11歲和14歲年幼子女，「（太太）當佢哋好似狗一樣咁樣養，放低兜飯俾佢哋，食就食，唔食就食杯麵」。

《暖男爸爸》劇照

樓主最終被判36個月守行為，而二人也離婚收場。為了照顧年幼子女，樓主只能辭掉工作，坦言已頂不住經濟壓力，「小朋友每個月要洗我三萬蚊，依家連份工都冇埋」，「事隔半年，真係跳唔到出嚟」，更透露「唔知點算」。

不少網民對樓主的遭遇深表同情，也認為動粗不對，同時亦十分擔心樓主的精神狀態，紛紛留言安慰及提出解決方法，「首先千祈唔好衝動，馬上搵社工協助，申請綜援頂住先」、「你啲情況綜援好快批一家五口，都有萬六蚊頂住」，也有網民建議樓主先找社區保母幫手照顧小朋友，自己再出去打工賺錢。樓主也表示已揾社署跟進，希望未來可以返兼職及拎綜援，以解決燃眉之急。

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